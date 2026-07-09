Mažiau, bet kokybiškiau: ką svarbu žinoti apie vaikų mokyklines prekes ir kada netinkami sprendimai gali kainuoti sveikatą?

„Eurobiuro“ komercijos vadovė Evelina Braškutė įsitikinusi, jog organizuojant savo vaikų mokyklinį krepšelį tėvams vertėtų nepamiršti paprastos taisyklės – geriau mažiau, bet tikrai kokybiškų priemonių.
Nors mokyklinių prekių rinka atrodo paprasta, įmonės komanda, pabrėžia specialistė, į asortimento formavimą žiūri per visiškai kitokią prizmę, akcentuodama sveikatą bei vaiko psichologiją. Pavyzdžiui, išskiriama, jog didelį dėmesį tėvai turėtų atkreipti į mokyklines kuprines – bene svarbiausią mokinio daiktą.
„Netinkama kuprinė tiesiogiai daro įtaką vaikų sveikatai, nes gali sukelti nugaros ir pečių skausmus. Dėl to galiausiai gali atsirasti laikysenos problemų, stuburo iškrypimų“, – galimas grėsmes vardija E. Braškutė.
Refleksija naudinga ne tik mokiniams: pateikė paprastus, bet itin naudingus metodus
Taip pat, pastebi ji, patogios, patrauklios ir kokybiškos priemonės sukuria pozityvų santykį su mokymusi, mažina frustraciją ir net gali skatinti didesnį vaikų įsitraukimą mokykloje.
– Kanceliarinių, mokyklinių prekių pirkimas kai kuriems tėvams gali atrodyti kaip nelabai ypatingas veiksmas, kuriam galbūt nereikia pernelyg atsiduoti – atrodo, nusiperki tai, kas atliks savo paskirtį, ir to pakanka. Kokį tėvų požiūrį pastebite jūs? Kiek dėmesio tėvai skiria būtent šių prekių įsigijimui, išsirinkimui?
– Tėvai šiuo atžvilgiu dažnai pasiskirsto į dvi stovyklas. Vieni renkasi praktiškai – svarbiausia, kad priemonė atliktų savo funkciją ir būtų už prieinamą kainą. Kiti skiria daugiau dėmesio kokybei, ergonomikai ir net dizainui, suprasdami, kad tai gali turėti įtakos vaiko komfortui bei motyvacijai.
Pastebime, kad dažnai į fizines parduotuves klientai ateina pasiruošę: domisi, klausia, lygina. Todėl drąsiai galime teigti, kad vis daugiau tėvų ieško balanso tarp kainos ir kokybės, o taip pat domisi tvarumu.
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– Kuris variantas, jūsų manymu, geresnis – ar daugiau ir įvairesnių skirtingas funkcijas atliekančių kanceliarinių reikmenų, ar keli, bet galbūt kokybiškesni daiktai?
– Dažniausiai geresnis pasirinkimas – mažiau, bet kokybiškų priemonių. Kokybiški daiktai tarnauja ilgiau, yra patogesni naudoti – rašyti lengviau, piešti – smagiau, ir mažiau blaško dėmesį.
Per didelis kiekis skirtingų priemonių gali trukdyti susikaupti, ypač jaunesniems vaikams. O gerai apgalvotas krepšelis – priešingai, padeda susikoncentruoti.
– Vienas iš svarbiausių moksleivio atributų yra kuprinė. Jų yra visokių ir tikriausiai ją išsirinkti ir yra sunkiausia. Ar galite papasakoti, kokia kuprinė labiausiai tinka skirtingo amžiaus moksleiviams, į ką ją perkant būtina atkreipti dėmesį?
– Iš pirmo žvilgsnio, mokyklinių prekių rinka atrodo paprasta. Tačiau įmonės komanda į asortimento formavimą žiūri per visiškai kitokią – sveikatos ir vaiko psichologijos – prizmę.
Kaip teigia ir įmonės vadovas Donatas Šimkus, į vaikų rankas negali patekti bet kas. Todėl mūsų lentynose gausu sertifikuotų ir natūralių medžiagų gaminių.
Ypatingas dėmesys čia tenka mokyklinėms kuprinėms. Šiandieninių vaikų nugaros patiria didžiulius krūvius, todėl ergonomika ir taisyklingos laikysenos formavimas nėra derybų objektas – tai privalomas standartas. Besirenkantiems kuprinę turime kelis svarbiausius patarimus.
Mažiesiems pradinukams: lengva ergonominė reguliuojama kuprinė, su standžia nugara, plačiomis, paminkštintomis petnešomis. Vyresniems mokiniams svarbus funkcionalumas – skyrių skaičius, vieta kompiuteriui, patvarumas.
Visada akcentuojame, kad kuprinė turi „augti“ kartu su vaiku – būti reguliuojama, patogi ir ne per sunki. Taip pat svarbu kvėpuojanti nugaros dalis ir atšvaitai saugumui.
– Kokią įtaką vaiko sveikatai gali turėti netinkamas kuprinės pasirinkimas? Ir kaip apskritai atpažinti, kad vaikui ji netinkama ar net gali sukelti sveikatos problemų?
– Netinkama kuprinė tiesiogiai daro įtaką vaikų sveikatai, nes gali sukelti nugaros ir pečių skausmus. Dėl to galiausiai gali atsirasti laikysenos problemų, stuburo iškrypimų.
Pirmieji ženklai – kai vaikas skundžiasi nuolatiniu nugaros ar pečių skausmu, matomas kūprinimasis. Todėl reikia atkreipti dėmesį į kuprinės svorį, dydį ir nešiojimo būdą. Privalu nešioti kuprinę ant abiejų pečių!
