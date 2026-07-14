Buvusi „Lietuvos Maximalistė“ tiria Alzheimerio ligą Vokietijoje: „Svarbiausia – nebijoti pabandyti“

Šiandien buvusi „Lietuvos Maximalistė“ Simona Grinevičiūtė studijuoja vienoje selektyviausių pasaulio neuromokslų magistrantūros programų Miuncheno technikos universitete ir Vokietijos neurodegeneracinių ligų tyrimų centre ieško atsakymų, galinčių padėti kovoti su Alzheimerio liga.
Prisimindama kelią iki tarptautinio mokslo, ji sako, kad svarbiausia buvo drąsa rinktis tai, kas atrodo sunku. O moksleiviams, svarstantiems teikti paraišką „Lietuvos Maximalistų“ konkursui, pataria pabandyti.
Nuo svajonės apie medicinos mokslus iki neuromokslų Vokietijoje
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Pasak S. Grinevičiūtės, renkantis profesinį kelią svarbiausia buvo ne vien aiškus tikslas, bet ir smalsumas, kuris ilgainiui nuvedė ten, kur iš pradžių net neplanavo atsidurti.
„Iš tikrųjų jau maždaug nuo trylikos metų maniau, jog studijuosiu mediciną, ir tikriausiai Lietuvoje, nes visada tikėjau, kad mūsų šalyje medicinos studijos yra labai kokybiškos. Pamenu, būdama penkiolikos jau lankiau Jaunųjų medikų būrelį ir turėjau galimybę stebėti operacijas. Vis dėlto mane visada traukė studijos užsienyje, o labiausiai žavėjo vienas sudėtingiausių žmogaus organų – smegenys. Būtent šis susidomėjimas ilgainiui ir paskatino pasirinkti neuromokslų kryptį užsienyje“, – pasakoja ji. Dar mokydamasi mokykloje Simona aktyviai įsitraukė į įvairias veiklas ir ieškojo galimybių tobulėti. Būtent tuo metu ji sužinojo apie „Lietuvos Maximalistų“ programą, kurią jai rekomendavo draugė.
„Nusprendžiau pabandyti, nors didelių lūkesčių neturėjau, nes konkurencija, ypač mokslo srityje, buvo tikrai didžiulė. Vis dėlto visada buvau žmogus, kuriam neužtenka vien minimumo, aktyviai įsitraukdavau į įvairias veiklas, ieškojau naujų galimybių tobulėti ir nuolat siekiau daugiau. Ši stipendija man tapo prasmingu pripažinimu už įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus, o kartu ir stipria paskata nesustoti ir drąsiai tęsti kelią savo tikslų link“, – sako pašnekovė.
Tarptautinis mokslas reikalauja ne tik žinių, bet ir drąsos
S. Grinevičiūtė įsitikinusi, kad jos kelią nulėmė ne vien geri akademiniai rezultatai. Ne mažiau svarbūs buvo atkaklumas, smalsumas ir pasiryžimas išeiti iš komforto zonos.
„Visų pirma, save laikau labai užsispyrusia ir lengvai nepasiduodančia asmenybe. Visada tikėjau, kad labiausiai augame tada, kai mums sunku, todėl sąmoningai ieškojau situacijų, kurios verstų mane tobulėti, ypač tose srityse, kuriose jaučiau, kad dar turiu kur augti. Studijos užsienyje reikalauja daug drąsos – atsiduri visiškai naujoje aplinkoje, kurioje tenka kurti gyvenimą nuo nulio, prisitaikyti prie kitokios kultūros, sistemos ir savarankiškai spręsti kasdienius iššūkius. Ir patikėkite, jų yra labai daug. Tačiau visada maniau, kad verta išeiti iš komforto zonos, nes būtent ten vyksta didžiausias asmeninis augimas. O jei kada nors suprastum, kad tai ne tavo kelias, visada gali grįžti namo. Be abejo, visa tai būtų buvę kur kas sunkiau be mano šeimos palaikymo“, – pasakoja ji. Nors iššūkių netrūko, pašnekovė niekada rimtai nesvarstė atsisakyti pasirinkto kelio.
