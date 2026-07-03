Mokykla negali tapti tik verslu: kaip neprarasti to, dėl ko ji buvo kurta?

Pasak jos, švietimas nėra vien procesų valdymas ar infrastruktūra. Tai – nuolatinis darbas su žmonėmis, gebėjimas išgirsti, mokytis iš klaidų ir kurti aplinką, kurioje gera augti tiek vaikui, tiek mokytojui.
Klaidos, kurios padėjo augti
Švietime A. Jagelo dirba beveik dešimt metų. Per šį laiką, kaip pati sako, nestigo nei sudėtingų sprendimų, nei klaidų, tačiau būtent jos tapo svarbiausia augimo dalimi.
„Buvo daug situacijų, iš kurių reikėjo mokytis. Man atrodo, kad labai svarbu neteisti savęs už padarytas klaidas, o priimti jas kaip galimybę augti. Tai yra viena svarbiausių mano lyderystės nuostatų“, – sako ugdymo įstaigų vadovė, taip pat – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos švietimo vadybos magistrantė.
Didžiausi iššūkiai švietime, anot pašnekovės, buvo susiję su sparčia ugdymo įstaigų tinkle plėtra ir finansiniais sprendimais. Plėsdama ugdymo įstaigų tinkle, ji ilgą laiką stengėsi viską išlaikyti savo šeimos lėšomis, vengdama išorinės pagalbos ar finansinių įsipareigojimų.
„Kai augi labai greitai, ateina momentas, kai supranti, kad vien savo resursais visko nebeištempsi. Man prireikė laiko suprasti, kad priimti pagalbą yra normalu. Tai buvo vienas sunkiausių mano, kaip vadovės, etapų“, – atvirai kalba A. Jagelo.
Vis dėlto ji įsitikinusi, kad sudėtingose situacijose svarbiausia išlaikyti atvirą dialogą – tiek su komanda, tiek su vaikais ir jų šeimomis: „Kai nepriimi iššūkių pernelyg asmeniškai, o eini į pokalbį atvirai ir nuoširdžiai, daug dalykų tampa išsprendžiami. Atvirumas ir gebėjimas kalbėtis labai padeda“, – sako ji.
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Kuo stipresnė komanda, tuo stipresnė mokykla
Dar prieš ateidama į švietimą A. Jagelo penkiolika metų dirbo žmogiškųjų išteklių srityje. Šią patirtį ji šiandien vadina viena didžiausių savo stiprybių. „Labai anksti supratau, kad viena visko nepadarysiu. Kuo stipresni žmonės yra šalia manęs, tuo stipresnė tampa mokykla“, – teigia pašnekovė.
Šiuo metu jos vadovaujamoje organizacijoje dirba 125 darbuotojai, o kartu su augančiu ugdymo įstaigų tinklu komanda ir toliau plečiasi. Tačiau net ir augant, A. Jagelo sako nenorinti prarasti svarbiausio dalyko – artimo santykio su bendruomene.
„Didžiausias mano artimiausių metų iššūkis – kaip išlikti mokykla, kuri yra artima mokytojui, vaikui ir jo šeimai. Labai lengva augant tapti tiesiog verslu. Nenoriu, kad taip nutiktų“, – pabrėžia ji.
Anot vadovės, santykis su darbuotojais kuriamas nuo pirmųjų žingsnių organizacijoje – dar prieš žmogui įsidarbinant.
„Žmonės apie mūsų mokyklą dažnai būna girdėję dar prieš ieškodami darbo. Jie ateina jau jausdami, kokios čia vertybės, kokia kultūra. Mokykloje nuolat, laikydamiesi konfidencialumo, renkame iš mokytojų grįžtamąjį ryšį, kad jie atvirai ir drąsiai pasisakytų, ko jiems trūksta, ko norėtų, kad kas būtų kitaip, kas juos motyvuoja. Nuolat turime individualius pokalbius, ieškome būdų, kaip geriau atliepti mūsų darbuotojų poreikius. Kartais tie atsakymai būna labai nepatogūs, bet jeigu klausi, turi būti pasiruošęs ir išgirsti“, – pabrėžia A. Jagelo.
