Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas

Prašymus stojantieji galės pradėti teikti iki penktadienio vidurdienio, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMABPO).
Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.
Prašymai teikiami Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Per papildomą priėmimą stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų.
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Prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.
Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną iki 10 val., o sutartys bus sudaromos nuo rugpjūčio 11 d. 14 val. iki 13 d. 12 val.
Antrasis papildomo priėmimo etapas vyks rugpjūčio 14–17 d. Jo rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 20 d. iki 10 val. Studijų sutartis bus galima sudaryti nuo rugpjūčio 20 d. 14 val. iki 21 d. 16 val.
LAMABPO duomenimis, per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo daugiau kaip 21,7 tūkst. stojančiųjų
Studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis pasirašė daugiau kaip 18,3 tūkst. stojančiųjų, iš jų į valstybės finansuojamas vietas – daugiau kaip 11,6 tūkst. stojančiųjų.
Papildomam priėmimui dar liko beveik 700 valstybės finansuojamų vietų universitetuose ir beveik 600 kolegijose.