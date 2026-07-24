G. Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Švietimo įstatymo pataisas, kartelę siūlo atidėti iki 2029 m.

Apie tai penktadienio popietę pranešė Prezidentūra.
G. Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
„Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pasak šalies vadovo, reikalavimo PUPP išlaikyti bent slenkstiniu lygiu panaikinimas nėra tinkamas ir sistemiškai pagrįstas sprendimas. Tačiau nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. visa apimtimi taikyti reikalavimą PUPP išlaikyti bent slenkstiniu lygiu taip pat būtų neproporcinga, kol neužtikrintas pakankamas mokymosi pagalbos prieinamumas, PUPP užduočių patikimumas ir mokinių poreikius atitinkančių tęstinio mokymosi kelių pasiūla“, – rašoma Prezidentūros išplatintame pranešime.
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„Todėl, prezidento teigimu, pasiekimų bent slenkstiniu lygiu reikalavimo turi būti ne atsisakoma, bet jo įsigaliojimas atidedamas iki 2029 m. rugsėjo 1 d. Atidėjimo laikotarpis turi būti skirtas ankstyvos mokymosi sunkumų diagnostikos ir individualios mokinio pažangos stebėsenos sistemai sustiprinti, veiksmingai mokymosi pagalbai užtikrinti, PUPP validumui ir patikimumui įvertinti bei profesinio, modulinio ir kitų tęstinio mokymosi formų prieinamumui išplėtoti“, – pabrėžiama pranešime.
G. Nausėdos teigimu, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi parodyti, kad žmogus yra įgijęs bent pagrindines mokykloje numatytas žinias ir gebėjimus. Prezidento vertinimu, slenkstinis pasiekimų lygis nėra aukštas ar atrankinis reikalavimas – tai tik minimalus rezultatas, kurį turėtų pasiekti baigęs pagrindinio ugdymo programą mokinys.
Situaciją aptarė susitikime su švietimo atstovais
Šalies vadovas ketvirtadienį susitiko su švietimo atstovais ir aptarė PUPP kartelės atšaukimo klausimą.
Šiame susitikime dalyvavę savivaldybių ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovai ragino prezidentą įstatymą pasirašyti, tuo metu dalis ekspertų teigė, kad kartelės atsisakymas neišspręs prastėjančių mokinių pasiekimų problemos.
Savo ruožtu prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sakė, kad šioje situacijoje bus sunku priimti sprendimą, kuris tiktų visoms pusėms.
Kaip skelbė ELTA, 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui G. Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl PUPP kartelės atsisakymo.
Anot kreipimąsi pasirašiusių organizacijų, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
Gitanas NausėdašvietimasPagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)
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