ŠMSM: į aukštąsias mokyklas kviečiama 21,7 tūkst. stojančiųjų – 3,8 proc. daugiau nei pernai

Skelbiama, kad 12,7 tūkst. iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas – tiek pat buvo pakviesta ir pernai.
„Stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijos išlieka panašios kaip pastaraisiais metais. Džiugu, kad stojantieji ir toliau motyvuotai renkasi valstybei svarbias specialybes – slaugą, pedagogiką, kurios ir toliau patenka tarp pačių populiariausių studijų programų kolegijose. Universitetuose slauga, gynybos studijos šiemet taip pat pateko tarp dešimties programų, sulaukusių daugiausia stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas“, – pranešime cituojama švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Į universitetus iš viso pakviesta 13 tūkst. stojančiųjų (pernai – 12,5 tūkst.), 8,7 tūkst. iš jų – į valstybės finansuojamas vietas (pernai – 8,8 tūkst.).
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Daugiausia stojančiųjų kviečiama medicinos, teisės, ekonomikos ir finansų, taip pat psichologijos, statybos inžinerijos, politikos mokslų studijų programose.
Šiemet tarp dešimties studijų programų, į kurių valstybės finansuojamas vietas pakviesta daugiausia stojančiųjų, pateko slaugos studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir gynybos studijos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – į jas pakviesta po maždaug 110 stojančiųjų.
Skelbiama, kad populiarėja kai kurios inžinerijos studijų programos: į bioinžineriją pakviesta dukart daugiau stojančiųjų, o į mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir chemijos inžinerijos valstybės finansuojamas vietas pakviesta apie 15 proc. daugiau stojančiųjų nei pernai.
ŠMSM teigimu, į kolegijas šiemet kviečiama 8,7 tūkst. stojančiųjų (pernai – 8,4 tūkst.), 4 tūkst. iš jų – į valstybės finansuojamas vietas (pernai – 3,9 tūkst.).
Daugiausia kvietimų išsiųsta į slaugos ir pedagogikos studijas. Be to, populiarios ir tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos koleginės studijų programos.
Į pedagogikos studijas šiemet kviečiama beveik 1,6 tūkst. stojančiųjų, (1,5 tūkst. pernai). Šis būsimų pedagogikos studentų skaičius nėra galutinis – dalis studentų dar galės rinktis pedagogikos gretutines studijas, taip pat toliau vyksta priėmimas į pedagogikos profesines studijas. Tikimasi, kad iš viso pedagogikos studijos šiemet pritrauks daugiau kaip 2 tūkst. studentų.
Taip pat daugiau stojančiųjų šiemet pasinaudojo antrąja konkursine eile – per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų (pernai – 391 stojantysis). Ši papildoma konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties.
Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 d. 15 val.
Papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmasis etapas vyks rugpjūčio 4–7 d., o antrasis etapas
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Aukštosios mokyklos
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