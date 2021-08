Derybos dėl Irano branduolinės programos gali būti atnaujintos rugsėjį

Aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai, sakė, kad ES derybininkas šiuo klausimu Enrique Mora praėjusį ketvirtadienį dalyvavo naujojo Irano prezidento inauguracijoje ir kalbėjosi su Irano pareigūnu, paskirtu atstovauti šaliai branduolinėse derybose, Hosseinu Amiru-Abdollahianu.

H. Amiras-Abdollahianas „turėtų tapti naujuoju užsienio reikalų ministru“ E. Raisio vyriausybėje, tačiau tai kol kas dar nepaskelbta, sakė minėtas ES pareigūnas.

Jis taip pat nurodė, kad kol kas lieka neaišku, ar Irano užsienio reikalų ministerija ir toliau bus atsakinga už branduolines derybas, ar jas perims kita institucija, kaip antai, Irano nacionalinė saugumo taryba.

E. Raisi yra kraštutinių pažiūrų ir, kaip manoma, per savo ketverių metų kadenciją šalyje turėtų įtvirtinti itin konservatyvų valdymą. Prezidento poste jis pakeitė nuosaikesnį Hassaną Rouhani, kurio pagrindiniu pasiekimu per dvi kadencijas yra laikomas 2015 metais Irano ir šešių pasaulio valstybių pasiektas branduolinis susitarimas.

Buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo valdytos Jungtinės Valstijos 2018 metais iš šio susitarimo pasitraukė ir vėl įvedė sankcijas Iranui. Reaguodamas į tai, Iranas nusprendė nebesilaikyti susitarimo.

Nuo balandžio Vienoje vyksta derybos siekiant rasti būdą įtikinti abi šalis vėl laikytis susitarimo. Paskutinis derybų raundas įvyko birželio 20 dieną. Dėl kito susitikimo datos iki šiol nėra sutarta. Susitikimams pirmininkauja ES.

Jungtinės Valstijos yra pareiškusios, kad jų „skubus prioritetas“ yra sugrąžinti Iraną prie derybų stalo. Tačiau pastaruoju metu padidėjo įtampa, ypač po praėjusią savaitę įvykdyto išpuolio, kuomet prie Omano krantų bepiločiai užpuolė su Izraeliu siejamą tanklaivį. Tuomet žuvo vienas britas ir vienas rumunas laivo įgulos narys.

Didysis septynetas dėl išpuolio apkaltino Iraną, tačiau šis kaltę neigia.

Vakarams nerimą kelia Irano sprendimai padidinti urano sodrinimo apimtis ir apriboti JT inspektoriams galimybę pateikti į tam tikrus branduolinius objektus.

„ES norėtų, kad Iranas įšaldytų branduolinę veiklą“, – sakė minėtas ES pareigūnas, tačiau jis pripažino, kad Rusija ir Kinija nepalaiko ES pozicijos.

Jis taip pat nurodė, kad E. Mora susitikimas su H. Amiru- Abdollahianu buvo „labai naudingas“, nors lieka daug neišspręstų klausimų.

Iraniečiai sako norintys grįžti į Vieną „kaip galima greičiau, ne tik derėtis, bet ir pasiekti susitarimą. Jie nori sėkmingo rezultato“, nurodė ES pareigūnas.

Jo teigimu, iraniečiai neminėjo, kad būtų pasikeitusi jų derybinė pozicija. Be to, E. Mora informavo Jungtines Valstijas apie tai, kas buvo kalbėta per susitikimą su H. Amiru-Abdollahianu.

„Jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, padėtis Irane bus gerokai blogesnė, – prognozuoja ES pareigūnas. – Mes dirbsime remdamiesi nuostata, kad susitarimas bus pasiektas.“