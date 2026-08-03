Po G. Nausėdos veto dėl kartelės dešimtokams atšaukimo Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją

„Susirinksime (Seimo – ELTA) valdyba. Aš buvau paprašęs, kad frakcijos pasižiūrėtų, kada daugiau žmonių galėtų būti. Man atrodo, kad linkstama (link – ELTA) rugpjūčio 25 dienos. Formalus sprendimas bus priimtas valdyboje“, – žurnalistams pirmadienį teigė Seimo pirmininkas.
„Kadangi yra prezidento vetuotas įstatymas ir jeigu mes jo neapsvarstysime, ar atmesime, ar priimsime tas pataisas, tai tada nuo rugsėjo pirmos įsigaliotų tie sprendimai, kuriuos po to būtų žymiai sunkiau vėl atgaline data keisti (…). Mums reikia sprendimų iki rugsėjo mėnesio“, – teigė jis.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas G. Nausėda liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėję įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui.
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G. Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas.
ELTA primena, kad 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui G. Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl PUPP kartelės atsisakymo.
Gitanas Nausėdavetošvietimas
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