Singapūro teismas skyrė kalėjimo bausmę britui už kaukės nedėvėjimą

Miestas-valstybė, kurioje COVID-19 protrūkiai buvo palyginti lengvi, ėmėsi griežtų priemonių prieš asmenis, pažeidžiančius koronaviruso taisykles, ir buvo keletas atvejų, kai bausmės buvo skirtos užsieniečiams.

Benjaminas Glynnas buvo areštuotas po to, kai gegužę filmuota medžiaga, kurioje jis užfiksuotas be kaukės traukinyje, ėmė sklisti internete.

40-metis vėliau ėmė šaipytis iš policijos, kuri buvo pasiųsta jo suimti, o praėjusį mėnesį teismo posėdžio metu atsisakė dėvėti apsauginę kaukę.

Remiantis pranešimais, B. Glynnas teisme pareiškė pasipiktinimą, kuriame apibūdino vykstantį procesą kaip „absurdišką“ ir „bjaurų“, ir sakė, kad kaukės neveiksmingos užkertant kelią COVID-19 plitimui.

Tokios kalbos paskatino teisėją skirti psichiatrinę ekspertizę, tačiau B. Glynnas buvo pripažintas pakankamai sveiku, kad byla galėtų tęstis.

Trečiadienį jis buvo nuteistas už tai, kad pažeidė COVID-19 taisykles, už netinkamą elgesį su policija ir už viešosios tvarkos pažeidimus.

Teismo pareigūnas ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP patvirtino įkalinimo terminą, sakydamas, kad jo pradžia skaičiuojama nuo liepos 19 dienos, t. y. nuo tada, kai B. Glynnas pirmą kartą buvo suimtas.

Kadangi jis jau buvo atlikęs du trečdalius paskirtos bausmės, B. Glynnas trečiadienį buvo paleistas iš kalėjimo ir bus deportuotas, rašė vietos laikraštis „Straits Times“.

Nuteistieji Singapūre gali būti paleisti už gerą elgesį, atlikę du trečdalius bausmės.

B. Glynnas nuo 2017 metų sausio dirbo britų įdarbinimo įmonės Singapūro filiale.

Jis buvo suimtas likus kelioms savaitėms iki to laiko, kai turėjo grįžti į Jungtinę Karalystę ir pradėti dirbti naujame darbe.

Gegužę devyniems britams buvo uždrausta dirbti Singapūre, nes jie, pažeisdami koronaviruso taisykles, surengė jachtoje vakarėlį su Kalėdų Senelio kepurėmis.

Praėjusių metų birželį tas pats nutiko keturiems britams, kurie nesilaikė apribojimų ir vaikščiojo per įvairias užeigas.

Irane mirčių nuo COVID-19 skaičius viršijo 100 000

Irane užregistruotų mirčių nuo koronavirusinės infekcijos skaičius ketvirtadienį viršijo 100 tūkst. žymą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Per pastarąsias 24 valandas šalyje užregistruoti 31 266 infekcijos atvejai. Bendras jų skaičius nuo pandemijos pradžios pasiekė 4 587 683.

Be to, per praėjusią parą šalyje užfiksuotos 564 mirtys nuo koronaviruso. Bendras jų skaičius padidėjo iki 100 255.

Irano sveikatos priežiūros pareigūnai yra pripažinę, kad oficialiai skelbiami COVID-19 duomenys yra gerokai mažesni už tikruosius.

Iranas tebėra labiausiai nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusi Artimųjų Rytų valstybė.

Koronaviruso atvejų skaičius Irane auga nuo birželio pabaigos. Visoje šalyje įsigaliojo griežtesni apribojimai, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui.

Pareigūnai yra perspėję, kad delta atmaina šalyje yra sukėlusi „penktąją bangą“.

Japonijoje užfiksuotas rekordinis COVID-19 atvejų paros prieaugis

Japonija ketvirtadienį pranešė per pastarąją parą užfiksavusi rekordinį naujų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičių – COVID-19 buvo patvirtintas daugiau kaip 25 tūkst. žmonių.

Tikėtina, kad šis skaičius neatspindi tikrosios padėties, nes šalyje testavimas nėra plačiai taikoma.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad per parą patvirtintas 25 141 naujas COVID-19 atvejis, o dar 1 223 įtariami atvejai tebėra tikrinami. Šalies žiniasklaidas pateikė kitokių skaičių, bet visi jie viršija 25 000.

Didžiojoje dalyje Japonijos, įskaitant sostinę Tokiją, tebegalioja „ekstremalioji padėtis“ – žmonės raginami be reikalo neiti iš namų, o maitinimo įstaigos įpareigotos užsidaryti anksčiau.

Taip pat didėja susirūpinimas, kad gali būti viršyti ligoninių pajėgumai.

Nuo pandemijos pradžios Japonijoje užsikrėtę koronavirusu mirė daugiau kaip 15,5 tūkst. žmonių.