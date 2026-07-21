Sportas ar studijos: ar tikrai reikia rinktis?

JAV patirtis
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sporto studijų programos vadovė doc. dr. Aušra Lisinskienė atkreipia dėmesį, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose šis modelis jau seniai veikia sistemiškai. Universitetinį sportą koordinuojanti JAV nacionalinė universitetų sporto asociacija – National Collegiate Athletic Association (NCAA) – skelbia, kad I ir II divizionų universitetai kasmet skiria beveik 4 mlrd. JAV dolerių sportinėms stipendijoms daugiau nei 196 tūkst. studentų sportininkų, o III diviziono universitetai sportinių stipendijų neskiria. Vis dėlto NCAA pateikia ir kitą svarbų skaičių: tik apie 2 proc. vidurinių mokyklų sportininkų gauna sportines stipendijas studijoms universitete.
Tai rodo dvi puses. JAV universitetinis sportas atveria dideles galimybes – stipendijas, stiprias komandas, treniruočių bazes, akademinę pagalbą ir aiškų studento sportininko statusą. Tačiau kartu tai labai konkurencinga sistema, kurioje pats sportininkas turi išlaikyti ir sportinę, ir akademinę atsakomybę.
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Neseniai Lietuvoje vykęs „Buzelis Cup“ renginys dar kartą parodė, kad jauno sportininko kelias neapsiriboja vien treniruotėmis ir varžybomis. Vis dažniau kalbama ir apie studijas, tėvų vaidmenį, atsakomybę, tarptautines galimybes bei gyvenimą po aktyvaus sportavimo.
„Buzelis Cup“ diskusijoje sportininkas Ernas Valauskas, šiemet baigęs vidurinę mokyklą JAV ir nuo šio rudens pradėsiantis studijas universitete, gavęs sporto stipendiją, kartu su mama Justina Valauskaite-Pakamane, „Buzelis Cup“ organizatore ir asociacijos „Mes Mūsų“ prezidente, bei VDU doc. dr. A. Lisinskiene diskutavo tema „Kaip suderinti sportą ir studijas?“.
Ernas pasidalijo savo patirtimi apie JAV ugdomą dvigubos karjeros (dual career) modelį, kuriame sportas ir mokslai yra vystomi lygiagrečiai. Jis pabrėžė, kad sėkmingam šio kelio įgyvendinimui būtina ne tik paties sportininko motyvacija ir atsakomybė, bet ir aiškiai veikianti sistema: sudaromos aukšto lygio treniruočių sąlygos, prieinama moderni sporto infrastruktūra, dirba kvalifikuoti treneriai, akademiniai konsultantai ir sportininkų koordinatoriai, padedantys planuoti studijas, treniruotes bei varžybas.
Tokia koordinuota sistema leidžia jaunam sportininkui nuosekliai siekti aukštų rezultatų tiek sporte, tiek akademinėje veikloje. Nuo šio rudens Ernas pradės naują etapą – studijas JAV universitete, kur šį dvigubos karjeros modelį patirs jau aukščiausiame studentų sporto lygmenyje.
„Sūnaus kelias į JAV mums parodė, kokią didelę vertę kuria sporto ir studijų derinimas. Tai yra ne tik sporto stipendija ar galimybė studijuoti stipriame universitete – tai savarankiškumo, atsakomybės, disciplinos ir brandos mokykla. JAV sistema suteikia puikias sąlygas augti, tačiau kartu labai aiškiai parodo: norėdamas išlaikyti šią galimybę, turi dirbti kiekvieną dieną – ir sporte, ir moksle. Džiugu, kad ir Lietuvoje jauniems sportininkams atsiveria vis daugiau galimybių sėkmingai derinti sportą ir studijas. Vis aktyviau plėtojamas dvikryptės karjeros modelis, o tokios aukštosios mokyklos kaip Vytauto Didžiojo universitetas kuria aplinką, kurioje sportiniai siekiai gali būti sėkmingai derinami su kokybiškomis studijomis“, – sako J. Valauskaitė-Pakamanė.
Dvikryptė karjera – ne planas B
VDU Sporto studijų programos vadovės doc. dr. A. Lisinskienės teigimu, būtent čia svarbi dvikryptės karjeros samprata – ne kaip teorinė sąvoka, o kaip realus modelis, leidžiantis sportininkui derinti aukšto meistriškumo sportą, studijas ir tarptautines galimybes.
„Mūsų tikslas nėra stabdyti jaunimą. Priešingai – turime skatinti juos išvykti, pamatyti daugiau, dalyvauti stažuotėse, pažinti kitas sporto sistemas ir grįžti su platesniu matymu. VDU Sporto studijose siekiame, kad tarptautinė patirtis taptų ne išimtimi, o viena stipriausių sporto profesionalo rengimo dalių“, – pabrėžia doc. dr. Aušra Lisinskienė.
