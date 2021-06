„Sidabrinio kirvio VI“ akcijos metu sulaikytų nelegalių pesticidų vertė yra per 80 mln eur. Akciją vykdė 27-ų ES valstybių ir 8-ų trečiųjų šalių pareigūnai.

Anot „Europol“, sulaikyto nelegalių produktų kiekio užtektų nupurkšti 185 tūkst. kvadratinių kiulometrų žemės plotui, o tai prilygsta, tarkim, abiem Lenkijos ir Portugalijos teritorijoms.

Augalų apsaugos produktų (AAP) falsifikatų patekimas į žemės ūkio rinką jau daug metų yra didžiulis galvos skausmas daugybei sąžiningų Lietuvos ūkininkų ir legaliai veikiančiam verslui.

2015 m. „Europolo“ iniciatyva buvo surengta bandomoji „Sidabrinio kirvio“ akcija, kurios metu buvo organizuoti reidai visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Per visas akcijas iš viso sulaikyta 3771 tona nelegalių augalų apsaugos produktų.

„Europolo“ ir kitų institucijų pastangos nukreiptos mažinti nelegalių produktų pasiūlą Europoje.

„Pasiūla ir paklausa yra glaudžiai tarpusavyje susiję dydžiai. Naudotojų švietimas ir žinia apie klastočių žalą turėtų didinti ūkininkų sąmoningumą ir mažinti tokių produktų paklausą“, – sakė Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) direktorė Zita Varanavičienė.

Pasak LAAA vadovės, visuomenė dėl tokios nelegalios organizuotų grupių veiklos nukenčia kelis kartus.

Pirmiausia, į laukus patenka neištirti ir nežinomos sudėties bei poveikio cheminiai mišiniai, todėl pagrįstai galima sunerimti dėl jų poveikio aplinkai ir galutiniam produktui, kuris pasiekia valgytojo stalą.

Be to, šešėlyje veikiantys prekeiviai nemoka mokesčių ir nevykdo kitų legaliam verslui nustatytų prievolių. Per nelegalią prekybą ir prekybą falsifikatais kriminalinės grupės užsidirba lėšų kitoms kriminalinėms veikoms ir suduoda dar vieną smūgį visuomenei.

„Europolo“ duomenimis, pagrindiniu klastočių šaltiniu išlieka Azijos valstybės. Pastebima aktyvesnė prekyba klastotėmis internetu.

„Įgyvendinant Žaliojo kurso ambicijas svarbiu elementu yra kova su nelegalia prekyba ir prekyba klastotėmis.

Vis labiau griežtinant reikalavimus legaliems produktams ir politiniais sprendimais mažinant jų pasirinkimą, svarbu, kad nebūtų vis plačiau atveriamos galimybės šešėlinei prekybai uždraustais produktais. Nesuvaldžius nelegalios prekybos stichijos, tvarumo tikslai bus pasiekti tik popieriuje“, – teigė Z.Varanavičienė.

„Europolo“ paskelbta informacija rodo, kad šis nelegalus verslas tikrai nemažėja.

Todėl gegužę priimtose Tarybos išvadose (Council conclusions setting the EU's priorities for the fight against serious and organised crime for EMPACT 2022-2025), vienu iš veiklos prioritetų minima kova su klastotėmis ir intelektinės nuosavybės vagystėmis.

Tai suteikia vilčių, kad bus imtasi dar ryžtingesnių veiksmų šešėlinei prekybai užkardyti.