Mokytojams svarbus ne tik atlyginimas
Kalbėdama apie šiandieninius švietimo iššūkius, pašnekovė pabrėžia, kad mokytojų motyvacija neapsiriboja vien finansais. Mokytojus motyvuoja ir materialūs, ir nematerialūs dalykai. Labai daug lemia kasdienė atmosfera, pagarba, jausmas, kad esi matomas ir vertinamas.
Pasak A. Jagelo, šiandien mokytojai susiduria ir su vis dažnesne perdegimo problema, todėl mokyklos turi ieškoti būdų, kaip padėti darbuotojams išlaikyti balansą.
„Pas mus organizuojami įvairūs vidiniai seminarai, darbuotojams suteikiamos nuolaidos sporto klubams, jogos užsiėmimams, psichologo konsultacijoms. Jeigu žmogus gyvens tik darbu, ilgai laimingas nesijaus. Mokytojas turi turėti gyvenimą ir už mokyklos ribų“, – įsitikinusi ji.
Kartais, anot pašnekovės, svarbiausia tampa net ne konkrečios priemonės, o paprastas žmogiškas pokalbis: „Būna dienų, kai žmogus tiesiog nori būti išgirstas, ir kartais to visiškai pakanka“, – priduria pašnekovė.
Vadovauti padeda gebėjimas deleguoti
Intensyvų darbą švietime A. Jagelo sėkmingai derina su atsakomybėmis namuose – ji su vyru augina tris dukras. Asta neslepia, kad išlaikyti balansą padeda ne kas kitas, o aiškūs prioritetai ir gebėjimas deleguoti atsakomybes.
„Anksčiau norėdavau viską kontroliuoti pati, bet ilgainiui išmokau pasitikėti žmonėmis ir leisti jiems daryti savo darbą. Delegavimas man šiandien yra būtinybė. Be abejo, turiu ir labai stiprų užnugarį bei pagalbą namuose. Vesdamas mane mano vyras žinojo, kad ramiai sėdėti namuose tikrai neplanuoju“, – juokiasi A. Jagelo.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad net ir dirbant intensyviai svarbu nepamiršti savęs – rasti laiko sportui, mėgstamiems renginiams, veikloms, kurios suteikia malonumo ir energijos.
„Kai darai tai, kas tau patinka, tu ne išsenki, o pasikrauni“, – neabejoja pašnekovė.
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Svarbiausia – mentorystė ir ryžtas išdrįsti
Prie kelias savaites A. Jagelo baigė dalyvavimą naujienų portalo lrytas.lt Vytauto Didžiojo universiteto mentorystės programoje „Švietimo kodo klasė“, kurios metu mentoriavo ir konsultavo švietimo bendruomenės narius.
Anot jos, mentorystė nėra vien patirties perdavimas – tai abipusis augimo procesas.
„Man labai svarbu suprasti, ko žmogus siekia ir ko jam reikia būtent dabar, – atvirai sako pašnekovė. – Visi mes esame labai skirtingi. Visgi neabejoju, kad stipri švietimo bendruomenė kuriama būtent per dalijimąsi patirtimi ir tarpusavio palaikymą. Mes visi su savo patirtimis, bendromis jėgomis galime kurti geresnį švietimo rytojų Lietuvoje“.
Paklausta, ką patartų žmonėms, abejojantiems ar svarstantiems apie kelią į švietimą, A. Jagelo pirmiausia ragina nebijoti pokyčių ir sekti savo širdies balsu.
„Jeigu jauti, kad būtent švietime rasi prasmę, būtinai reikia išdrįsti bent pabandyti. Nebūtina iš karto priimti galutinio sprendimo – galima stebėti mokyklų veiklą, kalbėtis su mokytojais, ieškoti mentorių. Labai svarbu turėti žmogų šalia, kuris palaikytų ir padėtų pirmuose žingsniuose. Mes savo mokykloje naujiems mokytojams skiriame mentorius pirmiesiems mėnesiams, juo turi ir mokiniai“, – pasakoja A. Jagelo ir priduria: „Aš pati asmeniškai švietime matau milžinišką prasmę. O kai matai prasmę tame, ką darai, tada ir visi sunkumai tampa lengviau pakeliami“.
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