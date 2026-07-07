Kad pasirinkti būtų lengviau: paklausėme universitetų ir kolegijų, ką siūlo ir kuo vilioja būsimuosius studentus

Portalas Lrytas universitetų ir kolegijų paklausė, ką naujo ir naudingo aukštosios mokyklos galės pasiūlyti šių metų pirmakursiams ir kaip bandys juos privilioti – atsakymus pateikė septynios populiarios aukštojo mokslo įstaigos.
Kaip jau anksčiau skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), studentų šiais metais laukia 15 universitetų (11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai) ir 13 kolegijų (7 valstybinės ir 6 nevalstybinės).
Valstybės lėšomis į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12,9 tūkst. pirmakursių: 8,7 tūkst. į universitetus ir 4,2 tūkst. į kolegijas, į trumposios pakopos studijas – 90.
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Universitetų planai: naujos programos ir dosnios stipendijos
Didžiausias šalyje Vilniaus universitetas (VU) šiemet būsimiesiems studentams siūlo ir naujų studijų programų pasirinkimų. Iš viso universitetas turi 15 skirtingų fakultetų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.
„VU kasmet skiria ypatingą dėmesį studijų kokybės gerinimui ir aktualių naujų galimybių pasiūlai. Šiemet Vilniaus universitetas būsimiems studentams siūlo naujų studijų galimybių.
Pradedama vykdyti nauja bakalauro studijų programa Daugiakalbystė ir skaitmeninės technologijos, o magistrantūros pakopoje startuoja dvi naujos programos– Bioinformatika ir Gyvensenos medicina“, – nurodė universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė dr. Aurelija Vernickaitė.
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Jos teigimu, vienas iš VU išskirtinumų yra galimybė studijas prisitaikyti pagal savo interesus ir poreikius – nuo 2023 m. universitetas siūlo individualiąsias studijas, kurios leidžia bakalauro ir vientisųjų studijų studentams dalį studijų dalykų rinktis iš bet kurio universiteto padalinio.
„Tai suteikia galimybę įgyti platesnių kompetencijų, derinti skirtingas disciplinas ir geriau pasirengti nuolat besikeičiančiai darbo rinkai“, – akcentavo A. Vernickaitė.
Pasak universiteto atstovės, VU taip pat skiria didelį dėmesį talentingų studentų skatinimui.
„Universitetas yra įsteigęs 450-mečio stipendiją gabiems jaunuoliams, patiriantiems finansinių sunkumų. Šios stipendijos dydis siekia 3000 eurų per metus vienam studentui. Be to, įvairias vardines stipendijas steigia ir universiteto partneriai bei mecenatai.
Kartu VU nuosekliai stiprina tarptautines studijų galimybes. Universitete jau vykdomos jungtinės studijų programos su „Arqus“ aljanso partneriais, tarp jų – Europos studijos ir Tarptautinis kibernetinis saugumas ir kibernetinė žvalgyba.
Studentams jos suteikia galimybę studijuoti tarptautinėje akademinėje aplinkoje, mokytis iš skirtingų Europos universitetų dėstytojų ir įgyti tarptautinę patirtį bei dvigubą diplomą. Universitetas toliau plečia tokių jungtinių studijų programų rengimą kartu su „Arqus“ partneriais“, – nurodė VU komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) būsimiems studentams šiemet siūlo studijas rinktis iš daugiau nei 70 bakalauro programų.
„Esame plačiausios aprėpties universitetas, kas leidžia studentams pasiūlyti palankias sąlygas ugdyti lankstumui ir gebėjimui prisitaikyti prie sparčiai kintančio pasaulio.
Visapusišką tobulėjimą čia užtikrina galimybė mokytis daugiau nei 30 užsienio kalbų, rinktis gretutines studijas iš 49 siūlomų, ugdyti verslumą „Minded“ akademijoje, įsitraukti į 30-ies studentiškų organizacijų veiklą, išvykti studijuoti į daugiau nei 700 partnerinių užsienio universitetų arba atlikti praktiką visame pasaulyje.
Taip pat yra galimybė sportuoti pasirinktą sporto šaką viename moderniausių ir geriausiai išvystytų universitetinių sporto centrų – VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre“, – naudas vardijo VDU Priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė.
