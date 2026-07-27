Dėl galimų seksualinių nusikaltimų vaikų socializacijos centre – ministerijos reakcija

Ministerijos teigimu, iki šio incidento centras, kilus ugdytinių konfliktams ar užfiksavus kitus netinkamo elgesio atvejus, veikė pagal nustatytą tvarką – apie situacijas informuodavo ministeriją bei atsakingas institucijas, įskaitant policiją ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
„Todėl nebuvo pagrindo vykdyti vidinius auditus ar tarnybinius patikrinimus“, – Eltai nurodė ŠMSM.
Vis dėlto ministerija šiuo metu aiškinasi, kodėl šįkart nebuvo laikytasi nustatytos informavimo tvarkos ir kodėl įtariamas darbuotojas nebuvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų.
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„Ministerija atlieka tyrimą, kodėl šįkart nesilaikyta numatytos informavimo tvarkos, įtariamas asmuo nedelsiant nenušalintas nuo pareigų. Ministerija taip pat vertins įstaigos vadovo atsakomybę“, – pažymėjo ministerija.
ELTA taip pat pasiteiravo ministerijos apie anksčiau švietimo viceministro Jono Petkevičiaus viešai minėtą galimybę Gruzdžių vaikų socializacijos centrą perduoti iš ŠMSM pavaldumo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM).
Anot ministerijos, pavaldumo keitimo klausimas yra iškeltas, tačiau kol kas nėra sutarimo dėl tolesnio jo nagrinėjimo.
ELTA primena, kad dėl galimo darbuotojo seksualinio pobūdžio nusikaltimo Gruzdžių vaikų socializacijos centre atliekamas ikiteisminis tyrimas. Dėl šios situacijos ministerija pradėjo vidinį tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti, ar įstaiga tinkamai reagavo į gautą informaciją ir laikėsi nustatytų procedūrų.
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