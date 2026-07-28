„Kažkas neveikia, akivaizdu. Ir todėl mano koncentracija bus kalbėtis su švietimo bendruomene, pedagogais, kaip mes galime pasiekti to, kad tas slenkstis būtų nesunkiai įveikiamas“, – antradienį po susitikimo su G. Nausėda kalbėjo M. Sinkevičius.
Premjero teigimu, galima diskutuoti apie tai, koks minimalus egzaminų išlaikymo balas turėtų būti priimtinas, tačiau pabrėžė, kad svarbiau iš anksto nustatyti priežastis, dėl kurių moksleiviai neišlaiko egzaminų.
„Todėl mes turime galvoti, kas nepadaryta iki to atėjimo (iki egzamino – ELTA), o ne tik apie slenkstį, jo pritaikymą, kad visi jį galėtų peržengti“, – kalbėjo ministras pirmininkas.
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Prezidentas tarėsi su švietimo bendruomene
Kaip skelbta, G. Nausėda praėjusį penktadienį grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėję įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui.
Prezidentas pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
Prieš priimdamas šį sprendimą šalies vadovas situaciją aptarė su švietimo bendruomenės atstovais.
Savivaldybių bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovai ragino G. Nausėda įstatymą pasirašyti, tuo metu dalis ekspertų teigė, kad kartelės atsisakymas neišspręs prastėjančių mokinių pasiekimų problemos.
ELTA primena, kad 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui G. Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl PUPP kartelės atsisakymo.
Anot kreipimąsi pasirašiusių organizacijų, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
Mindaugas SinkevičiusišsilavinimasGitanas Nausėda
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