Būsimiesiems studentams šio universiteto atstovai taip pat primena apie stipendijas, į kurias gali pretenduoti kiekvienas.
„Stojantiesiems akcentuojame, kad VDU, būdamas socialiai atsakingas universitetas, siekia, kad studijos būtų prieinamos kiekvienam – stipendijos pirmakursiams užtikrina, jog ryžtas mokytis nugalėtų socialinius barjerus, o talentas neliktų nepastebėtas. Įgyvendinti šią politiką padeda universiteto bendruomenė, partneriai ir mecenatai.
Pavyzdžiui, Tautos fondas jau antrus metus iš eilės siekia paskatinti humanitarinių mokslų atstovus, susivieniję alumnai parems menų studijų atstovus, kurių studijų kaina viena brangiausių, o prorektoriaus studijoms skiriama Artes liberales stipendija paskatins tuos, kurie puoselėja savo talentą ir prisideda prie valstybės vardo garsinimo.
Susiduriantiems su įvairiais sunkumais gali būti suteikta stipendija studijų kainai padengti“, – informavo L. Petrauskaitė.
Atsižvelgia ir į darbo rinkos aktualijas
Naujų studentų bangai jau ruošiasi ir Kauno technologijos universitetas (KTU). Pasak jo atstovo Manto Lapinsko, artėjant naujiems mokslo metams KTU daugiausia dėmesio skiria ne vien studijų programų pasiūlai, bet ir tam, kaip apskritai palengvinti būsimo studento kelią į universitetą.
Tad KTU taiko ir tam tikrą savo praktiką – išankstinio priėmimo modelį. Jį pasirinkę jaunuoliai su universiteto ekspertais netgi gali ruoštis egzaminams.
„Jis bakalauro studijų stojantiesiems taikomas jau antrus metus iš eilės. Jo tikslas – suteikti daugiau ramybės ir aiškumo dar prieš pagrindinį priėmimo etapą.
Būsimi pirmakursiai, pasirinkę KTU išankstiniu būdu, gali nemokamai ruoštis trims pasirinktiems valstybiniams brandos egzaminams kartu su KTU ekspertais, gauti pagalbą pildant prašymą LAMA BPO sistemoje, o nuo rudens – visus metus nemokamai keliauti Kauno viešuoju transportu su jiems skirta „Žiogo“ kortele. Įstojusiems į valstybės nefinansuojamą vietą taip pat numatyta 1000 eurų stipendija dalinei studijų kainos kompensacijai.
Matome, kad stojantiesiems šiandien svarbu ne tik studijų programos pavadinimas, bet ir visa studijų patirtis: finansinis saugumas, aiški karjeros perspektyva, praktinis mokymasis, galimybė įsitraukti į bendruomenę, naudotis universiteto infrastruktūra ir lengviau prisitaikyti naujame mieste. Todėl šiemet stiprinamos ir papildomos studentams skirtos finansinės paskatos“, – dėstė M. Lapinskas.
Pasak KTU atstovo, universitetas steigia pirmakursio talento vienkartinę stipendiją – 500 eurų išmoką 50-iai aukščiausius stojamuosius balus surinkusių pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentų.
„Taip pat numatyta 1200 eurų per semestrą proveržio stipendija, skiriama 100-ui aukščiausią balą stipendijų konkurse surinkusių studentų. Greta šių paskatų KTU studentai gali pretenduoti ir į talento, Talentų akademijos, mecenatų bei kitas stipendijas“, – nurodė M. Lapinskas.
Dar vienas šių metų pokytis – pirmą kartą pristatytas ir išankstinis KTU magistrantūros priėmimas.
„Jis skirtas būsimiems magistrantams, kurie nori anksčiau užsitikrinti studijų vietą, ramiau planuoti laiką, derinti studijas su darbu ir pasinaudoti papildomomis universiteto siūlomomis naudomis. Tai ypač aktualu tiems, kurie į studijas grįžta jau turėdami profesinės patirties ir siekia gilesnės specializacijos ar karjeros pokyčio“, – aiškino universiteto atstovas.
