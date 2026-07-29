Vilniuje steigiamas naujas Švietimo ir jaunimo departamentas

Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai bei ilgalaikiams pokyčiams.
Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo teigimu, šiuo metu sostinė vykdo didžiausią nepriklausomos Lietuvos istorijoje naujų darželių ir mokyklų statybą.
„Per ateinančius penkerius metus rekonstruosime daugiau nei 10 Vilniaus mokyklų. Tam, kad šie pokyčiai realiai lemtų kokybės augimą, imamės pertvarkyti ir švietimo administraciją. Aiškesnės atsakomybės, tikslingesnis duomenų panaudojimas ir glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis padės greičiau spręsti mokykloms kylančius iššūkius ir išlaikyti aukščiausius švietimo kokybės standartus“, – pranešime teigia V. Mitalas.
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Anot savivaldybės, dabar Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimų, įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų, todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus.
Taip pat, savivaldybės teigimu, ugdymo įstaigų veiklos planavimo ir rezultatų vertinimo praktikos nėra pakankamai vieningos, o mokykloms reikalinga pagalba ne visada pasiekia jas pakankamai greitai ir koordinuotai.
„Naujajame valdymo modelyje aiškiau atskiriamos strateginės ir vykdomosios funkcijos. Steigiamas Švietimo ir jaunimo departamentas, kartu su savivaldybės vadovybe, formuos švietimo politiką, nustatys strateginius prioritetus, siektinus rezultatus ir vykdys jų stebėseną“, – nurodo savivaldybė.
Skelbiama, kad naują departamentą sudarys Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo skyrius bei Neformaliojo švietimo ir jaunimo politikos skyrius.
Tuo metu tokios organizacijos kaip „EDU Vilnius“ ir „Vilniaus vystymo kompanija“ pagal savo kompetenciją bus atsakingos už projektų įgyvendinimą, metodinę pagalbą, duomenų analizę, infrastruktūros vystymą ir kitas vykdomąsias funkcijas.
Savivaldybė tikisi, jog naujoji struktūra padės sumažinti funkcijų persidengimą, aiškiai paskirstyti atsakomybes ir efektyviau panaudoti turimus išteklius.
Pokyčiai bus įgyvendinami etapais, o naujasis Švietimo ir jaunimo departamentas pradės veikti nuo šių metų spalio 1 d.