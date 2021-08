Pasak ministerijos, tarnybos statusą reikėtų pakeisti, kadangi didžioji dauguma tarnybos funkcijų yra susijusios su ministerijai priskirtomis valdymo sritimis.

„Be to, tarnybos strateginį veiklos planą šalies Vyriausybei ir dabar teikia ŽŪM. Pagrindinius Vyriausybės nutarimus bei VMVT veiklą reglamentuojančius įsakymus taip pat rengia ŽŪM. Todėl pakeičiant organizacinę VMVT formą „į įstaigos prie ŽŪM“, būtų užtikrintas ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimas“, – nurodė ministerija.

Anot jos, Vyriausybė galėtų formuoti politiką svarbiose valstybei srityse, o techniniai klausimai galėtų būti pavesti ŽŪM.

Be to, per 2020 metus ministerija gavo apie 66 įvairius skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus dokumentus, kuriuose dažniausiai prašoma įvertinti Maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų veiksmus. Tačiau ŽŪM negalėjo greitai reaguoti į šiuos raštus, jie buvo persiųsti Vyriausybei.

Anot ministerijos, pakeitus statusą, sumažėtų asignavimų valdytojų skaičius, dėl to palengvėtų valstybės biudžeto planavimas. Taip pat būtų daugiau galimybių atsižvelgti į žemės ūkio srityje planuojamus veiklos rezultatus, efektyviau paskirstomos, valdomos ir naudojamos skirtos lėšos.

Be to, būtų paprasčiau perskirstyti asignavimus metų bėgyje ar esant ypatingam poreikiui – papildomas lėšas tarnybai būtų galima skirti iš bendrųjų Žemės ūkio ministerijos asignavimų.