Anot M. Lapinsko, KTU šiemet akcentuoja ne kiekybinį programų didinimą, o jų aktualumą darbo rinkai ir technologijų kaitai – stengiamasi reaguoti į aktualijas.
„Universitetas siūlo platų studijų pasirinkimą – nuo inžinerijos, informatikos, dirbtinio intelekto, elektronikos, energetikos ir taikomosios chemijos iki verslo, vadybos, viešojo administravimo, socialinių, humanitarinių mokslų, menų ir ugdymo krypčių. Studijų programos nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, technologinius pokyčius ir bendradarbiavimą su verslo bei viešojo sektoriaus partneriais.
KTU pirmakursiams svarbu parodyti, kad universitetas nėra tik paskaitos ir egzaminai. Tai aplinka, kurioje studentas gali mokytis per realius projektus, spręsti organizacijų iššūkius, dalyvauti talentų ugdymo programose, jungtis prie studentų organizacijų, vykti į tarptautinius mainus, naudotis laboratorijomis, sporto infrastruktūra ir aktyviai įsitraukti į Kauno, kaip studentų miesto, gyvenimą.
Todėl pritraukiant studentus universitetas siekia kalbėti ne tik apie diplomą, bet ir apie visą patirtį – bendruomenę, galimybes, karjerą ir augimą“, – akcentavo KTU atstovas.
„Šių metų stojantiesiems KTU siunčia aiškią žinutę: universitetas padeda ne tik pasirinkti studijas, bet ir sklandžiau pradėti akademinį kelią. Išankstinis priėmimas, finansinės paskatos, pasiruošimas egzaminams, nemokamas viešasis transportas Kaune, stipresnė stipendijų sistema ir praktika grįstas studijų modelis yra priemonės, kurios padeda sumažinti stojimo įtampą ir leidžia būsimam studentui daugiau dėmesio skirti ne formaliam procesui, o sąmoningam pasirinkimui“, – pridūrė M. Lapinskas.
Tuo metu VILNIUS TECH universitetas šiemet pirmakursius pasitinka ir su nauju šūkiu, ir su keliomis naujomis studijų programomis.
„Šiais metais visus būsimus studentus pasitinkame nauju šūkiu – „Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo“. Tai mūsų kvietimas tyrinėti, ieškoti sprendimų ir atrasti universitetą kaip suaugusiųjų žaidimų aikštelę. Mūsų studentai analizuoja, modeliuoja, testuoja ir tobulina net pačius paprasčiausius dalykus. Gebėjimas kurti su technologijomis tampa tokiu pat baziniu įgūdžiu, kaip kadaise buvo skaityti ar rašyti.
Kviečiame visus, kurie svajoja konstruoti robotus, pilotuoti lėktuvą, kurti Holivudo vertus filmus ir inovacijas, kurios keis pasaulį. Noriu padrąsinti ir tuos, kurie dar tik žvalgosi geriausios savo karjeros vizijos“, – Lrytas perduotame universiteto komentare teigė studijų prorektorė doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
VILNIUS TECH šiemet studentams siūlo iš viso tris naujas studijų programas.
„Bakalauro studijų programa Medijų menas ir skaitmeninės technologijos rengs medijų turinio kūrėjus, gebančius skaitmeninių technologijų pagalba kurti įvairių formatų skaitmeninį medijų turinį audiovizualinei rinkai (kinui, reklamai, socialinėms medijoms, televizijai).
Studentai mokysis kurti unikalioje Lietuvoje „Faux Real Studio“ virtualios produkcijos studijoje, o baigę dirbs kino, TV, reklamos, skaitmeninio turinio, audiovizualinių projektų ir kūrybinių industrijų sektoriuose“, – nurodė studijų prorektorė.
Universitetas, pabrėžė ji, stengiasi nepamiršti ir šiandieninių aktualijų bei iššūkių.
„Atsižvelgdami į augantį kibernetinio saugumo specialistų poreikį, šiais metais siūlome naują bakalauro studijų programą Kibernetinis saugumas ir ryšių technologijos. Europos Komisija prognozuoja, kad iki 2030 m. Europoje trūks daugiau kaip 500 tūkst. kibernetinio saugumo specialistų, kurių didelę dalį sudarys strateginio lygmens vadovų, todėl parengėme ir tarpkryptinę magistro MBA programą Kibernetinio saugumo valdymas.
