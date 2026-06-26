Pasitikrinkite: skelbiami visų egzaminų pirmųjų dalių rezultatai

Individualius rezultatus vienuoliktokai gali pasitikrinti nuo 10.30 val. prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos – https://rezultatai.nsa.smsm.lt. Skelbiami tik šių metų egzaminų pirmųjų dalių rezultatai.
Birželio 26 – 28 d. vienuoliktokai, prisijungę prie Pasiekimų patikrinimo elektroninės sistemos (https://tao.nsa.etestavimas.lt/login), kurioje atliko užduotis, galės peržiūrėti savo atliktus darbus.
Anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų rezultatų vidurkiai aukštesni
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Anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 22,5 tūkst. mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 58 proc. visų laikiusiųjų egzaminą, o 75,8 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Praėjusiais metais anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 21,3 tūkst. mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis buvo 22 taškai iš 40 galimų.
Filosofijos egzamino pirmosios dalies rezultatai rodo, kad mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 28,6 taško iš 40 galimų. Šį egzaminą laikė 175 mokiniai. 25 ir daugiau taškų surinko 68,6 proc. laikiusiųjų egzaminą. Praėjusiais metais bendras mokinių surinktų taškų vidurkis filosofijos egzamine buvo 23,5 taško iš 40 galimų. Egzaminą laikė 168 vienuoliktokai.
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Per inžinerinių technologijų egzamino pirmąją dalį 47,1 proc. mokinių pasiekė 25 taškus, reikalingus egzaminui išlaikyti. 85,7 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Bendras dalyvavusių surinktų taškų vidurkis – 23,9 taško iš 40 galimų. Šio dalyko egzamino pirmąją dalį laikė 259 vienuoliktokai. Lyginant su praėjusiais metais, bendras šį egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis buvo 20,6 taško iš 40 galimų. Egzamine dalyvavo 94 mokiniai.
Matematikos egzamino rezultatai artimi pernykščiams
Arti pusės (49,6 proc.) matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių surinko 25 taškus ir į antrąją egzamino dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Egzamine dalyvavo 15,1 tūkst. mokinių. Jų bendras surinktų taškų vidurkis – 24,3 taško iš 40 galimų. Pusę ir daugiau taškų surinko 70,1 proc. vienuoliktokų. Praėjusiais metais šio egzamino taškų vidurkis siekė 25,7 taško iš 40 galimų. Egzaminą laikė arti 14 tūkst. mokinių.
Tuo tarpu per matematikos B kurso egzamino pirmąją dalį beveik penktadalis (18 proc.) mokinių pasiekė egzamino išlaikymo ribą – surinko 25 taškus. Bendras egzamino vidurkis siekia 16,8 taško iš 40 galimų. Egzaminą laikė 9,7 tūkst. mokinių. Praėjusiais metais matematikos B kurso egzamine dalyvavo 8,8 tūkst. mokinių, jų surinktų taškų vidurkis siekė 16,6 taško iš 40 galimų.
Per 50 proc. mokinių geografijos, informatikos, tautinių mažumų gimtosios kalbos egzaminuose pasiekė 25 taškus
Geografijos egzamino bendras taškų vidurkis šiais metais toks pat kaip ir praėjusiais – 25,3 taško iš 40 galimų. 53,6 proc. mokinių surinko 25 ir daugiau taškų. Egzamine dalyvavo 7,5 tūkst. vienuoliktokų (2025 m. – 6,5 tūkst. mokinių).
Fizikos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo daugiau kaip 4,4 tūkst. mokinių, iš jų 45,2 proc. surinko 25 ir daugiau taškų. Vidutiniškai laikiusieji šį egzaminą rinko 23,4 taško iš 40 galimų. 2025 m. šio egzamino vidurkis siekė 24 taškus, jį laikė 4 tūkst. mokinių.
Informatikos egzamino pirmąją dalį laikė 4,2 tūkst. mokinių. Egzamino vidurkis yra 26,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 64 proc., o pusę ir daugiau taškų – 89,5 proc. mokinių. Praėjusiais metais egzaminą taip pat laikė 4,2 tūkst. mokinių, jų surinktų taškų vidurkis siekė 29 taškus iš 40.
Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzamino pirmąsias dalis laikė: baltarusių – 13, lenkų – 809, rusų – 697 mokiniai. Iš jų 25 ir daugiau taškų surinko: baltarusių – 92,3 proc., lenkų – 81,8 proc., rusų – 57,5 proc. mokinių. Baltarusių gimtosios kalbos ir literatūros egzamino vidurkis – 29,7 taško iš 40 galimų (2025 m. – 32,7 taško iš tiek pat galimų), lenkų – 30,8 taško iš 40 galimų (2025 m. – 29,7 taško iš tiek pat galimų), rusų – 25,8 taško iš 40 galimų (2025 m. – 29,2 taško iš tiek pat galimų).
Individualūs vertinimai – rezultatų skelbimo sistemoje
Individualūs vienuoliktokų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai skelbiami Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje –https://rezultatai.nsa.smsm.lt. Abiturientai savo egzaminų pirmųjų dalių rezultatus matys tuomet, kai bus paskelbti antrųjų dalių rezultatai.
Prisijungti prie sistemos galima su mokykloje gautu mokinio identifikaciniu numeriu ir slaptažodžiu, kurį sudaro keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai.
Iškilus klausimams, susijusiems su rezultatų skelbimo sistema, galima kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smsm.lt ir telefonu +370 658 18080.
Rezultatų protokolai skelbiami ir mokykloms NECIS paskyrose.
Egzaminų pirmųjų dalių vertinimo instrukcijos su atsakymais skelbiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.
Birželio 26 – 28 d. vienuoliktokai, prisijungę prie Pasiekimų patikrinimo elektroninės sistemos (https://tao.nsa.etestavimas.lt/login), kurioje atliko užduotis, galės peržiūrėti savo atliktą darbą ir matyti, kokius atsakymus buvo pateikę egzamino metu. Konkretaus egzamino užduotis bus matoma prisijungus su tais pačiais prisijungimais, kurie buvo naudojami užduočiai atlikti. Pavyzdžiui, norint pamatyti savo atliktą matematikos egzamino užduotį, reikia įvesti matematikos egzaminui skirtus prisijungimo duomenis. Jei mokinys pamiršo savo prisijungimus, juos suteiks jo mokykla.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)vienuoliktokaiabiturientai
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