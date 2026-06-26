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Viena stabiliausių kėdžių, bet vertinimai – kardinaliai skirtingi: švietimiečiai tarė žodį dėl R. Popovienės likimo

2026 m. birželio 26 d. 06:00
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Nors Vyriausybė netrukus turės jau trečią naują vadovą, koaliciniai pokyčiai ir politiniai skandalai iki šiol per daug neišklibino švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės kėdės.
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Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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