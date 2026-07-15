Valstybės kontrolė: daugiau nei pusė specialiųjų poreikių mokinių negauna visos reikalingos pagalbos

Audito duomenimis, 2024–2025 mokslo metais 94 proc. SUP turinčių vaikų mokėsi bendrose mokyklose, tačiau 56 proc. jų nesulaukė reikiamos pagalbos. Dar 5 proc. tokių mokinių apskritai negavo jokios švietimo pagalbos.
Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, vien galimybės SUP turintiems vaikams mokytis bendrose klasėse nepakanka. Pasak jos, būtina užtikrinti, kad kiekvienas mokinys laiku gautų jam reikalingą pagalbą.
„Daugiau nei pusė šių vaikų nesulaukia jiems reikalingos pagalbos, o šeimos paliekamos vienos su savo iššūkiais. Negalime toleruoti situacijos, kai vaiko teisė į pilnavertį ugdymą virsta geografine loterija, kurioje parama vienam vaikui savivaldybėse skiriasi šimtais kartų, o įgytas profesinio mokymo diplomas galiausiai neatveria durų į darbo rinką. Po šio audito sistemoje neužteks tik kosmetinių pakeitimų – teisės aktai privalo garantuoti realią pagalbą kiekvienam vaikui, kuriam jos reikia“, – pranešime pabrėžė I. Segalovičienė.
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Valstybės kontrolė nustatė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta 52 proc. bendrojo ugdymo mokyklų ir 75 proc. profesinio mokymo įstaigų. Dėl to, auditorių teigimu, vienam specialistui tenkantis vaikų skaičius atskirose ugdymo įstaigose svyruoja nuo 16 iki 337.
„Dėl to dalis mokinių negauna visų jiems rekomenduotų paslaugų, o pagalba priklauso nuo to, ar konkreti mokymosi įstaiga pajėgia pritraukti darbuotoją“, – pažymi Valstybė kontrolė.
Todėl, anot jos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) rekomenduojama skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą ir atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse privalomai atsirastų antrasis mokytojas arba švietimo pagalbą teikiantis asmuo.
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