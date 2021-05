E. Macronas pritaria siūlymui pakviesti Baltarusijos opoziciją į G-7 susitikimą

Pasiūlymas nuskambėjo Europoje kilus pasipiktinimui dėl sekmadienio incidento, kai Baltarusijoje buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ lėktuvas, siekiant areštuoti juo skridusį vieną baltarusių opozicijos žurnalistą.

Į Lietuvą pasitraukusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja anksčiau antradienį paragino G-7 ir JAV didinti spaudimą autoritariniam Baltarusijos lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai.

A. Lukašenka išprovokavo tarptautinį pasipiktinimą, sekmadienį pasiuntęs naikintuvą perimti iš Atėnų į Vilnių skridusį keleivinį lainerį, kuriame buvo 26 metų tinklaraštininkas Ramanas Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapega.

Priverstinis lainerio nutupdymas Minske dėl neva lėktuve esančios bombos paskatino kelias Europos Sąjungos oro bendroves atsisakyti skraidyti virš Baltarusijos teritorijos.

Per pokalbį telefonu su Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėju Jake'u Sullivanu S. Cichanouskaja paragino „Jungtines Valstijas izoliuoti režimą ir spausti jį sankcijomis“, parašė ji tviteryje.

Atskiroje žinutėje savo „Telegram“ kanale S. Cichanouskaja nurodė paprašiusi pakviesti opoziciją į kitą mėnesį vyksiantį G-7 viršūnių susitikimą Jungtinės Karalystės Karbis Bėjaus kurorte.

S. Cichanouskaja taip pat pasiūlė surengti diskusijas per G-7 forumą „dalyvaujant Baltarusijos demokratinėms jėgoms“, be to, paragino organizuoti tarptautinę konferenciją, siekiant išspręsti pernai jos tėvynėje įsiplieskusią politinę krizę.