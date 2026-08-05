Kaip ir kasmet, ne didmiesčiuose gyvenantys pirmakursiai skuba rezervuotis kambarius ir savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose.
Portalas Lrytas didžiausių šalies universitetų ir kolegijų paklausė, ką jie šiemet galės pasiūlyti naujiesiems studentams, ar keičiasi kambarių kainos bei kokius patogumus gaus iš mažesnių miestų arba tėvų namų išvykę jaunuoliai.
Aiškėja, kad kai kuriems naujakuriams gali tekti pinigines atverti plačiau – mat dalis aukštųjų mokyklų nuo šių metų jau kilstelėjo nuomos kainas.
Už vietą bendrabutyje šiemet studentams teks pakloti daugiau: kai kur kainos siekia kone 250 eurų
Tiesa, aukštųjų mokyklų atstovai šiemet pastebi ir ryškių tendencijų, kai kurie bendrabučiai netgi keičia nusistovėjusias tvarkas.
Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto (VU) atstovai portalui Lrytas teigė dar negalintys pasakyti tikslaus naujai apgyvendinamų studentų skaičiaus savo bendrabučiuose, nes šiuo metu priėmimas dar nėra pasibaigęs.
Bendrabučių kompleksus VU turi keliose skirtingose sostinės vietose – Saulėtekio alėjoje, M. K. Čiurlionio gatvėje ir Baltupiuose.
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Anot universiteto atstovų, bendrabučių kainos svyruoja nuo 70 iki 260 eurų per mėnesį, priklausomai nuo bendrabučio vietos, kambario dydžio ir gyventojų skaičiaus.
Pabrėžiama, kad VU apgyvendinimo kainos šiemet nesikeičia, tačiau bendrabučiai esą toliau atnaujinami.
„Bendrabučių atnaujinimas ir remonto darbai vyksta nenutrūkstamai ištisus metus.
Vien Vilniuje galime apgyvendinti 5500 studentų, pastaruosius metus 95 proc. prašymus pateikusių pirmakursių vietą VU bendrabučiuose gavo.
Šiuo metu projektuojami nauji bendrabučiai Plytinės g., kuriems statybos leidimą planuojama gauti kitąmet“, – Lrytas nurodė VU.
Kauno technologijos universitetas
Kol kas stipriau išlaidauti neteks ir pasirinkusiems gyvenimą Kauno technologijos universiteto (KTU) bendrabučiuose. Anot universiteto atstovo, Ekspertinės komunikacijos vadovo Manto Lapinsko, apgyvendinimo kainos ateinančiais mokslo metais nesikeis – vietos mokestis svyruoja nuo 87 iki 300 eurų per mėnesį.
KTU iš viso turi 12 bendrabučių.
„Aukščiausia kaina taikoma visiškai naujame, moderniame bendrabutyje, kur siūlomi vienviečiai kambariai su atskira virtuve, dušu ir tualetu“, – nurodė M. Lapinskas.
Bendrabučiuose, KTU atstovo teigimu, siūlomas platus pasirinkimas – nuo vienviečių iki triviečių kambarių, skirtingos būklės ir su įvairiais patogumais.
„Toks skirtingų variantų spektras lemia ir platų kainų intervalą, sudarantį sąlygas kiekvienam studentui rasti sau tinkamiausią sprendimą“, – aiškino M. Lapinskas.
Jis pridūrė, kad KTU bendrabučiai studentų tarpe yra labai paklausūs, jų nevengia rinktis ir šiame universitete studijuojantys užsieniečiai.
„Universitete studijuoja apie 10 000 studentų, iš kurių apie 9 proc. – užsieniečiai. Iš 2 500 bendrabučių vietų pasinaudoja apie 20 proc. visų studijuojančiųjų, o studijų metu užimtumas siekia apie 95 proc.
Kasmet 25 proc. vietų iš anksto rezervuojama pirmakursiams ir užsienio studentams, o prioritetas teikiamas socialinių ar finansinių sunkumų patiriantiems“, – aiškino M. Lapinskas.
Tiesa, jau stebima ir viena ryški tendencija – studentai vis dažniau renkasi vienviečius kambarius, ir būtent šios vietos išgraibstomos greičiausiai.
„KTU bendrabučiai įsikūrę patogiai – šalia fakultetų, bibliotekos, sporto erdvių ir viešojo transporto stotelių, todėl studentai sutaupo kasdienio keliavimo laiko ir lengviau įsitraukia į universiteto gyvenimą.
Čia ne tik patogu gyventi – bendrabučiai tampa erdve, kurioje mezgamos naujos pažintys, randami bendraminčiai ir kuriama tikra studentų bendruomenė“, – portalui Lrytas teigė KTU atstovas.
