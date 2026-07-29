R. Popovienė apie draudimą mokyklose naudotis telefonais: svarstytų tik įsigaliojus dabartiniam įstatymui

„Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalioja nuo rugsėjo 1 d. Tiesiog, manau, kad šioje vietoje, įstatymui įsigaliojus, mes po 2–3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina, ir tada jau daryti kitus sprendimus“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje kalbėjo R. Popovienė.
Anot Švietimo, mokslo ir sportos ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų naudojimo kontrolę ugdymo metu.
„Kai buvo priimtas įstatymas, kad kiekviena mokykla turi turėti tvarkos aprašą pagal tam tikras rekomendacijas, kuriose viskas labai aiškiai yra nusakoma – kad reikia riboti (mobiliųjų telefonų – ELTA) naudojimą pamokų, pertraukų metu, kitose veiklose, tai jau tada 80 proc. mokyklų buvo kaip ir pasiruošę tas tvarkas.
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Mokykloms – reikalavimas parengti telefonų naudojimo taisykles iki rugsėjo 1 d.
Kaip skelbė ELTA, balandį Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose reguliavimą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Mokyklos šias taisykles turi pasirengti iki 2026 metų rugsėjo 1 d.
Kaip skelbta, po šalį sukrėtusio nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje prezidentas Gitanas Nausėda teigė matantis būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo mokyklose. Kaip nurodė jo patarėjas Vaidas Augustinavičius, šalies vadovas prie šio klausimo žada sugrįžti rudenį.
Anot V. Augustinavičiaus, prezidento nuomone, vaikai ugdymo įstaigose neturėtų naudotis telefonais.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams neatsakė, ar palaikytų centralizuoto draudimo įtvirtinimą. Tačiau akcentavo, kad vertinamos kitų valstybių patirtys ribojant socialinius tinklus nepilnamečiams.
Nepilnamečių smurto protrūkis Marijampolėje
Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
Kaip žurnalistams teigė Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, asmenys, dalyvavę nepilnamečių konflikte Marijampolėje, yra nustatyti bei apklausiami.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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