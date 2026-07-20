Paskutinė galimybė pretenduoti į „Lietuvos Maximalisto“ vardą: savaitei pratęstas paraiškų teikimas

Šių metų konkursas jau sulaukė daugiau nei 1 tūkst. moksleivių anketų, tačiau organizatoriai kviečia nepraleisti progos ir tuos, kurie dar tik svarsto žengti šį žingsnį: papildoma savaitė taps paskutine galimybe pristatyti savo pasiekimus ir pretenduoti į stipendiją ateinantiems mokslo metams.
Galimybė augti ir siekti daugiau
„Šiemet sulauktas paraiškų skaičius mus maloniai džiugina, tai tik dar kartą primena, kiek daug šalyje auga gabių ir stropių vaikų. Kad vis dar svarstantys ar renkantys anketai reikalingus dokumentus galėtų dar suspėti, nusprendėme paraiškų teikimo terminą pratęsti ir taip suteikti paskutinę galimybę pretenduoti į „Lietuvos Maximalisto“ vardą.
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Tad paraiškas galima siųsti dar visą šią savaitę. Abejojantiems, norisi priminti šių metų pagrindinę žinutę: svarbiausia yra išdrįsti, todėl drąsinu tai ir padaryti“, – šypsosi „Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerysčių projektų vadovė Laura Šakinė.
Šiemet „Lietuvos Maximalistų“ stipendijoms „Maxima“ skiria 120 tūkst. eurų fondas. Finansinį paskatinimą gaus 126 moksleiviai – bus skiriamos 7 pagrindinės stipendijos po 200 eurų ir 119 skatinamųjų stipendijų po 100 eurų per mėnesį visiems mokslo metams.
Konkurse gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, o paraiškas galima teikti aštuoniose srityse – nuo mokslo, technologijų ir sporto iki meno, pilietiškumo, tvarumo bei pažangaus mokymosi. Pastarajai kategorijai taikoma išimtis: į ją gali pretenduoti tik 5–12 klasių moksleiviai. Tie, kurių pasiekimai pamokose jau nuolat vertinami dešimties balų sistemoje.
Primenama, vaikus iki 14 metų turi užregistruoti tėvai ar globėjai, 14–17 metų mokiniai anketą pildo patys, su tėvų sutikimu, o nuo 18 metų paraiškas galima teikti savarankiškai.
Paraiškas konkursui galima teikti iki liepos 26 dienos, užpildžius anketą interneto svetainėje: https://www.maxima.lt/maximalistai.
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