Tėvams visada patariame stebėti vaiką: jei jis skundžiasi diskomfortu, jei kuprinė nuolat smunka ir spaudžia – tai ženklas, kad reikia ją keisti. Tai ne tik komforto, bet ir sveikatos klausimas.
– Ar tinkamai parinktos mokyklinės priemonės gali turėti įtakos vaiko motyvacijai ar mokymosi rezultatams?
– Mūsų įmonė atsižvelgia į edukologų bei psichologų įžvalgas. Įrodyta, kad patogios, patrauklios ir kokybiškos priemonės sukuria pozityvų santykį su mokymusi, mažina frustraciją ir net gali skatinti didesnį įsitraukimą.
Nors jos nėra lemiamas veiksnys, bet gera pradžia – tikrai svarbus žingsnis, be abejonės prisidedantis prie bendros mokymosi aplinkos. Kaip moksleivis jaučiasi su savo daiktais, tiesiogiai veikia jo motyvaciją mokytis.
Užduotis suderinti praktiškas priemones (tėvų ramybei) su naujausiomis stiliaus tendencijomis (vaikų džiaugsmui) tapo viena iš organizacijos vizitinių kortelių. Estetika čia atlieka praktinę funkciją – ji padeda jaunajai kartai jaustis pakiliai ir su noru atverti mokyklos duris.
„Tačiau niekas nepakeis tėvų atsidavimo ir dėmesio savo vaikui. Tinkamas auklėjimas ir nuo mažens formuojama teisinga vertybių sistema padės ir vaikui ir mokytojams tvarkytis su kasdieniais iššūkiais, o dažnu atveju netgi patirti mokymosi malonumą.“
– Ar sparčiai augant dirbtinio intelekto, apskritai technologijų įtakai, kanceliarinės priemonės ateityje vis dar išliks tokios pat reikalingos ir reikšmingos? Kokių pokyčių čia gali būti?
– Kanceliarinės priemonės išliks svarbios, nors jų vaidmuo keisis. Skaitmeninės technologijos vis labiau įsitvirtina, tačiau rašymas ranka, piešimas ar laiko planavimas užrašų knygelėse ar kalendoriuose vis dar turi didelę vertę – tiek mokymosi, tiek kūrybiškumo prasme.
Tiesa, ateityje gali daugėti hibridinių sprendimų (pvz., išmanūs sąsiuviniai).
– Papasakokite šiek tiek daugiau apie savo įmonės vertybes ir svarbiausius principus. Kaip tokius ilgus metus sėkmingai išsilaikyti darbo rinkoje ir kaip laviruoti šiuolaikinės rinkos sąlygomis?
– Sėkmingos įmonės dažniausiai remiasi keliomis pagrindinėmis vertybėmis: kokybe, patikimumu, klientų poreikių supratimu ir gebėjimu prisitaikyti. Ilgalaikė sėkmė priklauso nuo lankstumo – gebėjimo reaguoti į rinkos pokyčius, technologijas ir vartotojų įpročius, kartu išlaikant savo identitetą ir pasitikėjimą.
Ko gero, gebėjome matyti toliau, nei siekia parduotuvės lentyna, todėl daugiau kaip tris dešimtmečius esame viena patikimiausių įmonių Lietuvoje, siūlanti kanceliarines prekes, reklamos gamybos paslaugas, baldus ir dar daugiau. Visada kviečiame užsukti į www.eurobiuras.lt ir įsitikinti patiems.
Dažnas verslas orientuojasi tik į tą klientą, kuris perka čia ir dabar. „Eurobiuras“ pasirinko kitą kelią – augti kartu su savo bendruomene. Įmonė nuolat sulaukia prašymų paremti darželinukų šventes, moksleivių sporto turnyrus ar studentų debatus. Ir, priešingai nei daugelis įmonių, kurios tokius prašymus atmeta kaip „neatnešančius tiesioginės grąžos“, mes į tai žiūrime kaip į savo socialinę pareigą.
Studentams ir moksleiviams taikome specialias nuolaidas, o lojaliems, daugelį metų kartu esantiems pirkėjams (tiek fizinėse, tiek internetinėje parduotuvėje) – nuolatines akcijas, interaktyvius žaidimus ir dovanas.
Tai verslo filosofija, paremta paprasta logika: šiandienos aktyvus jaunuolis, kuriam padėjai suorganizuoti pirmąjį renginį, po dešimtmečio sugrįš pas tave jau kaip lygiavertis verslo partneris.
Kai įmonė sėkmingai gyvuoja daugiau nei tris dešimtmečius, nuolat gerindama klientų aptarnavimo ir prekių pristatymo greičius, natūraliai kyla klausimas – kur yra tas pagrindinis sėkmės receptas? Vadovas atsakymą turi iškart: tai – žmonės.
Technologijas galima nusipirkti, asortimentą – atnaujinti, tačiau motyvuotų ir savo darbui atsidavusių profesionalių darbuotojų komandos nenukopijuos joks konkurentas. Laikmetyje, kai darbuotojų kaita rinkoje muša rekordus, išlaikyti stabilią, ilgametę ir vieni kitus gerbiančią komandą yra didžiausias įmonės pasididžiavimas.
Tikras komandinis darbas ir atsidavimas yra tai, kas leidžia uždarajai akcinei bendrovei „Eurobiuras“ būti daugiau nei tik prekybininku ar gamintoju. Tai leidžia būti partneriu – tiek augančiam vaikui, tiek ambicingam verslui.