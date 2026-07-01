Įvyko iškilminga Vilniaus kolegijos diplomų įteikimo šventė

Šių metų diplomų įteikimo šventės prasidėjo dar vasario mėnesį, kai 261 profesinio bakalauro diplomas buvo įteiktas Elektronikos ir informatikos, Menų ir dizaino, Sveikatos priežiūros ir Technikos fakultetų studijų programų absolventams.
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Vienu ryškių šių metų ceremonijų akcentų tapo naujosios Vilniaus kolegijos mantijos, kuriomis absolventai pirmą kartą pasipuošė žiemos diplomų įteikimo ceremonijų metu.
Šventę pradėjo iškilminga absolventų ir bendruomenės eisena. Ceremonijos pradžioje choras „Vaidilutės“, vadovaujamas Genovaitės Kumpienės, atliko Lietuvos Respublikos ir Vilniaus kolegijos himnus.
Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, Studentų atstovybės prezidentas Vilius Maslianikas, o dėstytojų bendruomenės vardu sveikinimo žodžius tarė Verslo vadybos fakulteto dėstytoja Greta Gruodė ir Technikos fakulteto dėstytojas dr. Deividas Navikas.
Prie šventinės ceremonijos atmosferos prisidėjo ir muzikiniai pasirodymai. Scenoje pasirodė Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentė Amoralu – Lukrecija Vasiliauskaitė bei šios studijų programos absolventas, atlikėjas, dainų autorius ir šių metų Lietuvos atstovas „Eurovizijos“ dainų konkurse Lion Ceccah. Visos ceremonijos metu absolventų diplomų atsiėmimą lydėjo gyvai atliekama Pauliaus Zdanavičiaus trio muzika. Rengėjo vedėjas I. Krupavičius absolventams linkėjo įgyvendinti idėjas ir drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų.
Diplomų įteikimo šventėje buvo nemažai kūrybiškų ir technologiškai inovatyvių sprendimų, kuriuos įgyvendino „Arena Vilnius“ komanda.
Nuoširdžiai sveikiname visus absolventus ir linkime drąsiai priimti naujus iššūkius, siekti užsibrėžtų tikslų bei sėkmingai kurti savo profesinę ateitį.
Sėkmės naujame etape!
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