Vytauto Didžiojo universitetas
Pirmakursių jau laukia ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Tiesa, nuo šių metų rugsėjo gyvenimą šio universiteto bendrabučiuose pasirinkę jaunuoliai turės susimokėti jau šiek tiek daugiau – kainos kyla apie 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, viena para bendrabutyje atsieis vienu euru daugiau nei iki šiol.
„Šiuo metu apgyvendinimo mokesčio kaina svyruoja nuo 1 Eur/d. (~30 Eur/mėn.) iki 7 Eur/d. (~210 Eur/mėn.) – po kainų pokyčių ji bus nuo 2 Eur/d. (60 Eur/mėn.) iki 8 Eur/d. (240 Eur/mėn.).
Sprendimas dėl kainų pokyčių yra priimtas atsižvelgiant į ženkliai išaugusias bendrabučių išlaikymo sąnaudas: padidėjusius komunalinius mokesčius, darbo užmokestį, taip pat dėl infliacijos išaugusias energetinių išteklių ir paslaugų kainas. Šie pokyčiai leis ir toliau užtikrinti saugias, tvarkingas bei kokybiškas gyvenimo sąlygas bendrabučių gyventojams“, – nurodė Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius.
Pasak universiteto atstovo, paskutinį kartą apgyvendinimo mokesčiai daliai VDU studentų buvo keisti 2022 metais, kitai daliai – 2023 metais. Tuo metu finansiškai pažeidžiamiems studentams ir toliau bus taikomos apgyvendinimo mokesčio lengvatos, skiriamos konkurso būdu.
Pažymima, jog nemažai dėmesio VDU skiria ir bendrabučių atnaujinimui, vieną dar planuoja ir statyti.
„Šiuo metu renovacijai yra uždarytas vienas bendrabučio pastatas Akademijoje (Kauno r.), kurį planuojame pradėti eksploatuoti nuo 2027 m. rugsėjo 1 d. Per pastaruosius metus, kiek leido universiteto galimybės bei buvo skirtos valstybės tikslinės lėšos bendrabučių remontui, buvo atnaujinti kelių bendrabučių keli aukštai Akademijoje (Kauno r.) bei Vilniuje.
Ateityje planuojame pilnai renovuoti dar vieną bendrabutį, taip pat pabaigti remontuoti tuos aukštus bendrabučiuose, kurie liko nesutvarkyti ankstesnių remontų metu dėl lėšų stokos, bei statyti dar vieną bendrabutį“, – dėstė M. Simanavičius.
Kol kas numatyta pirmakursiams bendrabučiuose skirti per 350 vietų, tačiau šis skaičius esą – pirminis ir minimalus.
„Tikėtina, kad jis didės, nes patirtis rodo, jog dalis į I-ąjį kursą priimtų studentų bendrabučių atsisako dėl įvairių pasikeitusių planų dar iki studijų pradžios ar joms prasidėjus.
Svarbus aspektas yra tas, kad šių metų I-ojo kurso studentai sudaro su universitetu 2 m. apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, kuriai pasibaigus ji (išskyrus išskirtinius ir individualius atvejus) nebus pratęsiama, taip daugiau vietų ateityje numatant suteikti į universitetą įstojusiems studentams, kad šie susipažintų su akademiniu miestu ir turėtų geras sąlygas integruotis.
Vyresnių kursų studentai į pirmakursių vietas galės pretenduoti tik tuo atveju, jei pastarieji jų atsisakys“, – nurodė VDU atstovas.
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos universiteto Infrastuktūros ir plėtros prorektorius Dr. Benediktas Petrauskas portalui Lrytas perduotame komentare teigė, kad nuo šio rugsėjo viename iš universiteto bendrabučių šiek tiek kyla kambarių kainos – ypač dviviečių ir vienviečių.
„Kainos pakilo apie 5 procentus gyvenant 3 vietų kambaryje, o gyvenant dviviečiame ar vienviečiame kambaryje pakilo apie 12 procentų. Kai kurios kainos nepakito ir liko praėjusiųjų metų lygyje“, – iš pradžių informavo Klaipėdos universiteto atstovas.
Paklaustas, kas lėmė tokį kainų pokytį, jis patikslino, kad apgyvendinimo kainos keičiasi tik Klaipėdos universiteto bendrabutyje, esančiame Statybininkų pr. 43 ir tik nuolatiniams studentams.
Čia jos buvo koreguojamos dėl išaugusio poreikio pastato priežiūrai ir remontui.
„Vidutiniškai apgyvendinimo kainos šiame bendrabutyje padidėjo apie 14 proc. Bendrabutyje Universiteto al. 12 kainos nepakito ir liko tokios pačios kaip praėjusiais metais“, – nurodė B. Petrauskas.
