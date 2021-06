Sankcijos įvestos 78 asmenims ir 8 subjektams, tarp jų – šalies diktatoriaus A.Lukašenkos šeimos nariai, universitetų vadovai, prokurorai, teisėjai, policijos pareigūnai ir kariuomenės vadai, praneša „Radio Free Europe/Radio Liberty“ redaktorius Rikardas Jozwiakas.

Šią savaitę ES narių lyderiai rinksis Europos Vadovų Taryboje, kur spręs, kur bus sprendžiamas platesnių sektorinių sankcijų klausimas.

Svarstoma naujas sankcijas nukreipti į pagrindinius Baltarusijos ekonomikos sektorius, įskaitant kalio trąšų eksportą, tabako sektorių, naftos ir naftos chemijos produktus.

Taip pat turėtų būti sugriežtinti ginklų ir įrangos, kuri gali būti panaudota represijoms prieš demonstrantus, eksporto apribojimai, teigia diplomatai.

Sprendimas uždrausti baltarusiškų kalio trąšų eksportą per ES paveiktų įmones, susijusias su Baltarusijos „Belaruskalij“ produktų eksportu per Klaipėdos uostą. Lietuvos įmonių nuostoliai dėl tokio sprendimo siektų dešimtis milijonų eurų per metus.

Sektorinės sankcijos svarstomos po gegužę įvykusio incidento, kai Baltarusija į Minską nukreipė reisu Atėnai-Vilnius skridusį lėktuvą ir sulaikė opozicijos tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių bei jo merginą Sofiją Sapegą.