Rusijai neigia, kad Centrinės Afrikos Respublikoje dirbantys jos kariškiai prisidėjo prie civilių žudymo

Praeitą savaitę per įtemptą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį JAV Jungtinė Karalystė ir Prancūzija apkaltino Rusijos karinius kontraktininkus pažeidinėjant žmogaus teises konflikto krečiamoje CAR. Sekmadienį dienraštis „The New York Times“ citavo vieną ataskaitą Saugumo Tarybai, kurioje teigiama, kad rusai per anksčiau šiais metais vykusius susirėmimus nukovė civilių ir grobstė gyventojų namus.

Paklaustas apie šią ataskaitą Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiuos teiginius kategoriškai paneigė.

„Rusijos kariniai patarėjai negalėjo dalyvauti ir nedalyvavo jokiuose žudymuose arba plėšikaujant, – per spaudos konferenciją žurnalistams sakė D. Peskovas. – Tai dar vienas melas.“

Mineralinių išteklių turtinga CAR nuo 2013 metų yra krečiama pražūtingų susirėmimų tarp religinių ir etninių bendruomenių. 2019 metų vasarį vyriausybė pasirašė taikos susitarimą su 14 sukilėlių grupių, bet šalyje toliau tesėsi didelio masto smurtas.

Rusijos remiamas CAR prezidentas Faustinas Archange'as Touadera gruodį buvo perrinktas antrai kadencijai, bet jo vadovavimui toliau priešinosi sukilėliai, susiję su buvusiu prezidentu Francois Bozize. Rusija, atsižvelgusi į CAR vyriausybės prašymą, pasiuntė savo karinių patarėjų apmokyti šios šalies kariuomenę.

Praeitą savaitę JAV, Britanija ir Prancūzija kaltino Centrinės Afrikos Respublikoje veikiančius rusų kariškius smurtu prieš civilius ir trukdymu JT taikos palaikymo misijai. Maskva šiuos kaltinimus piktai paneigė.

Vakarų galybės sieja CAR veikiančius Rusijos kariškius su liūdnai pagarsėjusia privačia saugos bendrovė „Wagner Group“. Ši grupė, kaip manoma, yra susijusi su Rusijos verslininku Jevgenijumi Prigožinu, kuriam Jungtinės Valstijos yra pareiškusios kaltinimus dėl kišimosi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus.

Kaip pranešama, su J. Prigožinu siejamos bendrovės taip pat siekia pelningų išteklių gavybos sutarčių Centrinės Afrikos Respublikoje. 2018 metais šioje šalyje buvo nužudyti trys rusų žurnalistais, tyrę „Wagner“ samdinių veiklą. Po to incidento jokių įtariamųjų nebuvo rasta.

J. Prigožinas yra pelnęs „Putino virėjo“ pravardę, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo svečiai užsieniečiai lankydavosi šiam verslininkui priklausančiame prabangiame restorane, be to, jo bendrovės tiekdavo maistą svarbiame renginiams Kremliuje.