Studentas ir didžėjus Arnas apie inžineriją: kartais tai – lyg džiazas, o kartais – sunkiojo metalo koncertas

Kartu su draugais – į naują gyvenimo etapą
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją (VDU ŽŪA) pasirinko ne tik pats Arnas, bet ir kiti jo draugai. „Čia atvykau ne vienas. Kartu su dviem draugais iš Kuršėnų studijuojame tą pačią studijų programą Tvarioji inžinerija. Dar keli mano pažįstami pasirinko studijas Agronomijos fakultete“, – sako studentas.
Paklaustas, ar draugų būrys iš Kuršėnų turi tradicijų, kurias išlaikė ir studijų metais, Arnas sako – tradicijas puoselėti stengiasi visi, nors gyvenimo tempas diktuoja savas taisykles. „Dabar turime tradiciją per semestrą bent vieną ar kelis kartus susitikti, atvyksta ir draugai iš Vilniaus. Kaunas mums tampa tikrąja Lietuvos širdimi. Nors pastebiu, kad vis sunkiau pavyksta visiems susiburti: vieni susirado darbus, kiti jau net baigė studijas. Jaučiasi, kad visi tampame suaugusiais žmonėmis“, – atvirauja pašnekovas.
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Persikėlimas iš Kuršėnų į Kauną Arnui tapo nauju gyvenimo etapu. Nors abu miestai skirtingi, jis sako atrandantis ir panašumų. „Kadangi didesnę laiko dalį praleidžiu Akademijoje, ne kasdien jaučiu didmiesčio šurmulį. Gyvenimo tempas čia šiek tiek panašesnis į tą, kurį galima pajusti Kuršėnuose – daugiau ramybės. Žinoma, aplanko ir gimtinės ilgesys. Labiausiai pasiilgstu tėvų, namų ir ten laukiančių augintinių“, – pasakoja studentas.
Inžinerija suskamba muzikos ritmu
Arną daugelis pažįsta ne tik kaip tvariosios inžinerijos studentą – laisvalaikiu jis stoja prie didžėjaus pulto ir rūpinasi renginių muzika. Nors iš pirmo žvilgsnio muzika ir inžinerija atrodo dvi skirtingos sritys, studentas sako tarp jų matantis nemažai panašumų – abiem atvejais ne mažiau svarbu ne tik tikslumas, bet ir kūrybiškumas, gebėjimas prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių situacijų.
Didžėjaus pultą Arnas pradėjo jaukintis dar mokyklos laikais. Nuo pirmųjų diskotekų iki šiandienos renginių muzika jam išliko erdve, kurioje galima eksperimentuoti, improvizuoti ir pajusti publikos nuotaiką. „Šiek tiek prisimenu pirmąjį renginį – tai buvo mokyklos diskoteka, gal šeštoje ar septintoje klasėje. Pamenu, renginys pavyko labai sėkmingai – susirinko pilna salė. Jausmas buvo neapsakomai geras, kai žmonės šoka pagal tavo leidžiamą muziką. Tu matai, kaip publika reaguoja į skirtingas dainas, iš esmės valdai visą šokių aikštelę. Tikrai labai įdomus jausmas“, – prisimena jis.
Muzika tampa ir puikia metafora apibūdinti studijų metus ir pačią inžineriją. „Studijose, kaip ir gyvenime, atsitinka įvairių situacijų: kartais viskas einasi puikiai, o kartais vos spėji suktis. Studijas ir šiuolaikinę inžineriją apibūdinti vienu muzikos stiliumi būtų sunku. Kartais tai primena džiazą, o kartais tai tarsi sunkiojo metalo koncertas“, – šypsosi studentas.
Didžiausia studijų vertė – žinios, žmonės ir patirtys
Studijų programą Tvarioji inžinerija pasirinkęs Arnas įsitikinęs – didžiausia studijų vertė slypi ne tik suteikiamose galimybėse perspektyviam tobulėjimui, bet ir čia sutinkamuose žmonėse, užmezgamuose ryšiuose. „Daugiausia džiaugsmo suteikia bendrystė – nuo kurso draugų iki dėstytojų. Yra dėstytojų, su kuriais įdomu pabendrauti nebūtinai studijuojamo dalyko tema, o tiesiog pasikalbėti apie gyvenimą. Be to, visi kurso draugai tikrai man artimi. Žinoma, džiaugsmo suteikia ir studijų metu naujai sužinoma informacija, nes man patinka mokytis ir gilintis. Smagu, kai teoriją galiu pats patikrinti atlikdamas praktinius darbus“, – sako studentas.
Nors rinkdamasis studijų programą Arnas tikėjosi įgyti profesinių žinių, studijos jam suteikė kur kas daugiau naudų. „Universitete patobulėjo įgūdžiai – nuo laiko planavimo iki įvairių IT įrankių valdymo. Mano manymu, studijos apskritai padeda formuotis žmogaus asmenybei. Atsiranda noras nuolat tobulėti, mokytis ir gebėti valdyti naujus įrankius“, – įsitikinęs Arnas.
Tvarioji inžinerija – ateities sprendimams
Studijuodamas Arnas sako kaskart vis labiau įsitikinantis, kad pasirinko perspektyvią profesiją. Ateityje jis norėtų prisidėti prie tvaresnio žemės ūkio kūrimo. „Kadangi mano kaip inžinieriaus darbas labiau susijęs su žemės ūkiu, norėčiau padėti ūkininkams spręsti tvarumo problemas – kaip tikslingai naudoti trąšas, kokias tikslines technologijas diegti savo ūkiuose ir kt.“, – vardija studentas.
Arnas neabejoja – tvarioji inžinerija yra gerokai platesnė sritis, nei daugelis įsivaizduoja – iš tiesų tai studijos, apjungiančios naujausias technologijas ir žemės ūkį. „Kaip žmogus, kuris iki studijų visiškai neturėjo nieko bendro su žemės ūkiu, galiu drąsiai sulaužyti stereotipą – iš tiesų šios studijos nėra skirtos tik ūkininkų vaikams ar būsimiems ūkininkams. Tai studijos žmonėms, kurie nori tobulėti, gilinti žinias IT srityje, geriau suprasti mus supančią aplinką ir šiuolaikinius iššūkius. Studijų metu atliekame bandymus, mokomės dirbti su naujausiomis žemės ūkio technologijomis, lankomės įmonėse, kurios pristato inovacijas. Manau, kad tvarioji inžinerija yra ateities profesija – inžinieriai padeda spręsti šiandienos problemas, o specialistų paklausa darbo rinkoje yra itin didelė“, – sako Arnas.
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