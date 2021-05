Nigerijos džihadistų judėjimo „Boko Haram“ vadeiva „sunkiai sužeistas“, sako šaltiniai

„Boko Haram“ ir grupuotė „Islamo valstybės Vakarų Afrikos provincija“ (ISWAP) dažnai susiremia šiaurės rytinėje Borno valstijoje, kur ISWAP tapo dominuojančia jėga prieš daugiau nei dešimtmetį įsiplieskusiame Nigerijos džihadistų sukilime.

Apie A. Shekau, atsidūrusio pasaulio dėmesio centre, kai jo kovotojai 2014 metais Čiboke pagrobė beveik 300 mokinių, žūtį buvo pranešta kelis kartus nuo „Boko Haram“ sukilimo pradžios 2009-aisiais.

Po virtinės susirėmimų A. Shekau ir kai kuriuos jo kovotojus Sambisos miške – „Boko Haram“ tvirtovėje – trečiadienį apsupo ISWAP džihadistai, reikalavę, kad jis pasiduotų, pranešė vienas iš šaltinių.

„Kad išvengtų paėmimo į nelaisvę, A. Shekau šovė sau į krūtinę, o kulka perskrodė jam petį, – pažymėjo šaltinis ir pridūrė, kad „jis buvo sunkiai sužeistas“.

Kai kuriems džihadistų vadeivos žmonėms pavyko pabėgti kartu su juo į nežinomą vietą, pridūrė šaltinis.

Pasak antro šaltinio žvalgybos tarnybose, A. Shekau buvo sunkiai sužeistas po to, kai detonavo sprogmuo name, kur jis slėpėsi kartu su savo kovotojais.

„Atliekame tyrimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Nigerijos kariuomenės atstovas Mohammedas Yerima (Mohamedas Jerima), komentuodamas šiuos pranešimus.

Jei A. Shekau išties yra kritinės būklės ar miręs, tai būtų smūgis „Boko „Haram“, kurią jau ir taip susilpnino kariuomenės antskrydžiai prieš grupuotės bazes bei dezertyravimas džihadistų gretose.

Per konfliktą Nigerijos šiaurės rytuose žuvo daugiau kaip 40 tūkst. žmonių, o dar daugiau nei 2 mln. buvo priversti palikti savo namus. Be to, smurtas išplito į kai kuriuos kaimyninių Čado, Kamerūno ir Nigerio rajonus.

„Boko Haram“ ir ISWAP anksčiau ne kartą kovojo dėl teritorijos kontrolės.

ISWAP pasirodė esanti stipresnė jėga, pajėgi vykdyti sudėtingas atakas prieš ginkluotąsias pajėgas ir užimti karines bazes.

A. Shekau pradėjo vadovauti „Boko Haram“, oficialiai žinomam kaip „Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'awati wal Jihad“, policijai 2009 metais nukovus šio judėjimo įkūrėją Muhammadą Yusufą.

Vadovaujant A. Shekau „Boko Haram“ pavertė daugelį Nigerijos šiaurės rytinių rajonų neįžengiamomis teritorijomis, o 2014 metais paskelbė „kalifatą“ Borno valstijos Gvozos mieste.

Nuo 2015 metų tęsiantis Kamerūno, Čado ir Nigerio karių remiamų nigeriečių pajėgų puolimui, džihadistai buvo išvaryti iš daugumos jų kadaise kontroliuotų teritorijų.

Supykdyta A. Shekau brutalios taktikos – beatodairiškai pulti civilius ir versti vaikus bei moteris rengti mirtininkų atakas – nuo „Boko Haram“ 2016 metais atskilo grupuotė, pasivadinusi ISWAP ir užsitikrinusi „Islamo valstybės“ palaikymą.