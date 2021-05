Negalėjo patikėti, kol nepateko į šį miestą: vienišoms moterims būstai čia nenuomojami

Kai Idongesit Udoh atvyko gyventi į didžiausią Nigerijos miestą, draugai ją įspėjo, kad norėdama rasti butą turės ši turės pagudrauti.

„Jie man pasakė, kad turiu rasti vyrą. Tai gali būti mano dėdė, pusbrolis arba draugas, kuris galėtų tiesiogiai derėtis su buto savininku, – pasakoja moteris. – Jie turi kalbėti, o mes esame kaip daiktas.“

Lagoso nekilnojamojo turto rinka yra ne tik perpildyta, bet ir patriarchališka. Dažniausiai savininkai nenori nuomoti būsto vienišoms moterims. Taigi, 36-erių I.Udoh, konsultavimo įmonėje dirbanti klientų paskyrų vadybininkė, turėjo susirasti „priedangą“ – vyrą, kuris apsimestų, kad yra jos ilgalaikis partneris, susiderėtų su buto savininku ir padarytų pirmuosius pinigų pervedimus. Tada, jei viskas einasi sklandžiai, jis gali pamažu atsitraukti.

„Jie būtinai turi pasirodyti kokį mėnesį, kartais du, tris, šešis mėnesius. Kai pasidaro aišku, kad pavyko įtikinti, „priedanga“ gali atsitraukti, – gudrybę paaiškino I.Udoh. – Vėliau visada gali pasakyti, kad jūs išsiskyrėte.“

Skamba kaip perteklinės pastangos, bet tai yra būtina, jei vieniša moteris nori susirasti stogą virš galvos šiame ir taip su nuomos problemomis susiduriančiame mieste.

Visgi net ir čia matosi šiokie tokie pokyčiai. Nauji technologijų startuoliai pradėjo siūlyti įvairius alternatyvius nuomos būdus, kurie padeda apeiti tradicines struktūras. Kai kurie namų savininkai tampa labiau pragmatiški. Deja, pokyčiai vyksta pamažu, todėl kol kas daugybei būsto ieškančių moterų reikia „priedangos“.

Vienišumo stigma

Sparčiai augančiame didmiestyje Lagose gyvena apie 20 milijonų gyventojų. Būsto trūkumas suteikė nekilnojamojo turto savininkams daug galios. Dažnai nuomininkai turi sumokėti nuomą už metus į priekį ir mokėti agentūros mokesčius. Didžiulė butų paklausa leidžia savininkams atmesti kandidatus, kurie neatitinka jų idealizuoto įvaizdžio, koks turi būti nuomininkas.

Nepaisant to, kad dirba gerai apmokamus darbus, jaunos nesusituokusius moterys nuolat susilaukia neigiamo atsakymo. Tai nestebina, nes dažniausiai būsto savininkai yra konservatyvūs pagyvenę žmonės, kurie netiki, kad moteris išgalės sumokėti nuomą. Be to, jie yra įsitikinę, kad neištekėjusios moterys privalo gyventi su savo tėvais iki kol sumainys žiedus.

Net jei savininkas sutinka išnuomoti butą moteriai, jie pageidauja, kad koks nors vyras tarpininkautų, net jei nuomą moteris mokės pati.

Socialinė darbuotoja Damilola Olushola šiuo metu aktyviai ieškosi kambario netoli nuo savo darbo vietos, tačiau ši 32-iejų vienišė susiduria su sunkumais.

„Norėčiau išsikraustyti iš Ikorodu [pajūrio vietovės] dėl eismo. Nėra lengva. Ieškausi naujos vietos nuo gruodžio. Maniau, kad iki kovo pavyks rasti gerą variantą, bet iki dabar aš vis dar ieškau“, – kalba ji.

Moters buto savininkė jau ją spaudžia, nes nuomos sutartis baigėsi kovą. Paprastai nuomininkai turi sumokėti nuomą už visus metus, o ne mokėti kas mėnesį. Esant tokiai situacijai D.Olushola turėjo pasiryžti skirti gerokai didesnę sumą nuomai, tačiau butų savininkai pasirodė itin išrankūs.

