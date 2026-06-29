ŠMSM pateikė planą pedagogams pritraukti: siūlys lankstesnes darbo sąlygas, mobilią konsultacijų liniją

„Pagrindinis tikslas yra visuomenės pagarba mokytojui, pasitikėjimas mokykla. Dėl to visos naujos priemonės yra skirtos tam, kad mokytojai išties sulauktų daugiau pagalbos, jaustųsi saugesni, turėtų mažiau administracinės naštos, o į mokyklas ateitų dirbti jauni specialistai, nes tikrai studijuojančių pedagoginėse studijose turime nemažai“, – pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) žurnalistams kalbėjo R. Popovienė.
„Akcentuojame tai, kad ir jaunų žmonių atėjimas į mokyklas yra labai svarbu, bet taip pat dirbančių pedagogų darbo sąlygos taip pat yra labai svarbios – ir mes tą girdime susitikimuose su mokytojais, profesinėmis sąjungomis“, – akcentavo laikinoji ministrė.
Nuo rugsėjo – psichologinės ir teisinės pagalbos linija
Kai sekasi viskas, pasirinkti sunkiausia: kaip jauniems žmonėms atrasti savo kelią?
Ministerijos paruoštoje strategijoje nuo rugsėjo numatyta įsteigti Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamą mokytojų teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Ją koordinuos Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).
„Akcentuojame visiškai naują priemonę – atsirandančią Mokytojų liniją. Ji startuoja nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną dieną 4 valandas galės mokytojai kreiptis norėdami gauti tam tikrą konsultaciją“, – sakė R. Popovienė.
Išplėstas prioritetinių pedagogikos studijų sąrašas stipendijoms gauti
Kaip pranešta, ateinančiais metais išplėčiamas prioritetinių pedagogikos studijų sąrašas, į kurias įstoję studentai ir mokytojai gali pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas.
„Įtraukiame dar (tas studijas – ELTA), kurių labiausiai trūksta – būtent ispanų, anglų kalbas ir socialinę pedagogiką. Tai bus taip pat dalykai, kurie bus prioritetiniame sąraše, ir studentai studijuodami galės gauti stipendiją“, – akcentavo R. Popovienė.
Efektyvesniam pedagogų pritraukimui į mokyklas ministerija siūlo lankstesnes įsidarbinimo bei kvalifikacijos išlaikymo sąlygas.
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„Pirma priemonė yra tai, kad tie, kurie mokytojai, kurie dirbo ir turėjo tam tikrą kvalifikaciją (...), o vėliau – padarė pertrauką ar penkių, ar septynių, ar dviejų metų – jis galėtų grįžti į mokyklas su ta pačia kvalifikacija ir dirbti mokytoju metodininku, ko tikrai šiandien negalėjo būti“, – teigė ji.
Be kita ko, laikinoji ŠMSM vadovė nurodė, jog magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Laikinoji ŠMSM vadovė pabrėžė, kad šiam planui papildomų lėšų iš valstybės biudžeto neprireiks.
Ministerija skaičiuoja, kad penkerių metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6 tūkst. R. Popovienės teigimu, daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
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