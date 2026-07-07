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R. Popovienė įvertino pirmuosius VBE rezultatus: koreguota kartelė iš tiesų pasiteisino

2026 m. liepos 7 d. 11:46
Antradienį Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) paskelbus lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatus, laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad ministerijos siūlymas nuleisti išlaikymo kartelę iki 25 taškų pasiteisino.
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„Tai yra didžiulis pasiekimas, kad mums pavyko eiti nusiraminimo ir stabilizacijos keliu – tą rezultatai labai aiškiai parodė (...). Koreguota kartelė iš tiesų pasiteisino, užduotims buvo skiriamas labai didelis dėmesys ir mokytojai iš tiesų yra pasirengę antrus metus dirbti pagal naujas ugdymo programas“, – Seime antradienį teigė R. Popovienė.
Taip ji kalbėjo po to, kai parlamentaras iš opozicinio Liberalų sąjūdžio Simonas Kairys pareiškė, kad abiturientų egzaminų rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, negerėja.
„Pernai matematikos valstybinio egzamino neišlaikė virš 4 tūkst. moksleivių. Šiemet, net ir nuleidus kartelę, vėl skaičius yra apie 4 tūkst. Mes nė per nago juodymą nežengėme į priekį“, – Seimo plenarinėje posėdžių salėje kalbėjo jis.
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R. Popovienė aiškino, esą tokie skaičiai neatitinka tikrovės.
„4 tūkst. ir daugiau atėjo laikyti šiais metais, tai dėl to tų skaičių lyginti negalima – tikrai reikėtų juos išanalizuoti, mes tikrai turime žymiai geresnius rezultatus“, – teigė R. Popovienė.
„Žinoma, didžiausią dalį neišlaikiusių šiais metais užima iš pernai metų ir eksternu atėję laikyti vaikai. Tai tikrai, prieš sakydami visai Lietuvai tokias nuotaikas ir skleisdami tuos skaičius, mes turime labai labai gerai išsianalizuoti ir nekalbėti to, ko nėra“, – akcentavo laikinoji švietimo ministrė.
Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Lietuvos švietimo sistemoje pokyčiai įvedami atsižvelgiant į gerąsias Skandinavijos šalių praktikas.
„Mes tikrai nekuriame čia dviračio, o stengiamės žiūrėti į Skandinavijos šalių praktikas. (...) tai tikrai ta tarptautinė patirtis, adaptacija ir prisitaikymas prie nūdienos technologinių, dirbtinio intelekto dalykų ir visų kitų susijusių aspektų (...). Tai nėra, kad mes užsimerkę žiūrime pragmatiškai ir tęsiame tai, kas palikta – švietimo sistema nuolat adaptuojasi“, – kalbėjo jis.
Nuo šių mokslo metų  egzamino išlaikymo kartelė siekia 25 taškus
ELTA primena, antradienį NŠA paskelbė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino bei matematikos valstybinio brandos egzamino pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Pasak agentūros, šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstiniu (A) kursu išlaikė 97,5 proc. abiturientų. Šimto balų įvertinimus gavo 168 kandidatai. Egzamine dalyvavo 17 633 moksleiviai. 
Bendruoju (B) kursu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8 101 moksleivis ir 83,6 proc. jų egzaminą išlaikė.
Tuo metu 210 abiturientų, t. y. 1,5 proc., šiais metais laikiusių matematikos egzaminą išplėstiniu (A) kursu, įvertinti šimtu balų. Iš viso egzamine dalyvavo 14 011 kandidatų. Egzaminą išlaikė 85,1 proc. laikiusiųjų.  Matematikos egzaminą bendruoju (B) kursu laikė  8 009 kandidatai. 77,1 proc. laikiusiųjų jį išlaikė.  
Individualius minėtų egzaminu rezultatus, anot agentūros, abiturientai galės pasitikrinti nuo 14 val. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje.
NŠA atkreipė dėmesį, kad nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. 
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
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