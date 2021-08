Jungtinė Karalystė pratęsia piliečių evakuacijos iš Kabulo galutinį terminą

Operacija išplečiama, nustačius daugiau asmenų, kurie turi būti išskraidinti iš Afganistano – jų skaičius išaugo nuo 6 tūkst. iki daugiau nei 12 tūkstančių. Dabar į evakuacijos programą įtraukti ne tik su britų kariais bendradarbiavę afganistaniečiai, bet ir vietos politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir jų artimieji.

Britų Karališkosios oro pajėgos planuoja šią savaitę iš Kabulo evakuoti iki 6 tūkst. žmonių.

JK Gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad evakuoti jau 5 725 žmonės, įskaitant 3,1 tūkst. Afganistano piliečių. Pasak šaltinių britų vyriausybėje, Afganistane tebėra 5–6 tūkst. asmenų, turinčių teisę atvykti į JK.

„Nuogąstaujama, kad šimtai, o gal net tūkstančiai, žmonių nespės išskristi“, – rašo laikraštis.

Jo duomenimis, britų premjeras Borisas Johnsonas per antradienį vyksiantį skubų Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą ketina paprašyti JAV prezidento Joe Bideno pratęsti JAV karių išvedimo iš Afganistano terminą, nustatytą rugpjūčio 31 dieną. Tačiau J. Bidenas sekmadienį išreiškė viltį, jog nukelti termino neprireiks.

„The Times“ pranešė, kad tvyrant įtampai su JAV, Didžioji Britanija šią savaitę kreipsis pagalbos į Rusiją ir Kiniją. Leidinio žiniomis, „Johnsonas jaučia nusivylimą dėl Bideno“.

Anksčiau apie galimybę bendradarbiauti su tokiais „nepatogiais“ partneriais kaip Maskva ir Pekinas pareiškė JK užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas.

„The Times“ taip pat pažymėjo, kad britų kariuomenė būgštauja, jog kariškiai, mėginantys kontroliuoti minias Kabulo oro uoste, taps džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IV) taikiniais.

J. Bidenas svarsto pratęsti evakuacijos misiją iš Kabulo

JAV vyriausybė, pasak prezidento Joe Bideno, kalbasi su kariškiais dėl galimo evakuacijos iš Afganistano misijos pratęsimo po rugpjūčio 31-osios. „Tarp mūsų ir kariuomenės vyksta diskusijos dėl pratęsimo“ , – sakė jis Baltuosiuose rūmuose. – Mes tikimės, kad pratęsimo nereikės“.

Praėjus savaitei po to, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane, J. Bidenas dar kartą pažadėjo grąžinti namo visus amerikiečius, kurie nori išvykti. JAV vyriausybė, be to, esą stengiasi išgabenti iš šalies užsienio pajėgoms talkinusius afganistaniečius, kitus pažeidžiamus afganistaniečius bei šalių partnerių piliečius.

J. Bidenas, atsakydamas į klausimą, kaip JAV reaguotų, jei G7 šalys paprašytų ilgesnio amerikiečių ginkluotųjų pajėgų buvimo Kabulo oro uoste, teigė, „kad pažiūrėsime, ką galime padaryti“. Svarbiausių pramoninių valstybių lyderiai antradienį virtualiai aptars padėtį Afganistane.

Kabulo oro uoste savaitgalį toliau tvyrojo desperacija. Pasak stoties CNN, oro uoste ir jo prieigose spietėsi per 20 000 žmonių. Anot J. Bideno, JAV daliniai išplėtė saugumo zoną aplink oro uostą. Talibanas esą „bendradarbiavo“.

Pasak JAV prezidento, evakuacija gerokai įgavo pagreitį. Nuo evakuacijos misijos pradžios rugpjūčio 14 dieną JAV pajėgos ir jų koalicijos partnerės iš Kabulo išskraidino beveik 28 000 žmonių.

J. Bidenas įspėjo dėl „Islamo valstybės“ teroristinių išpuolių pavojaus Kabulo oro uoste. „Mes žinome, kad teroristai gali mėginti išnaudoti situaciją ir užpulti nekaltus afganitaniečius ar amerikiečių pajėgas“, – sakė jis. „Tikėtinu tokios atakos šaltiniu“, jis įvardijo IV atšaką regione.