„Nepamenu, kad būčiau suabejojusi savo pasirinkimu. Žinojau, kad pasirinkau labai įdomų ir prasmingą kelią bei atradau save. Žinoma, buvo etapų, kai buvo be galo sunku ir ne kartą pagalvojau, kad Lietuvoje viskas būtų paprasčiau. Tačiau kiekvieną kartą prisimindavau, kodėl visa tai darau ir kokių tikslų siekiu ateityje. Būtent aiški vizija ir tikėjimas savo svajone padėjo judėti pirmyn net ir sunkiausiomis akimirkomis“, – sako ji.
Tyrimai, kurie gali padėti kovoti su Alzheimerio liga
Talentinga mergina baigia vieną selektyviausių pasaulyje neuromokslų magistrantūros programų – „Elite Master in Biomedical Neuroscience“ Miuncheno technikos universitete.
Studijas ji derina su darbu Vokietijos neurodegeneracinių ligų tyrimų centre (DZNE), kuriame kartu su kolegomis ieško atsakymų į vienos sudėtingiausių neurologinių ligų klausimus.
„Šiuo metu su kolegomis laboratorijoje tiriame Alzheimerio ligos mechanizmus ir ieškome naujų gydymo būdų, kurie, tikimės, ateityje prisidės prie efektyvesnių vaistų kūrimo“, – pasakoja ji. Pasak mokslininkės, darbas tokio lygio mokslo centre reiškia ne tik išskirtines galimybes, bet ir itin aukštus reikalavimus.
„Kasdien tenka bendradarbiauti su pasaulyje pripažintais mokslininkais ir profesoriais, iš kurių nuolat mokausi. Kartu čia keliami itin aukšti lūkesčiai – vien paskaitų metu įgytų žinių nebeužtenka. Tikimasi, kad gebėsi savarankiškai priimti sprendimus, greitai prisitaikyti prie naujos aplinkos, nuolat gilinti savo žinias ir kokybiškai atlikti darbą. Žinoma, patekti į tokias laboratorijas taip pat nėra lengva, reikia rezultatų, peržengiančių studijų ribas, įskaitant mokslines praktikas geriausiuose pasaulio universitetuose“, – sako ji.
Anot S. Grinevičiūtės, didžiausias tarptautinės mokslo bendruomenės privalumas – žmonės ir galimybės.
„Labiausiai stebina tai, kad net pasaulinio lygio autoritetai, nepaisant savo pasiekimų, išlieka labai paprasti, šilti ir noriai dalijasi savo žiniomis. Tarptautinėse laboratorijose vykdomi pasaulinio masto tyrimai, o jų finansavimas leidžia dirbti su moderniausia įranga ir išmokti metodų, kurie dėl savo sudėtingumo ar kainos ne visur yra prieinami. Tokia aplinka ne tik suteikia neįkainojamos patirties, bet ir įkvepia nuolat kelti sau aukštesnius tikslus“, – sako ji.
Moksleiviams, svarstantiems teikti paraišką „Lietuvos Maximalistų“ konkursui, S. Grinevičiūtė pataria neleisti abejonėms sustabdyti.
„Tikrai verta pabandyti. Kartais didžiausios sėkmės ateina tada, kai jų mažiausiai tikiesi. Man atrodo, kad svarbiausia yra pats žingsnis ir drąsa bandyti, nes būtent tai jau yra didelis laimėjimas. O gavus tokį įvertinimą atsiranda dar daugiau motyvacijos tikėti savimi ir siekti ambicingų tikslų.“
Ji sako, kad iki šiol vadovaujasi paprastu principu, padėjusiu nueiti iki ten, kur yra šiandien.
„Man visada artima mintis, kad verta rinktis tai, kas iš pradžių atrodo sunku. Būtent tokios situacijos labiausiai augina, ugdo pasitikėjimą savimi ir leidžia atrasti savo galimybių ribas. Net jei kažkas nepavyksta, tai nėra nesėkmė, o pamoka, kuri ateityje tampa labai vertinga patirtimi. Todėl stengiuosi nebijoti to, kas reikalauja drąsos. Juk dažniausiai didžiausios ribos yra tos, kurias susikuriame patys.“
Simonos istorija – vienas iš pavyzdžių, kaip ankstyvas įvertinimas gali tapti papildoma motyvacija siekti ambicingų tikslų. Galimybę žengti tokį žingsnį turi ir kiti moksleiviai – paraiškos šių metų „Lietuvos Maximalistų“ konkursui priimamos iki liepos 20 dienos.