Rinkimai šalyje sukėlė milžinišką protestų bangą, kuri buvo pasitikta žiauriomis tramdymo priemonėmis. Tūkstančiai nepasitenkinusių, bet taikių piliečių buvo talžomi ir žalojami, režimą palaikančių saugumo pajėgų. Daugiau nei 30 tūkst. baltarusių buvo sulaikyti. Politinių kalinių skaičius peržengė 540, iš jų daugiau nei dvi dešimtys yra žurnalistai.

Piniginę baudą ar net įkalinimo bausmę Baltarusijoje gali sukelti net menkiausia protesto forma. Vienas iš pavyzdžių – raudonos ir baltos spalvos demonstravimas.

Šios spalvos yra susijusios su demokratine opozicija bei sudarė pirmosios trumpalaikės Baltarusijos demokratinės respublikos 1918 m. vėliavą.

Neįtiko kojinės

Moteris, ėjusi į vairavimo pamoką, kovą buvo sustabdyta policijos. Natalijai Sivcovai-Sjaduškinai pareigūnai pasakė, kad jos apranga netinkama. Paaiškėjo problema – jos kojinės buvo baltos su raudona juostele, to paties rašto kaip ir istorinė vėliava, kuri yra uždrausta Baltarusijos režimo. Be to, ji avėjo raudonus sportinius batelius, kurie, pasirodė, taip pat buvo „įžeidūs“.

N.Sivcova-Sjaduškina buvo patraukta atsakomybėn pagal įstatymus, draudžiančius neteisėtus protestus, ir įpareigota sumokėti 2 320 BYN (780 EUR) baudą. Teisėja pažymėjo, kad jos „neteisėtos“ kojinės ir bėgimo bateliai buvo gerai matomi, nes tuo metu ji vilkėjo trumpus džinsus.

Tai nebuvo vienintelis moters susidūrimas su valdžios atstovais. Dieną prieš jos sustabdymą dėl kojinių, pareigūnai aplankė N.Sivcovą-Sjaduškiną jos Minske esančiame bute. Jie nuplėšė raudonai baltą vėliavą, kabėjusią ant balkono turėklų, ir išėjo. Netrukus moteris dar kartą buvo apkaltinta „neteisėtu piketavimu“ ir jai buvo paskirta dar viena 2030 BYN (682 EUR) bauda.

„Dabar esu skolinga 4350 rublių, – tuo metu „Radio Free Europe/Radio Liberty“ sakė N.Sivcova-Sjaduškina. – Nors ir dirbu, neturiu tokių pinigų sumokėti baudoms.“

Toks atvejis nėra pavienis. Vakariniame Gardino mieste Liubova Sarlaja praleido dieną už grotų ir buvo nubausta už raudonai baltų kelnių dėvėjimą. Sausio mėnesį ji buvo sulaikyta policijos, kai ėjo iš kavinės link savo automobilio.

„Aš paklausiau policijos, kodėl jie mane sulaikė, ir jie manęs paklausė, ar savo kelnėmis nebandau atlikti kažkokio pareiškimo“, – prisiminė ji.

Kiti „spalvos nusikaltimai“

Andrejų Dražiną, kilusį iš vakarinio Ivanavos miesto, kovą nubaudė už tai, kad šalia jo namo buvo pastatytas ženklas, kurio lentelė nudažyta baltai su raudona juostele. Policija tai irgi įvardino kaip nelegalias demonstracijas.

„Būdamas savo gyvenamojoje vietoje, jis viešai demonstracijai ir netrukdomam visuomenės stebėjimui ant savo namo fasado pakabino Baltarusijos Respublikoje neregistruotos trafaretinės plokštelės formo vėliavą“, – sakoma policijos pranešime.

Pati baltos, raudonos ir baltos spalvų kombinacija Baltarusijoje nėra oficialiai draudžiama, tačiau tai nesutrukdė teisėjui skirti A.Dražinui 381 EUR baudą.

Net gėlių puokštė gali tapti valdžios represijų objektu. Alena Vinokurova iš Navopolatsko buvo nubausta beveik 300 EUR bauda už gėlių puokštę raudonais ir baltais žiedais, kurią ji nešėsi į dukros gimtadienio vakarėlį.