Nuosekliai diegiame problemų sprendimu grindžiamą mokymosi būdą, kuris ugdo komunikacinius, vadybinius, lyderystės gebėjimus ir padeda išmokus jų nepamiršti. Remiantis naujaisiais studijų metodais visiškai parengtos Tvarumo technologijų, Industrinės inžinerijos, Renginių inžinerijos studijų programos“, – dėstė Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Pasiūlymų VILNIUS TECH turi ir tiems studentams, kurie norėtų nerti į tarptautinius vandenis.
„Galvojantiems apie tarptautinę rinką siūlome mokytis vienoje iš 50 VILNIUS TECH studijų programų anglų kalba kartu su studentais iš užsienio. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad siūlome 5 bakalauro ir 6 magistro dvigubo diplomo studijų programas, kurios suteikia galimybę per tą patį studijų laikotarpį įgyti du diplomus“, – aiškino studijų prorektorė.
Šiemet VILNIUS TECH universitetas siūlo ir dar daugiau naujovių – čia pradėjo veikti elektroninės parduotuvės principu veikianti studijų platforma, kurioje galima prisiregistruoti prie norimo studijų dalyko, jį studijuoti savarankiškai arba jungtis prie hibridiniu būdu studijuojančios studentų grupės.
„Šiuolaikinės kartos poreikis personalizuotai komunikacijai padiktavo ir kitą pokytį: jau trejus metus mūsų pirmakursiai turi asmeninius mentorius-dėstytojus, kurie asmeninių susitikimų metu padeda susigaudyti naujoje aplinkoje, paaiškina, kur kreiptis iškilus akademiniams, finansiniams, psichologiniams klausimams, pristato pirmakursiams universiteto teikiamas papildomas naudas.
VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų fakultetas ką tik pristatė 4 atnaujintas Multimedijos ir kompiuterinio dizaino laboratorijas – „MoCap“ ir virtualios produkcijos, virtualiosios ir papildytosios realybės, folių ir videomappingo studijas. Per pastaruosius kelerius metus universitetas į jų infrastruktūrą investavo daugiau kaip 300 tūkst. eurų.
Modernizuotos erdvės suteiks studentams, dėstytojams ir socialiniams partneriams galimybę dirbti su technologijomis, naudojamomis šiuolaikinėje žaidimų, kino ir kūrybinių technologijų industrijoje. Rudenį duris atvers ir nauja Skaitmeninės gynybos kompetencijų centro laboratorija“, – vardijo Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Rūpinasi ir integracija
Ką pasiūlyti naujiesiems studentams šiemet tikrai turės ir uostamiestyje įsikūręs Klaipėdos universitetas (KU). Jo studijų prorektorė doc. dr. Rasa Grigolienė akcentavo, kad KU pastaraisiais metais stiprina studijų kryptis, tiesiogiai susijusias su regiono ekonomikos poreikiais. Didžiausias dėmesys esą skiriamas jūrų technologijų ir inžinerijos, sveikatos mokslų, informatikos ir inžinerijos studijoms.
Tiesa, pažymima, jog Klaipėdoje nuo šiol kokybiškai ugdytis galės ir būsimi pedagogai.
„Reaguodamas į darbo rinkos iššūkius, 2026 metais universitetas siūlo naują studijų programą „Dalyko pedagogika“. Tikimasi, kad ši programa padės spręsti informatikos ir chemijos mokytojų trūkumo problemą. Taip pat plėtojamos pedagogikos studijos su įvairiais mokomojo dalyko moduliais – anglų kalbos, geografijos, informatikos, istorijos ir lietuvių kalbos.
KU aktyviai stiprina ir tarptautinį studijų aspektą. Būdamas Europos universitetų aljanso „EU-CONEXUS“ narys, universitetas suteikia studentams galimybę studijuoti jungtinėse programose, dalį studijų įgyvendinti partneriniuose Europos universitetuose, įgyti tarpkultūrinės patirties bei tarptautinėje darbo rinkoje vertinamų kompetencijų“, – nurodoma Lrytas atsiųstame atsakyme.
