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G. Nausėdai – 36 organizacijų prašymas vetuoti Seimo sprendimą dėl PUPP kartelės

2026 m. liepos 16 d. 12:10
36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašo vetuoti antradienį Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kartelės atsisakymo.
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Anot kreipimąsi pasirašiusių organizacijų, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
Šią savaitę parlamente priimtu pakeitimu atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra, gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos PUPP teigiamą balą. Taip pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
Organizacijos akcentuoja, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Priimtas įstatymo pakeitimas nė vienos iš šių priemonių nenumato.
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Tarp kreipimąsi į prezidentą palaikančių organizacijų – mokyklų ir mokytojų asociacijos, moksleivių ir studentų organizacijos, aukštosios mokyklos, verslo asociacijos, visuomeninės organizacijos.
Jos tikisi, kad šalies vadovas įvertins galimas priimto pakeitimo pasekmes ir grąžins įstatymą Seimui svarstyti iš naujo.
Gitanas NausėdaPagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)Švietimo įstatymas

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