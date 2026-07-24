J. Litvinaitė: atsisakant trijų brandos egzaminų reikalavimo buvo įsiklausyta į švietimo bendruomenę

„Pagrindinė prezidento nuostata yra įsiklausyti į visos visuomenės balsus, o ypač jam svarbus praktikų balsas – tų, kurie tiesiogiai dirba su vaikais: mokytojų, mokyklų vadovų. Padiskutavę supratome, kad du egzaminai nėra visiškas vidurinio ugdymo pasiekimų nepatikrinimas“, – žurnalistams penktadienį prie Prezidentūros teigė J. Litvinaitė.
Anot šalies vadovo patarėjos, aukštųjų mokyklų reikalavimas stojant į dalį studijų programų laikyti matematikos egzaminą ir toliau skatins moksleivius rinktis trečiąjį egzaminą.
„Pati aukštųjų mokyklų išreikšta valia, kad trečias egzaminas – matematika – būtų būtinas, jau skatina abiturientus pasirinkti trečią egzaminą. Noras patekti į prestižines profesijas, turėti išsilavinimą, atveriantį galimybes darbo rinkoje, skatina rinktis ir tris, ir keturis egzaminus. Girdime, kad kai kurie renkasi net šešis“, – kalbėjo prezidento patarėja.
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Jos teigimu, trijų egzaminų reikalavimo atsisakymas nesumažins mokinių motyvacijos, nes stojant į daugelį studijų programų vis tiek reikės laikyti trečiąjį.
„Ši nuostata nesusiaurina galimybių, nenumuša kartelės, nepablogina motyvacijos siekti daugiau. Tiesiog nustatomas lengvesnis reikalavimas, kuris greičiausiai gyvenime nelabai bus realizuotas. Vis dėlto dauguma mokinių vis tiek rinksis tris ar keturis egzaminus. Nematėme, dėl ko reikėtų susiremti ir eikvoti energiją dėl to, ką patys aštuoniolikos ar devyniolikos metų jaunuoliai, puikiai suprantantys savo ateities perspektyvas, išspręs ir be mūsų“, – teigė ji.
Kaip skelbta, prezidentas penktadienį pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus.
Liepos viduryje Seimas panaikino ankstesnės kadencijos parlamente priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą, pagal kurį vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Šie pokyčiai turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį.
Socialdemokratai inicijavo pakeitimus, kad liktų šiuo metu galiojantis dviejų egzaminų reikalavimas.
Gitanas Nausėdapatarėjašvietimas
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