KU pabrėžia besididžiuojantis ir savo technologiniais sprendimais bei naujovėmis, kurios pasitarnaus ir būsimiems studentams.
„Nuosekliai investuojama ir į modernią studijų infrastruktūrą. Universitete jau veikia interaktyvi simuliacinė „EDUTECH STEAM“ laboratorija – gyvoji laboratorija, akredituota pagal tarptautinius standartus ir išsiskirianti tokio tipo sprendimų kontekste Lietuvoje, skirta pedagogų rengimui.
Sveikatos mokslų specialistų rengimui įsigytas modernus anatomažas (skaitmeninė anatomijos mokymosi ir simuliacijų platforma), o kalbų studijoms įrengta nauja kalbų laboratorija. Studijų aplinka nuolat papildoma kita šiuolaikiška įranga“, – vardijo R. Grigolienė.
2026 metais KU taip pat registruoja ir naujas jungtines magistrantūros studijų programas. Nurodoma, kad jos orientuotos į šiandienos ir ateities darbo rinkos poreikius ir apima tokias sritis kaip technologijos, tvarumas, lyderystė ir ugdymo mokslai.
Tiesa, kaip ir KTU, taip ir KU vykdo išankstinį studentų priėmimą ir jaunuoliams siūlo ne vieną privalumą.
„Šiemet universitetas studentams siūlo ne tik naujas studijų galimybes, bet ir naują požiūrį į studijų pradžią. Siekiama, kad kiekvienas studentas nuo pirmos dienos jaustųsi visaverte bendruomenės dalimi ir turėtų visas sąlygas sklandžiai pradėti studijas.
Viena svarbiausių iniciatyvų išlieka išankstinis priėmimas. Jo dalyviams universitetas teikia papildomas naudas: finansines paskatas, nemokamą apgyvendinimą bendrabutyje pirmuosius tris mėnesius ne Klaipėdos regiono studentams bei kitas lengvatas, padedančias lengviau integruotis į studijų aplinką.
Didelis dėmesys skiriamas ir pirmakursių integracijai. Studentai nuo pat pirmųjų dienų įtraukiami į mentorystės, akademinės ir psichologinės pagalbos sistemas, aktyvų universiteto gyvenimą – sporto, kultūros ir savanorystės veiklas“, – pasakojo studijų prorektorė.
R. Grigolienė taip pat pabrėžė, kad universitetas siekia užtikrinti lygias galimybes visiems studentams, nepriklausomai nuo jų individualių poreikių ar negalios, todėl universitete kuriama į studentą orientuota aplinka.
„Taikomi individualūs studijų sprendimai, teikiama kompleksinė akademinė, psichologinė ir socialinė pagalba, nuolat tobulinama fizinė bei skaitmeninė infrastruktūra. Siekiama, kad kiekvienas studentas galėtų visapusiškai dalyvauti studijų procese ir sėkmingai realizuoti savo akademinį potencialą.
Universitetas taip pat plečia lanksčias studijų galimybes, siūlydamas skirtingus studijų organizavimo modelius – dienines, vakarines, sesijines ir iš dalies nuotolines studijas. Tokie sprendimai leidžia studentams individualizuoti studijas, lengviau derinti su kitais įsipareigojimais.
Klaipėdos universitetas kryptingai siekia, kad studijų sėkmę lemtų ne tik akademiniai rezultatai, bet ir gera studentų savijauta universitete“, – pažymėjo KU atstovė.
Klaipėdos universitetas būsimuosius studentus prisijaukinti bando dar mokyklos suole – organizuoja studijų pažinimo ir karjeros iniciatyvas, kasmet organizuoja ir edukacinį projektą „Iškeisk pamoką į paskaitą“, kurio metu moksleiviai iš visos šalies kviečiami dalyvauti paskaitose, praktiniuose užsiėmimuose, laboratorijų veiklose ir ekskursijose.
„2027 m. tema – „ATEITIS VYKSTA DABAR: kur tavo vieta?“ projektą planuojama dar labiau plėsti, didinant siūlomų veiklų įvairovę ir dalyvių skaičių, kurių ir taip kasmet sulaukiama daugiau nei po 3 tūkst.