„Kartais agentai pradeda vardinti, ko nori būsto savininkas. Jie nenori vienišų žmonių, turi būti bent jau susižadėjęs. Taip par yra daugybė taisyklių dėl grįžimo namo vėlai vakare.“

Moteris kol kas neišbandė „priedangos“ taktikos, bet pradeda galvoti, kad vyriškos lyties kolegos pagalba praverstų.

„Mano įmonės gamybos vadybininkas bando man padėti rasti butą. Gal pagaliau nuomotojai pajus pagarbą pamatę vyrą... aš tiesiog pavargau nuo streso.“

I.Udoh atveju jos buvęs vaikinas apsimetė, kad yra jos vyras ir tada jai pavyko gauti būstą. Bet ramybė truko neilgai. Savininkas po savaitės išsiaiškino, kad buvo apgautas, grąžino pinigus ir liepė išsikraustyti. Taigi, paieškos prasidėjo iš naujo.

Nuomininkai neretai dėl nesėkmės kaltina nekilnojamojo turto agentus, tačiau šie negali paveikti būsto savininko galutinio sprendimo. Nekilnojamojo turto agentė Ugonma Arhuere apgailestauja, kad agentai mažai kuo gali padėti moterims.

„Agentai tiesiog veda derybas, jie neturi teisinės galios reikalauti, kad savininkai priimtų moteris“, – paaiškino ji.

Kai kurie agentai į vienišų moterų problemas žiūri empatiškai ir leidžia į derybas pasiimti „priedangą“. Vietinėje rinkoje vienišos moteris apibrėžimas yra platus, į jį įeina bet kokio amžiaus neištekėjusios moterys, vienišos motinos, išsiskyrusios moterys, našlės ir netgi ištekėjusios moterys, kurių vyrai gyvena kitur. Taigi, nuomos problemos liečia daugybę moterų.

Pasak U.Arhuere, problema slypi tame, kad būstų savininkai yra įsitikinę, kad moterys sukels bėdų, kad vienišės bus linkę į ištvirkavimą ir vesis namo skirtingus vyrus. Toks požiūris turi išnykti, arba vis daugiau moterų susidurs su šia problema. Visgi, jei nekilnojamojo turto ekspertai laikysis vieningos pozicijos, tai gali padėti sunaikinti diskriminaciją.

Vieniši vyrai taip pat susiduria su panašiomis problemomis, nes jie irgi gali būti laikomi nepatikimais.

„Tiesa ta, kad dauguma būstų Lagose yra tragiškos būklės, tai tik dar labiau apsunkina procesą, kai tenka išgirsti daugybę neigiamų atsakymų, – pasakoja vietinis naujienų redaktorius Samsonas Toromade. – Aš išsinuomavau savo dabartinį butą todėl, kad jis buvo pirmas nors kiek normalesnis iš mano turėtų 10 variantų. Pasirinkau jį ne dėl to, kad jis geriausias, o dėl to, kad bijojau rizikuoti negauti apskritai nieko.“

Naujos galimybės, daugiau pragmatiškumo?

Yra šiokių tokių prošvaisčių, teikiančių vilties ir diskriminaciją patiriantiems nuomininkams.

Darbininkams kas mėnesį kambarius nuomojantys technologijų startuoliai pamažu randa kelią į nekilnojamojo turto rinką. Vienas jų vadinasi „Spleet“ – jis siūlo tik pilnai apstatytus butus, kurių savininkai neturi nusistatymo prieš moteris. 2017-aisiais įkurtas startuolis jau peržengė Nigerijo sienas ir išpopuliarėjo kitose Afrikos šalyse.

Už plėtrą atsakingas įmonės viceprezidentas Victoras Ekwealoras teigia: „Svarbu atkreipti dėmesį į kandidates moteris, nes su dauguma jų nėra sąžiningai elgiamasi, tradicinės nekilnojamojo turto agentūros jų tinkamai nereprezentuoja.“

Verslininkas tvirtina, kad jo organizacija siekia suteikti moterims prieigą prie „puikių apgyvendinimo sprendimų“ nepaisant jų santuokinio statuso.

