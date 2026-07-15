Siekis žmoniją aprūpinti saugiu ir sveiku maistu: laukia nauji iššūkiai ir naujos galimybės

Maisto kokybės užtikrinimas – iššūkis, reikalaujantis šiuolaikinio požiūrio
VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros mokslininkė doc. dr. Nijolė Vaitkevičienė pastebi, kad šios studijų programos aktualumą patvirtina ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija – prognozuojama, kad iki 2050 m. pasaulio gyventojų populiacija pasieks 10 mlrd., todėl siekiant patenkinti maisto poreikį, jo reikės gaminti vis daugiau, o atsižvelgiant į Europos žaliojo kursto tikslus – tai daryti efektyviai bei tvariai.
Pašnekovės teigimu, poreikis gyventojų populiaciją aprūpinti saugiu ir kokybišku maistu, jo tiekimo grandinių pertvarkymas į tvaresnes bei kiti iššūkiai, laukiantys maisto sektoriaus, lemia maisto krypties universitetinių studijų aktualumą. Studijų programoje Maisto kokybė ir sauga parengti specialistai įgyja žinių ir kompetencijų profesinei veiklai visuose maisto tiekimo grandinės etapuose – nuo kokybiškų žaliavų užauginimo, paruošimo, apdorojimo iki saugaus produkto pateikimo vartotojui.
Susiję straipsniai
Įspūdingas reginys Kaune: mažiausios pasaulyje ir gamtos stebuklu vadinamos katės – tokių Lietuvoje pamatysi retai
„Galime drąsiai teigti, kad darbdaviai noriai įdarbina šios studijų programos absolventus, nes jų kvalifikacija ir kompetencijos atliepia šiandienos darbo rinkos poreikius. Studijų programos Maisto kokybė ir sauga unikalumas yra tai, kad joje gali atsiskleisti įvairių gebėjimų žmonės. Įgiję žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį mūsų absolventai dirba kokybės vertinimo ir valdymo bei konsultavimo įstaigose, maisto žaliavų perdirbimo, maisto gamybos įmonėse, viešojo maitinimo sektoriuje. Dalis absolventų sėkmingai sukuria nuosavus verslus, gamina rinkoje paklausius inovatyvius produktus ir jais garsina VDU Žemės ūkio akademijos vardą“, – teigia doc. dr. N. Vaitkevičienė.
Ugdomi plačios aprėpties specialistai
VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros prof. dr. Elvyros Jarienės teigimu, bakalauro studijų programa Maisto kokybė ir sauga bei magistrantūros studijų programa Maisto sistemos ir inovacijos yra ypatingai turiningos.
„Studijų programos ugdo ne vienos siauros srities specialistus, o atsakingai, holistiškai mąstančias asmenybes. Jose kalbama apie iššūkio aprūpinti maistu augančią gyventojų populiaciją galimus sprendimo būdus, apie maisto švaistymo problemos mastą, tvarios gamybos užtikrinimą, naujų technologijų (3D spausdintuvų, daiktų interneto) taikymą maisto sektoriuje, apie šiuolaikinės visuomenės poreikio patenkinimą maitintis subalansuotai ir personalizuotai“, – pasakoja viena šių studijų programų kūrėjų, VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros prof. dr. Elvyra Jarienė, pastebėdama, kad studijuojantieji sužino biodinaminės, ekologinės ir intensyvios žemdirbystės niuansus, vertina šiais skirtingais būdais išaugintos produkcijos kokybės skirtumus.
Kokybiško maisto gamyba prasideda nuo dirvožemio pažinimo
Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad palyginti su panašiomis kitų šalies aukštųjų mokyklų siūlomomis studijų programomis, VDU ŽŪA programų unikalumą sustiprina tai, kad jos įgyvendinamos Agronomijos fakultete ir studentų mokymo procesas apie kokybiško maisto gamybą prasideda nuo dirvožemio pažinimo, nes maisto produkto kokybę didele dalimi ir nulemia dirvožemio kokybė.
„VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros komanda, ugdanti bakalauro studijų programos Maisto kokybė ir sauga ir magistrantūros programos Maisto sistemos ir inovacijos studentus, yra įgyvendinusi ne vieną reikšmingą mokslinį projektą, kurių dėmesio lauke – visa uždara grandinė nuo dirvožemio sveikatos iki vartotojo sveikatos. Tiriame įvairių augalų vertingąsias savybes. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriame siauralapio gauromečio, sausmedžio, bulvių spalvotu minkštimu tyrimams. Bendradarbiaujame su kolegomis LSMU mokslininkais, kurie iš mūsų perima estafetę ir jau medicininiu požiūriu aiškinasi, kokias žmogaus organizmo ligas gali padėti įveikti mūsų tyrimų objektai. Taip pat kuriame naujus aukštos biologinės vertės maisto produktus, praturtintus vertingomis augalinėmis medžiagomis. Į visus šiuos mokslinius procesus ir eksperimentus, be abejo, yra įtraukti ir mūsų studentai“, – pasakoja prof. dr. E. Jarienė.
Formuojantiems kokybiško, sveiko ir saugaus maisto ateitį
Pasak VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto dekanės doc. dr. Aidos Adamavičienės, studijų programa Maisto kokybė ir sauga skirta siekiantiems kurti inovatyvius, kokybiškus ir vartotojų poreikius atitinkančius maisto produktus. „Tai sritis, kurioje Lietuva turi išskirtinį potencialą – kasmet šalyje užauginama apie 6,5–7,5 mln. tonų grūdų (kviečių, miežių, rapsų ir kt.), o net 85–90 % jų yra eksportuojama.
Tai sudaro maždaug 5,5–6,5 mln. tonų per metus. Nepaisant stiprios žaliavų gamybos, aukštos pridėtinės vertės perdirbimas Lietuvoje vis dar išlieka neišnaudota galimybė. Todėl ypač svarbu investuoti į jaunus specialistus, jų žinias ir kompetencijas – būtent jie kuria inovacijas ir aukštos pridėtinės vertės sprendimus, galinčius stiprinti šalies ekonomiką ir didinti jos konkurencingumą ateityje.
Šių studijų tikslas – užtikrinti, kad vartotoją pasiektų saugus, vertingas ir skanus maistas, kartu laikantis maisto nešvaistymo principų. Studijų metu suteikiamos žinios, leidžiančios priimti pagrįstus sprendimus visoje maisto gamybos grandinėje – nuo žaliavos iki galutinio produkto. Studentai mokosi modeliuoti maisto žaliavų ir galutinių produktų kokybę, taikyti kokybės vertinimo normatyvus, diegti saugias žaliavų, produktų laikymo ir perdirbimo technologijas, parinkti tinkamus gamybos būdus bei vertinti galimus rizikos veiksnius maisto grandinėje“, – sako doc. dr. A. Adamavičienė.
Studijas baigę absolventai geba valdyti kokybės sistemas, analizuoti rizikos veiksnius, diegti prevencines priemones ir užtikrinti maisto saugą. Tai sritis, jungianti technologijas, inovacijas ir tvarumo principus, siekiant kurti atsakingą ir ateities poreikius atitinkančią maisto sistemą.