ŠMSM viceministras: jei nesiimsime veiksmų, iki 2031 metų trūks apie 6 tūkst. mokytojų

„Skaičiuojame, kad ilgalaikėje perspektyvoje, iki 2031 m., Lietuvos mokyklose, nieko nedarant, trūks 6 tūkst. mokytojų. Ilgalaikis planas turėtų padėti mokytojus pritraukti“, – pirmadienį LRT radijui sakė jis.
„Paprastai į mokytojų profesiją kasmet ateina 2 tūkst. studentų. Apie 1,4 tūkst. ateina tų, kurie stoja į bakalaurą, ir dar apie 600 ateina, kurie nori persikvalifikuoti, įgyti papildomą kvalifikaciją. (...) Ir pernai buvo tiek, ir šiemet tiek tikimės. Žinoma, dar neprasidėjo pats priėmimas, bet panašus skaičius turėtų būti. Šiemet tikimės, gal (skaičiai – ELTA) bus ir didesni“, – teigė J. Petkevičius.
Pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ketina pristatyti pradedamą įgyvendinti 2026–2028 m. priemonių pedagogams pritraukti ir juos išlaikyti darbo vietoje planą. Pasak viceministro, priemonės yra įvairios ir turėtų padėti spręsti mokytojų trūkumo problemą.
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„Priemonės yra labai įvairios. Pradedame nuo pedagogų rengimo, studentų, visos apmokėjimo sistemos tobulinimo. (…) (Taip pat sieksime – ELTA) pritraukti (žmones – ELTA) į profesiją ir iš kitų sričių, nes nemažai žmonių ateina, kurie pasirenka pedagogo kelią. (Numatomas – ELTA) lengvesnis atėjimas į mokytojo profesiją, greitesnė, lankstesnė mokytojo karjera, profesinis saugumas (...), įsidarbinimo galimybės, biurokratinės naštos mažinimas, didesnis dėmesys trūkstamoms specialybėms“, – dėstė J. Petkevičius.
„Keičiasi finansinė parama studentams, parama pradinių (klasių – ELTA) mokytojams, studentų stažuotojų įtraukimas. (...) Visos šios priemonės kompleksiškai turėtų padėti“, – tęsė jis.
Pasak ŠMSM viceministro, numatyti įstatymų pakeitimai, kurie leistų mokytojams greičiau įsidarbinti ir likti mokyklose.
Ministerijos duomenimis, pedagogų trūkumas kasmet auga – 2023 m. trūko 150 mokytojų, 2024 m. – 350, o pernai – 600.
Institucijos vertinimu, naujų mokytojų poreikis atsiranda dėl dirbančių mokytojų senėjimo: 55 metų ir vyresnių mokytojų dalis 2022 m. siekė 42 proc., o pernai – 45 proc.
ELTA primena, kad vasarį dalies profesinių sąjungų atstovai pareikalavo, kad valdžios institucijos per artimiausius tris mėnesius parengtų ir patvirtintų nacionalinę programą, skirtą mokytojų pritraukimui į švietimo sistemą, jų saugumo užtikrinimui bei tėvų, mokinių ir ugdymo įstaigų vadovų atsakomybės stiprinimui.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)mokytojai
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