Doc. dr. A. Lisinskienei JAV sporto, švietimo ir akademinės kultūros patirtis artima ne tik teoriškai. Dar mokyklos metais ji mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose pagal moksleivių mainų programą, ten susipažino su amerikietiška švietimo sistema ir pati sportavo. Vėliau, jau akademinėje karjeroje, jos tarptautinis kelias dar kartą susisiejo su JAV – podoktorantūros projekto metu ji stažavosi Kolumbijos universitete Niujorke ir Teksaso technikos universitete, kur atliko tyrimus ir dirbo sporto mokslo aplinkoje. Todėl neatsitiktinai VDU Sporto studijos yra paremtos JAV švietimo modeliu.
Tarptautinė patirtis yra svarbi dvikryptės karjeros dalis, leidžianti jauniems sportininkams pažinti skirtingas sporto sistemas, studijuoti tarptautinėje aplinkoje, tobulėti aukšto lygio sporto organizacijose ir kaupti patirtį, kuri ateityje gali prisidėti prie Lietuvos sporto pažangos.
Europoje, taip pat ir Lietuvoje, dvikryptės karjeros modelis aktyviau įsitvirtina vėliau nei JAV universitetinio sporto sistema. Europos Sąjungos lygmeniu svarbus lūžis įvyko 2012 m., kai buvo patvirtintos ES dvikryptės sportininkų karjeros gairės. Nors Lietuvoje ši tema vis dažniau aptariama ir valstybės politikos lygmeniu, praktikoje daugiausia lemia tai, ar universitetai geba sportininkui sudaryti realias sąlygas derinti studijas, treniruotes, varžybas ir atsiskaitymus.
Sportinė karjera, net ir labai sėkminga, dažnai turi savo ribas. Todėl jaunam sportininkui svarbu galvoti ne tik apie šiandienos rezultatą, bet ir apie tai, kas laukia po aktyvaus sportavimo. Studijos suteikia platesnį matymą, profesines kompetencijas, daugiau pasirinkimų ir padeda sportininkui augti ne tik kaip atletui, bet ir kaip asmenybei. Jos ugdo gebėjimą analizuoti, priimti sprendimus, turėti argumentų. Tai yra ne tik profesijos įgijimas, bet ir savęs kaip asmenybės auginimas“, – teigia doc. dr. Aušra Lisinskienė.
Dvikryptė, arba dviguba, karjera reiškia sportininko kelią, kuriame vienu metu siekiama aukštų sportinių rezultatų ir įgyjamas išsilavinimas, kvalifikacija bei profesinės kompetencijos. Tai nėra paprastas dviejų veiklų suderinimas kalendoriuje. Tai dviejų intensyvių, daug laiko, disciplinos ir įsipareigojimo reikalaujančių procesų derinimas.
„Aš neskaityčiau dvikryptės karjeros kaip plano B. Tai yra daugiau nei atsarginis variantas. Sportininkas gali likti sporto sistemoje, tačiau tam reikia platesnio pasirengimo. Dvikryptė karjera yra dviejų sudėtingų procesų derinimas vienu metu – aukšto meistriškumo sporto ir universitetinių studijų. Šie procesai gali vienas kitą papildyti“, – sako doc. dr. A. Lisinskienė.
Toks požiūris ypač svarbus aukšto meistriškumo sportininkams. Jų sportinis režimas yra intensyvus, tačiau universitetinės studijos taip pat reikalauja laiko, motyvacijos ir atsakomybės. Todėl dvikryptė karjera veikia tik tada, kai sukuriamos realios sąlygos šiuos du procesus derinti, o pats sportininkas aktyviai įsitraukia į studijų procesą.
JAV patirtimi grįstas, bet Lietuvoje pritaikytas modelis
VDU Sporto studijos gali būti patrauklios tiems jauniems žmonėms, kurie sportą nori matyti ne tik kaip varžybas, bet ir kaip žmogaus ugdymo, sveikatos, fizinio aktyvumo, lyderystės ir profesinio augimo sritį.
VDU Sporto studijų programa išsiskiria tuo, kad remiasi JAV sporto švietimo programos nuostatomis ir plataus profilio sporto profesionalo rengimu. Tai reiškia, kad sporto specialistas rengiamas ne kaip vienos siauros funkcijos vykdytojas, o kaip platesnio profilio profesionalas, gebantis suprasti sportą per treniravimą, edukaciją, technologijas, lyderystę, sportininko psichologiją, fizinį rengimą ir tarptautinį kontekstą.
