R. Popovienė svarbiausiu nuveiktu darbu įvardijo VBE sesijos stabilizavimą

„Labai atsakingai dirbome visus metus tam, kad stabilizuotume patį (egzaminų – ELTA) sesijos vykdymą, buvo labai didelis akcentas į patį užduočių parengimą – kad jos atlieptų ugdymo programas“, – antradienį vykusiame opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje kalbėjo R. Popovienė.
„Labai didelis dėmesys skirtas ir visiems techniniams dalykams, klaidoms, kad jų nebūtų, (...) ir šiais metais, iš tiesų, klaidų nebuvo. Dėl to džiaugiuosi, kad tą mums pavyko pasiekti“, – pridūrė darbą ir naujojoje Vyriausybėje tęsianti politikė.
Jos teigimu, įtakos situacijos stabilizavimui turėjo iki 25 balų nuleista egzaminų išlaikymo kartelė.
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„Šiais metais VBE sesija tikrai buvo be klaidų ir, žinoma, koregavome kartelę, kuri iš tiesų tą situaciją stabilizavo ir pagal rezultatus mes matome, kad iš tiesų tas sprendimas lyg ir pasiteisino“, – kalbėjo paskirtoji švietimo ministrė.
ELTA primena, kad kovo pabaigoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) paskelbė, jog švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas pridėti abiturientams po 10 taškų prie jų VBE rezultatų prieštarauja įstatymui ir yra neteisėtas.
Išplėstinė penkių teisėjų kolegija pripažino, kad minėtas įsakymas prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymui. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas bei bus paskelbtas teisės aktų registre.
LVAT bylą nagrinėjo pagal Seimo narių, TS-LKD skundą.
Pernai socialdemokratų ministrė R. Popovienė teigė, jog iki 35 taškų pakelta egzamino išlaikymo kartelė buvo per aukšta. Dėl to, pasak jos, buvo nuspręsta prie visų egzaminų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultatų pridėti po 10 taškų.
Be to, kaip teigė R. Popovienė, nuspręsta nuo 1 iki 5 taškų pridėti ir tiems mokiniams, kurie pirmoje matematikos egzamino dalyje surinko nuo 17 iki 20 taškų.
Toks sprendimas sulaukė opozicijos, Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) kritikos. Anot jų, tokia sistema demotyvuoja stropiausius mokinius.