Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų rezultatai 

Individualius šių egzaminų rezultatus abiturientai galės pasitikrinti nuo 14 val. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje – https://rezultatai.nsa.smsm.lt.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatai
Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstiniu (A) kursu išlaikė 97,5 proc. abiturientų. Šimto balų įvertinimus gavo 168 kandidatai, t. y. 1 proc. visų laikiusiųjų šį egzaminą. Egzamine dalyvavo 17633 kandidatai. Praėjusiais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstiniu (A) kursu išlaikė 94,3 proc. iš 17042 laikiusiųjų, o šimto balų įvertinimus gavo 132 kandidatai.
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Bendruoju (B) kursu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,6 proc. jų egzaminą išlaikė. Praėjusiais metais šį egzaminą išlaikė 68,7 proc. iš 6957 laikiusiųjų.
Galutinį lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimą sudaro pirmosios dalies (kalbėjimo) ir antrosios dalies (rašinio) bendras rezultatas.
Daugiau kaip 12 tūkst. kandidatų, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstiniu kursu, rinkosi svarstyti probleminį klausimą „Kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje?“ pagal Vytauto V. Landsbergio novelės „Alina“ ištrauką. Kitą probleminį klausimą – pagal Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ (dalis „Pavasario linksmybės“) ištrauką – svarstė 3,3 tūkst. mokinių. Svarstomas klausimas buvo „Ar kuklumas yra vertybė?“. Daugiau kaip 1,2 tūkst. kandidatų rinkosi interpretaciją pagal Jurgio Savickio novelės „Vagis“ ištrauką, kur vienas iš galimų interpretacijos aspektų galėjo būti žmogiškumo išbandymas. Pagal Giedrės Kazlauskaitės eilėraštį „Debesų piemenė“ interpretaciją rašyti rinkosi 216 mokinių, čia vienas iš galimų interpretacijos aspektų – kintantis žmogaus santykis su pasauliu.
Laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bendruoju kursu per 1,3 tūkst. abiturientų rinkosi Akvilinos Cicėnaitės romano „Tylos istorija“ ištraukos interpretaciją, kur vienas iš galimų interpretacijos aspektų – tėvų ir vaikų santykiai. 178 kandidatai rašė Maironio eilėraščio „Vakaras“ interpretaciją, kur vienas iš galimų interpretacijos aspektų – žmogaus išgyvenimai gamtoje. Svarstyti probleminį klausimą „Ar verta aukotis dėl tėvynės?“ pagal Vytauto V. Landsbergio novelės „Simas“ ištrauką rinkosi daugiau nei 3,4 tūkst. kandidatų. Dar per 3,1 tūkst. abiturientų svarstė kitą probleminį klausimą – „Ar lengva žmogui keisti savo įsitikinimus?“ pagal Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ ištrauką.
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Matematikos egzamino rezultatai
210 abiturientų, t. y. 1,5 proc., šiais metais laikiusių matematikos egzaminą išplėstiniu (A) kursu, įvertinti šimtu balų. Iš viso egzamine dalyvavo 14011 kandidatų. Egzaminą išlaikė 85,1 proc. laikiusiųjų. Matematikos egzaminą bendruoju (B) kursu laikė 8009 kandidatai. 77,1 proc. laikiusiųjų jį išlaikė.
Praėjusiais metais matematikos egzaminą išplėstiniu (A) kursu laikė 12580 kandidatų. Egzaminą išlaikė 84,5 proc. laikiusiųjų. Tuo tarpu egzaminą bendruoju (B) kursu išlaikė 57,1 proc. visų laikiusiųjų kandidatų, t. y. 5954 mokinių.
Galimybė perlaikyti lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų antrąsias dalis
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas yra vienintelis egzaminas, privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Neišlaikiusieji šio egzamino galės jį perlaikyti liepos 10 d.
Abiturientai gali perlaikyti ir matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį, jei nepavyko jo išlaikyti pagrindinėje egzaminų sesijoje. Egzaminas vyks liepos 13 d.
Kandidatai, lietuvių kalbos ir literatūros ar matematikos egzaminą laikę A kursu, galės jį perlaikyti A arba B kursu, o laikę B kursu galės perlaikyti tik B kursu. Prašymą dėl perlaikymo kandidatai turi pateikti savo mokyklos vadovui per dvi dienas paskelbus rezultatus.
Individualūs rezultatai – rezultatų skelbimo sistemoje
Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 14 val. prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos –https://rezultatai.nsa.smsm.lt.
Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą: pirmoji dalis – 30 proc., antroji dalis – 70 proc. Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
Prie skelbiamų rezultatų yra pateikta nuoroda, kurią atsidarius mokiniams detaliau paaiškinama, kaip skaičiuojamas galutinis viso egzamino įvertinimas.
Prisijungti prie sistemos galima su mokykloje iš anksto gautu mokinio identifikaciniu numeriu ir slaptažodžiu, kurį sudaro keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai. Rezultatus taip pat galima sužinoti jungiantis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, paspaudus nuorodą rezultatų sistemoje.
Iškilus klausimams, susijusiems su rezultatų skelbimo sistema, galima kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smsm.lt ir telefono numeriu +370 658 18080.
Svarstantiems teikti apeliacijas
Po egzaminų rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti prašymą dėl apeliacijos nagrinėjimo savo mokyklos vadovui. Kartu su prašymu mokinys gali pateikti ir savo argumentuotą paaiškinimą dėl apeliacijos prašymo pagrindimo.
Svarbu žinoti, jog po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti tokie patys, didėti arba mažėti, tačiau į atestatą bus įrašomas po apeliacijos nagrinėjimo gautas rezultatas. Jeigu kandidatas neišlaikė egzamino, tačiau nusprendžia ir teikti apeliaciją, ir perlaikyti egzaminą, į atestatą bus įrašomas didesnis rezultatas.
Prieš teikiant apeliacijas rekomenduojama susipažinti su egzaminų darbų vertinimo instrukcijomis, kurios skelbiamos NŠA interneto svetainėje.
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