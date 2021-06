Koronaviruso atvejų Rusijoje daugėja jau ne vieną savaitę. Manoma, kad dėl to kalta išplitusi labiau užkrečiama delta atmaina iš Indijos.

Pastarąją parą visoje šalyje nuo koronaviruso mirė 599 žmonės, tad bendras oficialus mirčių skaičius nuo pandemijos pradžios išaugo iki 133 282. Be to, per parą nustatyti 20 538 nauji užsikrėtimo atvejai, o iš viso COVID-19 Rusijoje jau persirgo apie 5,4 mln. gyventojų.

Rusija šiuo metu yra šešta labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi valstybė pasaulyje, o Europoje – pirma.

Remiantis sekmadienio duomenimis, maždaug 146 mln. gyventojų turinčioje šalyje bent viena vakcinos doze paskiepyta vos 21,2 mln. žmonių.