Kita svarbi nauja iniciatyva – spalio mėnesį vyks karjeros diena „ĮDARBINK ATEITĮ 2026“, organizuojama kartu su Klaipėdos valstybine kolegija. Tai vienas didžiausių Vakarų Lietuvos renginių, kuriame moksleiviai galės susipažinti su studijų programomis, išbandyti profesijas, susitikti su darbdaviais ir geriau suprasti, kokių kompetencijų reikės ateities darbo rinkoje.
Be šių projektų, aktyviai vykstame į Lietuvos mokyklas, dalyvaujame regioninėse karjeros mugėse, organizuojame tikslines edukacines veiklas, praktinius užsiėmimus bei pažintinius vizitus universitete. Mūsų tikslas – sudaryti kuo daugiau galimybių moksleiviams pažinti studijas per asmeninę patirtį, gyvą bendravimą su dėstytojais ir studentais bei realų profesijų išbandymą“, – kalbėjo R. Grigolienė.
Ką siūlo kolegijos?
Dalis būsimųjų studentų jau projektuoja savo studijas ir šalies kolegijose. Kaip pirmakursius vilioja jos?
Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Jolanta Bareikienė portalui Lrytas teigė, kad kolegija pradeda šių metų priėmimą į 42 studijų programas, apimančias įvairias sritis – nuo informatikos, inžinerijos ir technologijų iki menų, socialinių mokslų bei medicinos.
Tarptautinės aplinkos ieškantiems būsimiems studentams siūloma 11 studijų programų anglų kalba.
„Kauno kolegijos studijos orientuotos į praktinį pasirengimą, darbo rinkos poreikius ir šiuolaikišką studijų aplinką. Studentai įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių kompetencijų, kurias ugdo moderniose laboratorijose, kūrybinėse bei simuliacijų erdvėse, taip pat atlikdami profesinę praktiką įmonėse ir organizacijose.
Kolegija nuolat investuoja į infrastruktūros atnaujinimą, laboratorinę bei programinę įrangą, todėl studentai dirba su technologijomis, naudojamomis realioje profesinėje aplinkoje.
Nuolatinis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir verslo atstovais leidžia užtikrinti, kad studijų turinys atitiktų sparčiai besikeičiančius darbdavių lūkesčius, o absolventai būtų konkurencingi darbo rinkoje“, – komentavo J. Bareikienė.
Pasak jos, vienas iš Kauno kolegijos studijų išskirtinumų – visose studijų programose dėstomas studijų dalykas „Kūrybiškumas ir antreprenerystė“. Jis skirtas ugdyti studentų kūrybinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimą atpažinti galimybes ir kurti inovatyvius sprendimus nepriklausomai nuo pasirinktos profesinės srities.
„Kolegija siekia, kad būsimi specialistai būtų ne tik savo srities profesionalai, bet ir gebėtų prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos, inicijuoti pokyčius bei kurti pridėtinę vertę organizacijoms ir visuomenei.
Tarptautiškumo plėtra yra vienas iš Kauno kolegijos prioritetų – studentams suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinių mainų programose, įgyti tarpkultūrinės patirties ir studijuoti daugiakultūrėje aplinkoje. Šias galimybes dar labiau plečia dalyvavimas Europos universitetų aljanso UNINOVIS veiklose.
Būdama regioninė aukštoji mokykla, Kauno kolegija studijuoti kviečia ne tik Kaune, bet ir Alytaus fakultete bei Tauragės skyriuje. Alytuje stojantieji gali rinktis iš 12 studijų programų, tarp kurių šiemet atsirado dvi naujos – Gastronomija ir antreprenerystė bei Baldų inžinerija. Tauragės skyriuje būsimiems studentams siūlomos studijų programos Organizacijų vadyba, Socialinis darbas bei Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“, – vardijo Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja.
Kauno kolegija, tęsė ji, siūlo rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą – taip studentai gali laisviau derinti mokslus ir gyvenimą.
„Dirbantiems asmenims dažniausiai patrauklesnė ištęstinė forma, nes mažesnis studijų krūvis per metus leidžia lengviau suderinti studijas su darbu ir kitais įsipareigojimais.
