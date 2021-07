Izraelis siūlys trečią vakcinos nuo COVID-19 dozę senjorams

Revakcinacija prasidės sekmadienį kaip „papildomo skiepijimo kampanijos“ dalis, o vakcinos bus siūlomos vyresniems nei 60 metų žmonėms, kurie buvo paskiepyti daugiau nei prieš penkis mėnesius, priduriama ministro pirmininko pranešime.

Anksčiau šį mėnesį Izraelyje pacientai su silpna imunine sistema pradėti skiepyti trečiąja „Pfizer-BioNTech“ vakcinos nuo COVID-19 doze.

Tarp pirmiausiai skiepijamų žmonių buvo pacientai, kuriems persodinta širdis, plaučiai ar inkstai, kai kurie onkologiniai pacientai.

Maždaug 55 proc. Izraelio gyventojų jau yra paskiepyti abiem „Pfizer-BioNTech“ dozėmis, po susitarimo su farmacijos milžine šaliai gruodžio pabaigoje pradėjus didžiulę vakcinacijos kampaniją.

Izraelio suskaitmenintos medicinos duomenų bazės leido atlikti greitus plataus masto tyrimus.

Iš pradžių skiepijimas „Pfizer-BioNTech“ vakcina Izraelyje buvo tarp sparčiausių pasaulyje ir šaliai pavyko per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičių praėjusį mėnesį sumažinti iki mažiau nei dešimties, be to, buvo panaikinti visi kovai su pandemija skirti suvaržymai.

Tačiau pasirodžius užkrečiamesnei koronaviruso delta atmainai, naujų COVID-19 atvejų skaičius vėl išaugo, o Sveikatos apsaugos ministerija sugrąžino reikalavimą dėvėti kaukes uždarose viešose vietose.

Pareigūnai taip pat paskelbė apie dalinį grįžimą prie „sveikatos paso“ programos, pagal kurią visi renginiai, kuriuose dalyvaus daugiau nei 100 žmonių, bus skirti tik paskiepytiems, pasveikusiems nuo COVID-19 ar neseniai gavusiems neigiamą testo rezultatą.