33-ejų verslininkė Daniella Ajala įkėlė savo laisvą kambarį į „Spleet“ platformą ir jau buvo suteikusi pastogę dviem moterims, kurios atvyko į Nigeriją dirbti.

„Aš jaučiuosi iš dalies privilegijuota, nes man pačiai neteko ieškotis būsto Lagose, tačiau esu girdėjusi ne vieną nemalonią istoriją“, – kalbėjo moteris ir pridėjo, kad jai yra baisu matyti, kaip moterys yra išmetamos tik dėl to, kad yra vienišos ir moterys. Abi jos nuomininkės beprotiškai džiaugėsi radusios, kur gyventi, o kambarys buvo labai greitai išnuomotas.

Deja, „Spleet“ ir panašios paslaugos nėra pigios. Platformoje siūlomų būstų nuomos kainos svyruoja tarp 536 eur ir 660 eur, arba dar daugiau. Tai reiškia, kad šis variantas nėra pasiekiamas vargingesniems nuomininkams. Nepriklausomai nuo to, kaip intensyviai naujų būstų ieško startuoliai, jie negali sumažinti moterims draugiškų butų deficito.

Sukurti pakankamą būstų moterims pasirinkimą tapo dar rimtesniu klausimu karantino metu padažnėjus smurto artimoje aplinkoje atvejų.

Valdžia investuoja į traukinius bei keltus, kurie jungtų pigesnius užmiesčio rajonus su viltimi, kad tai sumažins nuomos problemas, bet tai užtruks. Šiuo metu paklausa sukoncentruota brangiausiuose verslo rajonuose. Tai reiškia, kad pagrindinė išeitis vienišiams yra tradiciniai nuomotojai, kurie sutinka pakeisti nuomonę arba paprasčiausiai pažiūrėti į reikalą pragmatiškai.

66-erių Olumide Johnsonas planuoja išnuomoti jam priklausančius kambarius kai valdžia sutvarkys kelią, vedantį link jo namo. Vyras nesijaudina, ar nuomininkai bus vienišiai. Jam svarbiausia, kad asmuo galėtų laiku ir sąžiningai mokėti nuomą.

„Nuomininkė turi turėti darbą ir būti moki, – kalbėjo jis ir pridėjo, kad savo sprendimą priims tik remdamasis kandidatės finansine padėtimi ir niekuo daugiau. – Aš noriu pasilikti galimybę iškraustyti nuomininkę, jei ji mėnesį vėluos sumokėti nuomą.“

Taigi, reikalai po truputį keičiasi. Bet dauguma Nigerijos piliečių išlieka skeptiški dėl vienišų moterų. Pokyčiai gali būti nepakankamai greiti Idongesit Udoh.

Ji tris metus gyveno mažame bute, kurį jai pavyko gauti be apgaulės. Ji džiaugėsi, kad po ankstesnių nesėkmių jai pagaliau pavyko susirasti malonią nuomotoją. Visgi moteris nėra labai patenkinta, nes čia kyla problemų su patogumais, pavyzdžiui, elektra.

Ji norėtų išsikraustyti, tačiau paskutiniai bandymai tai padaryti ją atgrasė. Šansai, kad kitame būste ji susidurs su panašiomis problemomis, yra labai aukšti.

Su I.Udoh kartu gyvena du jos jaunesni broliai, kuriuos moteris išlaiko. Nepaisant to, buto savininkė paprašė, kad nuomos reikalais ji galėtų bendrauti su jais, nes jai taip atrodo labiau priimtina.

„Man tai nuskambėjo juokingai ir gana įžūliai, nes pinigus moku aš. Tai kodėl kai ateina laikas kalbėti apie paslaugas, kurių negaunu už savo sumokėtus pinigus, reikia vyro? Aš nesuprantu.“

Parengta pagal CNN inf.