Šiemet kolegija taip pat plečia studijų organizavimo galimybes ir daugelyje programų siūlo skirtingus tvarkaraščių modelius. Studijos gali būti organizuojamos kontaktiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu. Mišrių ir nuotolinių studijų atveju dalis arba visos studijų veiklos vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje, todėl studentai gali lanksčiau planuoti savo laiką ir rečiau vykti į kolegiją.
Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad nepriklausomai nuo pasirinktos studijų organizavimo formos, atsiskaitymai vykdomi kontaktiniu būdu, atvykus į Kauno kolegiją. Tinkamiausias studijų pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno stojančiojo individualių poreikių ir pasirinktos studijų programos specifikos“, – tvirtino J. Bareikienė.
Tuo metu Vilniaus kolegija (VIKO) būsimiems studentams šiemet siūlo ir naujų, ir atnaujintų studijų programų.
„Šiemet būsimiems studentams siūlome atnaujintą profesinio bakalauro studijų programą „Želdynų projektų valdymas“. Studijos skirtos parengti specialistus, gebančius kurti ir pagrįsti želdynų projektinius sprendinius, juos pristatyti bei parduoti, efektyviai organizuoti projektų įgyvendinimą ir priežiūrą, valdyti su želdynais susijusius verslo procesus, taikyti šiuolaikinius vadybos įrankius, plėtoti nuosavą veiklą bei veikti atsakingai pagal darnaus vystymosi ir Europos žaliojo kurso principus“, – nurodė kolegijos atstovė Lina Bivainienė.
Taip pat pristatoma dar viena nauja studijų programa – „Pastatų priežiūros valdymas“.
„Studijų metu studentai mokysis organizuoti ir valdyti pastatų priežiūros procesus, diegti efektyvius valdymo ir vystymo sprendimus, užtikrinti pastatų ilgaamžiškumą, energinį efektyvumą ir tvarumą, taikyti šiuolaikinius vadybos principus ir metodus, inovatyvias technologijas bei vadovautis teisės aktais.
Baigus studijas suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, asmuo galės dirbti nekilnojamojo turto priežiūros, administravimo ir valdymo srityse tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Šios kvalifikacijos specialistai yra paklausūs įvairių verslo sričių įmonėse, valdančiose ir prižiūrinčiose joms priklausančius pastatus, nekilnojamo turto bei draudimo bendrovėse.
„Dronų inžinerijos“ studijos skirtos rengti konkurencingus, aukštos kvalifikacijos inžinerijos mokslų profesinio bakalauro specialistus, gebančius kurti, konstruoti ir optimizuoti įvairios paskirties dronus bei jų valdymo sistemas, integruoti įrangą, spręsti inžinerines problemas ir diegti inovatyvius sprendimus transporto inžinerijos kryptyje.
Kitų studijų programų turinį nuolat atnaujiname pagal darbo rinkos poreikius“, – pristatė Vilniaus kolegijos atstovė.
L. Bivainienės teigimu, pastaraisiais metais nemažai dėmesio kolegijoje skiriama ir dėstytojų kompetencijoms.
„VIKO veiklą pradėjo Dėstymo meistriškumo centras (DMC), kuris orientuotas į dėstytojų profesinį augimą, studijų kokybės stiprinimą ir didaktines inovacijas. Mūsų aukštosios mokyklos stiprybė – ne tik programos, infrastruktūra ar technologiniai sprendimai, bet ir kasdienė dėstymo kokybė. Geras dėstymas – tai ne „kažkaip vykstančios“ studijos, tai studijos, turinčios aiškią kryptį, bendruomenės pripažinimą ir ilgalaikę institucinę paramą.
Labai svarbu, kad šiuolaikiškos ir įtraukios studijos būtų ne pavienės sėkmės istorijos, o nuosekliai kuriama Vilniaus kolegijos akademinė kultūra. Galima sakyti paprastai: investicija į dėstytojo didaktines kompetencijas šiandien tampa investicija į studento patirtį, studijų kokybę ir pačios aukštosios mokyklos ateitį“, – komentavo VIKO atstovė.
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