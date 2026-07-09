Biologijos egzaminą laikė 9686 kandidatai, 85,4 proc. iš jų šį egzaminą išlaikė. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91 proc., profesinių mokyklų – mažiau nei 40 proc., tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 11 kandidatų, t. y. 0,11 proc. visų laikiusiųjų. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai, jį išlaikė 91,8 proc. laikiusiųjų.
Geografijos egzaminą išlaikė 97,6 proc. kandidatų. Aukščiausiais balais įvertinti 67, t. y. 1,05 proc., laikiusiųjų. Iš viso egzamine dalyvavo 6352 kandidatai. Praėjusiais metais geografijos egzamine dalyvavo 6020 kandidatų, iš kurių 97 proc. jį išlaikė.
Filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų egzaminai, praėjusiais metais buvę nauji, šiemet pritraukė didesnį skaičių laikančiųjų.
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Filosofijos egzaminą laikė 123 abiturientai. Egzaminą išlaikė 98,4 proc. kandidatų. Praėjusiais metais filosofijos egzaminą išlaikė visi 80 kandidatų, kurie dalyvavo abiejose egzamino dalyse.
Inžinerinių technologijų egzaminą išlaikė 88,9 proc. kandidatų iš 99 laikiusiųjų. Praėjusiais metais inžinerinių technologijų egzaminą laikė 70 kandidatų. Egzaminą išlaikė 70 proc. visų laikiusiųjų.
Ekonomikos ir verslumo egzaminą laikė 1738 kandidatai. Egzaminą išlaikė 87,5 proc. kandidatų. Aukščiausią įvertinimą gavo 8 kandidatai, t. y. 0,46 proc. laikiusiųjų. Praėjusiais metais ekonomikos ir verslumo egzaminą laikė 1615 kandidatų. Egzaminą išlaikė 92,9 proc. kandidatų.
Prancūzų kalbos egzaminą laikė 12 kandidatų, 11 iš jų šį egzaminą išlaikė. Praėjusiais metais prancūzų kalbos egzaminą laikė 9 kandidatai, iš kurių 8 kandidatai jį išlaikė.
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Vokiečių kalbos egzaminą laikė 17 kandidatų, 16 iš jų egzaminą išlaikė. Praėjusiais metais visi kandidatai, kurių iš viso buvo 21, egzaminą išlaikė.
Kartu yra skelbiami ir šiuos egzaminus pakartotinėje sesijoje laikiusių kandidatų rezultatai.
Individualūs rezultatai – rezultatų skelbimo sistemoje
Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 16 val. prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos – https://rezultatai.nsa.smsm.lt.
Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą: pirmoji dalis – 30 proc., antroji dalis – 70 proc. Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
Prie skelbiamų rezultatų yra pateikta nuoroda, kurią atsidarius mokiniams detaliau paaiškinama, kaip skaičiuojamas galutinis viso egzamino įvertinimas.
Prisijungti prie sistemos galima su mokykloje iš anksto gautu mokinio identifikaciniu numeriu ir slaptažodžiu, kurį sudaro keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai. Rezultatus taip pat galima sužinoti jungiantis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, paspaudus nuorodą rezultatų sistemoje.
Svarstantiems teikti apeliacijas
Po egzaminų rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti prašymą dėl apeliacijos nagrinėjimo savo mokyklos vadovui. Kartu su prašymu mokinys gali pateikti ir savo argumentuotą paaiškinimą dėl apeliacijos prašymo pagrindimo. Svarbu žinoti, jog po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti tokie patys, didėti arba mažėti, tačiau į atestatą bus įrašomas po apeliacijos nagrinėjimo gautas rezultatas. Jeigu kandidatas neišlaikė egzamino, tačiau nusprendžia ir teikti apeliaciją, ir perlaikyti egzaminą, į atestatą bus įrašomas didesnis rezultatas.
Prieš teikiant apeliacijas rekomenduojama susipažinti su egzaminų darbų vertinimo instrukcijomis, kurios skelbiamos NŠA interneto svetainėje.