„Statybininkų pr. 43 esančiame bendrabutyje 2025 m. vienam asmeniui vieta vienviečiame kambaryje kainavo 90 eurų per mėnesį, o 2026 m. kainuos 105 eurus. Vieta dviviečiame kambaryje pernai kainavo 75 eurų vienam asmeniui per mėnesį, o šiemet kainuos 90 eurų. Vieta triviečiame kambaryje pernai kainavo 72 eurus vienam asmeniui per mėnesį, o šiemet kainuos 75 eurus“, – vardijo universiteto Infrastuktūros ir plėtros prorektorius.
Klaipėdos universitetas, jo teigimu, planuoja aprūpinti apie 90 procentų pirmakursių tiek savo bendrabučiais, tiek ir universiteto partnerių bendrabučiais, kurie priklauso kitoms švietimo įstaigoms.
„Pirmakursiai, kurie atvyks į Klaipėdos universitetą iš toliau negu 50 kilometrų, bus aprūpinti gyvenama vieta. KU stato ir dar šiais metais baigs naują 170-ies vietų bendrabutį. Jame visi studentai, kurie norės, be didesnių apribojimų galės apsigyventi nuo šių metų gruodžio mėnesio“, – pristatė B. Petrauskas.
VILNIUS TECH (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Nuo rugpjūčio 1 dienos atnaujinta ir VILNIUS TECH universiteto bendrabučių kainodara – kambarių nuomos kainos studentams pakito apie 10 procentų.
„Nuo šių kalendorinių metų pradžios padidėjo valstybės nustatytas darbuotojų minimalus mėnesio atlyginimas (MMA), augo administravimo, komunalinių paslaugų teikėjų kainos ir kitos su bendrabučių išlaikymu bei remontu susijusios išlaidos, tad, reaguojant į minėtus kaštų pokyčius, pakito ir kainos.
Visi studentų bendrabučiai išlaikomi tik iš jų gyventojų mokesčių, todėl šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę ir tolesnį paslaugų teikimą“, – argumentavo universiteto atstovai.
Pasak VILNIUS TECH, šiemet pradėtas įgyvendinti jau kelerius metus ruoštas vieno didžiausių universiteto bendrabučių energetinio ir funkcinio modernizavimo projektas.
„Bendrabutis bus atnaujintas iš esmės: renovuota išorė, atliktas vidaus patalpų remontas, perplanuotos erdvės, atnaujinti kambariai ir bendrojo naudojimo patalpos, įrengtos poilsio zonos, dviračių saugyklos. Jame atsiras kambarių studentams, turintiems individualių poreikių, bus pritaikyta kita infrastruktūra.
Siekiama, kad po renovacijos šiame bendrabutyje būtų sudarytos geriausios gyvenimo sąlygos iš visų VILNIUS TECH bendrabučių. Be to, ateinančius mokslo metus pasitiksime atidarydami suremontuotą 300 vietų bendrabutį, o lapkričio mėn. planuojame baigti bendrabučio Nr. 4 (Saulėtekio al. 18) remontą, kuriame bus suremontuota ir įrengta 130 gyvenamųjų vietų“, – vardijo universiteto atstovai.
Šiemet VILNIUS TECH planuoja priimti apie 450 nuolatinių studijų studentų iš Lietuvos ir apie 350 nuolatinių studijų studentų iš užsienio šalių.
Kauno kolegija
Pirmakursių lietui ruošiasi ne tik universitetai, bet ir kolegijos. Kaip portalui Lrytas teigė Kauno kolegijos Turto skyriaus apgyvendinimo paslaugų koordinatorius Mantas Gutauskas, artėjančiais naujais mokslo metais šios kolegijos bendrabučių nuomos kainos vidutiniškai didės apie 6 procentus.
Pažymima, kad kambarių nuomos kaina, priklausomai nuo pasirinkto bendrabučio ir kambario būklės, didės 20–40 eurų.
„Kainų pokytį lemia augančios komunalinių paslaugų, pastatų priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos, taip pat siekis užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas studentams.
Prognozuojama, kad šiais metais Kauno kolegijos bendrabučiuose apsigyvens apie 500–600 pirmakursių. Tikslus apgyvendinamų studentų skaičius paaiškės pasibaigus bendrabučių rezervacijos procesui“, – komentavo M. Gutauskas.
Anot kolegijos atstovo, vienas svarbiausių pokyčių šiais metais – Kauno kolegijos bendrabučiuose nebelieka triviečių kambarių. Visi jie jau yra pertvarkyti į dviviečius, atsižvelgus į studentų apklausų rezultatus ir išsakytus lūkesčius dėl patogesnių gyvenimo sąlygų.
„Be to, studentai gali rinktis ir vienvietį apgyvendinimą. Nors tokių kambarių skaičius yra ribotas, siekiame suteikti studentams kuo daugiau pasirinkimo galimybių, atsižvelgiant į jų individualius poreikius“, – sakė M. Gutauskas.
Kauno kolegija iš viso turi penkis bendrabučius, vienas iš jų yra įsikūręs Alytuje.
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