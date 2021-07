„Tai gerai organizuota ataka, ir jie [žudikai] buvo profesionalai“, – žurnalistams sakė ambasadorius Bocchitas Edmond'as.

„Turime vaizdo įrašą, ir manome, kad jie yra samdiniai“, – pridūrė jis.

Kaip pranešė Haičio laikinasis ministras pirmininkas Claude'as Josephas, J. Moise'as buvo nužudytas anksti trečiadienį savo namuose.

Prezidentą nužudė grupė ginkluotų asmenų, taip pat sužeidusių jo žmoną. Pastaroji buvo hospitalizuota.

„Prezidentą jo namuose nužudė užsieniečiai, kalbėję angliškai ir ispaniškai“, – sakė C. Josephas.

J. Moise'as savo šalį – skurdžiausią Amerikos žemynuose – atidėjus rinkimus valdė įsakais. Parlamento rinkimai, turėję įvykti 2018 metais, buvo atidėti dėl ginčų, taip pat ir dėl to, kada baigiasi prezidento kadencija.

Be politinės krizės, šalyje pastaraisiais mėnesiais padaugėjo pagrobimų dėl išpirkos, atspindinčių augančią nusikaltėlių gaujų įtaką šioje Karibų valstybėje.

Haitis taip pat kenčia dėl chroniško skurdo ir stichinių nelaimių.

Prezidentas taip pat susidūrė su didelės gyventojų dalies, laikiusios jį neteisėtai užimant savo postą, pasipriešinimu. Be to, per ketverius metus jis pakeitė septynis vyriausybės vadovus. Šią savaitę turėjo būti pakeistas ir C. Josephas, premjero poste dirbęs vos tris mėnesius.

Be prezidento, parlamento ir vietos valdžios rinkimų Haityje rugsėjo mėnesį turėjo įvykti referendumas dėl konstitucijos, kuris buvo du kartus atidėtas dėl koronaviruso pandemijos.

Ispanakalbiai užpuolikai

B. Edmond'as nurodė, kad šalies pirmoji ponia Martine Moise bus išskraidinta gydyti į ligoninę Majamyje.

„Galiu pasakyti jums, kad nuo šio ryto buvo atlikta būtinų pasiruošimų, kad ji būtų perkelta į vieną ligoninę Majamyje“, – aiškino ambasadorius.

Diplomatas pridūrė, kad šiuo metu siekiama išsiaiškinti žudikų buvimo vietą, jų motyvus ir kilmę. Pasak B. Edmond'o, užpuolikai tarpusavyje kalbėjosi ispaniškai.

Jis pridūrė, kad šie asmenys jau galbūt pasprukę iš Haičio – tikėtina, kad jie pasitraukė į kaimyninę ispanakalbę Dominikos Respubliką.

„Nežinome, ar jie išvyko, – pažymėjo diplomatas. – Jeigu šiuo metu jų šalyje nėra, jiems išvykti yra tik vienas kelias – per [sausumos] sienas, nes jokio lėktuvo nėra.“

Pasak B. Edmond'o, privataus lėktuvo skrydis būtų buvęs užfiksuotas civilinės aviacijos tarnybų, bet jeigu užpuolikai kirto sausumos sieną, jie galėjo likti nepastebėti.

Šaukiamas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ketvirtadienį surengs neeilinį posėdį, kad aptartų Haitį apėmusią krizę dėl šalies prezidento nužudymo, pranešė diplomatiniai šaltiniai.

Posėdis, kurio paprašė Jungtinės Valstijos ir Meksika, nenuolatinė Saugumo Tarybos narė, vyks už uždarų durų.