Įtarimų šiandieninėje Baltarusijoje sukelia ir dėžės. Andrejus Parkhomenka balandį buvo areštuotas, nes savo Minske esančio buto balkone demonstravo nelegalią vėliavą. Vyras šiuos kaltinimus paneigė, paaiškindamas, kad balkone aptiktos balta ir raudona spalvos buvo reklaminė juosta ant televizoriaus dėžės, kurio neseniai atsikraustęs vyras nė nebuvo suspėjęs išpakuoti.

A.Parkhomenka buvo įkalintas 14 dienų, dalį laiko praleido Minsko sulaikymo centre Okrestine, pagarsėjusiame dėl jame vykdomų kankinimų, kuriuos atlieka ten dirbantys sargai. A.Parkhomenka pasakojo didžiausiai Baltarusijos žmogaus teisių nevyriausybinei organizacijai „Viasna“, į kurią neseniai nusitaikė A.Lukašenkos režimas, kad būdamas kalėjime jis užsikrėtė COVID-19.

Nuteista dėl nenoro padėti

Kiti baltarusiai buvo nubausti už veiksmus, kuriuos atlikti atsisakė.

Volha Sinialjova turi butą Minske, kurį išnuomojo prokurorei Alinai Kasjanchyk, pagarsėjusiai savo vaidmeniu politinių kaltinimų bylose, įskaitant aukšto lygio Katsiarynos Andrejevnos ir Darjos Chultsovos teismo procesą.

Šios dvi Baltarusijai skirtos, Lenkijoje veikiančios palydovinės televizijos „Belsat“ žurnalistės buvo nuteistos kalėti dvejiems metams, nes lapkritį darė tiesioginį reportažą iš Minsko protestų. Sulaikymas buvo pasmerktas Vakaruose.

Praėjusiais metais, vystantis bylai, V.Sinialjova paprašė A.Kasjanchyk išsikraustyti, su kuo pastaroji sutiko. Tačiau netrukus Baltarusijos valdžios institucijos įsitraukė į procesą ir apkaltino V.Sinialjovą A.Kaskjanchyk teisių pažeidimu dėl jos atliekamo darbo.

Dviejų mažamečių vaikų motinos V.Sinialjovos teismas vyko už uždarų durų, o jos advokatui buvo panaikinta licencija. Birželio 30 d. teisėja Anžela Kastsiukevich paskyrė moteriai dvejų metų laisvės apribojimo bausmę.

Purvini šokiai?

Viename didžiausių Baltarusijos baudžiamųjų bylų nagrinėjami dešimtys žmonių, kurie rugsėjį Bresto gatvėse buvo sulaikyti už dainavimą ir šokius. Atvykusios saugumo pajėgos išsklaidė susibūrimą ir daugelį dalyvių sulaikė. Vėliau A.Lukašenkos valdžia juos apkaltino „keliant pavojų kelių eismo saugumui.“

Iš viso byloje dalyvauja daugiau nei 70 žmonių. Kelios dešimtys kaltinamųjų jau nuteisti. Jiems paskirtos bausmės svyruoja nuo vienerių metų laisvės apribojimo iki beveik dvejų metų kalėjime.

„Įstatymo viršenybė, visada buvusi silpna Baltarusijoje, dabar visiškai subyrėjo, – tvirtino Siarhejus Ustsinau iš Baltarusijos NVO „Legal initiative“, padedančios baltarusiams pateikti bylas Europos žmogaus teisių teismui.

„Įstatymai veikia kartu su valstybe, – teigė S.Ustsinau. – Jei esi politinis kalinys, nieko nepasieksi nei teisme, nei skųsdamasis prokuratūrai. Bet jei esi pareigūnas, už menkiausią tavęs stumtelėjimą ar įbrėžimą žmonės sulauks penkerių, šešerių metų laisvės atėmimo.“

Nuo prezidento rinkimų, Baltarusijos teismų sistema nepateikė išteisinamojo nuosprendžio nė vienoje iš tūkstančių bylų, susijusių su protestais. Nė vienam šalies saugumo aparato pareigūnui nebuvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai už veiksmus, atliktus žiaurių, kartais mirtinų, susidorojimų su protestuotojais metu.

Parengta pagal „Radio Free Europe“ inf.