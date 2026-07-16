ŠMSM mokyklose plečia ratą specialistų, galinčių mokyti užsienio kalbų

Anot jos, mokyklose, kuriose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų bei lenkų kalbų galės mokyti asmenys, kurie turi aukštąjį išsilavinimą bei moka atitinkamą kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.
Ministerija numato, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per dvejus metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas – per ketverius metus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės teigimu, šie sprendimai priimti siekiant spręsti užsienio kalbų mokytojų trūkumą, ypač regionuose, bei paskatinti Europos Sąjungos kalbų plėtrą šalies mokyklose.
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„Tikimasi, kad tai prisidės prie didesnio užsienio kalbų mokytojų pritraukimo ir padės užtikrinti kokybišką užsienio kalbų mokymą visiems mokiniams“, – pabrėžia ministerija.
ŠMSM primena, kad nuo šių metų rugsėjo mokyklose, be anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų, bus galima mokytis ir ispanų kaip pirmosios užsienio kalbos, todėl didės ir šios kalbos mokytojų poreikis.
Iki šiol galiojusi tvarka numato, kad norint pradėti dirbti kurio nors dalyko mokytoju privaloma turėti dalyko srities aukštąjį išsilavinimą, o pedagogo kvalifikaciją būtina įgyti per dvejus metus nuo darbo mokykloje pradžios.
užsienio kalbaŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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