VDU Sporto studijas papildo ir universitetui būdinga artes liberales studijų koncepcija – vakarietiškas, plačiu išsilavinimu grįstas požiūris, paremtas Harvardo universiteto modeliu. Studentai gilina užsienio kalbų, informacinių technologijų ir dirbtinio intelekto taikymo sporte kompetencijas, o tarptautinės praktikos sudaro svarbią studijų proceso dalį. Pasirinkę gretutines pedagogikos studijas, studentai taip pat gali įgyti sporto pedagogo kvalifikaciją.
VDU Sporto studijose dvikryptės karjeros modelis atsiskleidžia ne tik kaip studijų programos idėja, bet ir kaip reali galimybė aukšto meistriškumo sportininkams derinti studijas su sportine karjera. Lietuvos plaukikė, olimpietė ir VDU Sporto studijų absolventė Olimpietė Kotryna Teterevkova akcentuoja šio modelio reikšmę: „Dvikryptės karjeros modelis Sporto studijose man leidžia suderinti du svarbiausius dalykus – studijas ir sportą.“
Kotrynos patirtis svarbi ir platesniame tarptautiškumo kontekste. Aukšto meistriškumo sportininkui užsienio patirtis gali tapti ne pertrauka nuo studijų, o augimo, savarankiškumo ir sportinio profesionalumo mokykla. Toks kelias leidžia pamatyti kitokį treniruočių tempą, griežtesnį režimą, kitokias metodikas ir sporto kultūrą, o vėliau sugrįžti į Lietuvą tęsti studijų jau su didesne tarptautine patirtimi.
„Metai JAV man davė labai daug – pamačiau kitokį treniruočių tempą, griežtą režimą, kitokius metodus ir sporto kultūrą. Tai buvo svarbi mano augimo dalis“
Sudaro sąlygas realiai derinti studijas ir sportą
VDU dvikryptės karjeros idėją siekia įgyvendinti ne tik teoriškai, bet ir kasdienėje studijų praktikoje. Aukšto meistriškumo sportininkams sudaromos sąlygos derinti studijas ir intensyvų sportinį režimą: individualūs studijų planai, lankstesnis dalyvavimas studijų procese, konsultacijos su dėstytojais, galimybė derinti atsiskaitymus, egzaminus, treniruočių stovyklas ir varžybas.
Tai ypač svarbu sportininkams, kurie dėl treniruočių, kelionių ar varžybų ne visada gali dalyvauti įprastame studijų procese. Tokiais atvejais individualus studijų modelis leidžia mokytis kitaip – ne mažiau, bet lanksčiau. Studentas vis tiek turi pasiekti numatytus studijų rezultatus, atsiskaityti, laikyti egzaminus ir įgyti kompetencijas, tačiau tai daro pagal su jo sportine karjera suderintą grafiką.
Toks lankstumas nėra lengvesnis kelias ar mažesni akademiniai reikalavimai. Priešingai – jis reikalauja daugiau savarankiškumo, planavimo ir atsakomybės. Universitetas gali sudaryti sąlygas, bet jas išnaudoti turi pats sportininkas: komunikuoti su dėstytojais, laikytis susitarimų, planuoti laiką ir aktyviai dalyvauti studijų procese.
Kitaip tariant, sportininkas mokosi ne mažiau – jis mokosi kitaip. Lankstus grafikas suteikia galimybę, bet nepanaikina atsakomybės.
Dvikryptės karjeros stiprybė yra tai, kad sportas ir studijos gali veikti abiem kryptimis. Išsilavinimas padeda sportininkui geriau suprasti treniruočių procesą, atsistatymą, psichologinį pasirengimą, mitybą, krūvio valdymą ir ilgalaikį sportininko rengimą. Sportininkas pradeda geriau suprasti, kodėl tam tikri sprendimai priimami treniruočių procese, kaip veikia krūvio planavimas, kokią reikšmę turi poilsis, psichologinis pasirengimas ir komandos dinamika.
Kartu sportinė patirtis praturtina studijas. Sportininkas teoriją gali sieti su savo praktika, lengviau suprasti analizuojamas situacijas, projektuose remtis patirtimi iš treniruočių ir varžybų, kritiškiau vertinti sporto procesus. Taip auga jo analitinis mąstymas, gebėjimas argumentuoti, priimti pagrįstus sprendimus ir matyti sportą plačiau.
Todėl sportas ir studijos neturėtų būti matomi kaip dvi konkuruojančios veiklos. Tinkamai suderinti, jie tampa abipusiu stiprinimo modeliu: studijos padeda sportininkui sąmoningiau sportuoti, o sportinė patirtis padeda giliau ir praktiškiau studijuoti.
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