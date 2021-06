Devynis tūkstančius gyventojų turintį miestelį išgarsino 26 metų policininkas Mateuszas R. Kadangi vaikinas tuo pačiu eina vieno kaimelio seniūno pareigas, jo meilės afera įgavo net politinį atspalvį.

Prieš kelias dienas jaunajam seniūnui buvo iškelta byla dėl to, jog persekiojo ir net nušauti grąsė savo meilužį. Be to, paaiškėjo, jog ieškodamas partnerio policininkas įdėjo skelbimą į gėjams skirtą tinklapį, kuriame reklamavosi visiškai nuogas.

Mateuszas R. minėtame skelbime aprašė savo pomėgius ir pageidavimus, bei pridūrė, jog būsimas partneris privalo labiau už kitus geisti jo „pasididžiavimo“. Minėto skelbimo dėka policininkas susipažino su partneriu tapusiu Adamu, kurį tačiau netrukus pribloškė pavydo scenomis.

Policininkas Adamui nurodė nutraukti susirašinėjimus su kitais vaikinais, ėmė kontroliuoti jo laisvalaikį ir net nurodydavo kaip šis privalo rengtis. Kartą aptikęs Adamo telefone žinutę iš kito vaikino policininkas taip įsiuto, jog uždėjo Adamui antrankius bei išsitraukęs pistoletą ėmė grąsinti nušauti.

Kiek vėliau policininkas meilužiui liepė atsiklaupus ant kelių pasižadėti būti ištikimam. Adamas persigando tokių partnerio grąsinimų bei nuolatinio persekiojimo, ir kreipėsi pagalbos į prokuratūrą.

Policijos vadovybė trims mėnesiams sustabdė Mateuszo R. įgaliojimus ir pranešė, jog jei kaltinimai pasitvirtins šis bus šalinamas iš pareigų.

Kaimelio, kuriame Mateuszas R. eina seniūno pareigas, žmonės spaudai gyrė seniūną, kaip energingą ir reiklų. Žinia, jog seniūnas yra gėjus, žmonėms tačiau buvo naujiena, kėlusi sumišimą.

Juolab, jog vaikinas turėjo sužadėtinę, ir planavo vestuves. Be to, buvo priminta, jog seniūnas prisistato, kaip giliai religingas, ir yra šalį valdančios katalikiškos Teisės ir teisingumo partijos (TTP) narys.

Pastaroji partija ne tik nepritaria tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimui, bet ir skelbia atvirą kovą LGBT ideologijai. Opozicinės partijos TTP kaltina tokiu būdu dirbtinai kiršinant tautą ir ignoruojant vakarietiškas demokratijos normas.

Ekspertų teigimu, TTP viliasi, jog garsus priešinimasis LGBT ideologijai užtikrins partijai Bažnyčios bei kaimo žmonių ir pensininkų paramą per Seimo rinkimus. TTP vadovybė ignoruoja kritiką, ir skatina miestelius bei rajonus skelbtis zonomis, kuriose yra draudžiama LGBT propaganda.

Tokios zonos jau apima trečdalį šalies teritorijos, ką griežtai kritikuoja Briuselis, o LGBT organizacija zonų įkūrimą užginčija teismuose.