Penki pastarosiomis dienomis į Prancūziją atvykę afganistaniečiai pradėti stebėti dėl galimų ryšių su Talibanu. Vienas šių asmenų buvo sulaikytas, kai trumpai nesilaikė saugumo pajėgų nurodymų dėl kontrolės.

Britanijoje ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey pirmadienį sakė, kad buvo „žmonių, bandžiusių pasinaudoti šiuo procesu ir patekti į Jungtinę Karalystę su tikslu mums pakenkti“.

Ankstesniuose pranešimuose buvo sakoma, kad penki potencialiai pavojingi asmenys bandė įlipti į lėktuvus.

Vienas jų, įtrauktas į „asmenų, kuriems neleidžiama skristi, sąrašą“, sugebėjo nukeliauti į Birmingamą centrinėje Anglijoje, kur jo atžvilgiu atlikus tyrimą nustatyta, kad saugumo agentūroms ar teisėsaugininkams nėra reikalo juo domėtis, nurodė Vidaus reikalų ministerija.

Abiejų šalių politikai stengiasi nuraminti visuomenę ir pabrėžia, kad sistemos pavojingiems asmenims iš Talibano, „al Qaeda“ ar „Islamo valstybės“ (IS) identifikuoti funkcionuoja.

Per 2015 metų migrantų krizę Europoje keli IS nariai, kurie vėliau rengė atakas Paryžiuje, pasislėpė nuo Sirijos pilietinio karo per Turkiją, Graikiją ir kitas Europos Sąjungos šalis bėgusių žmonių sraute.

„Pažįstame visus žmones, kurie atvyko į mūsų teritoriją, kuriuos parvežė mūsų armija“, – antradienį Paryžiuje nutūpus dar vienam lėktuvui su maždaug 200 afganistaniečių, radijui „Franceinfo“ sakė vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas.

Pagrindinis įtariamasis iš penkių Prancūzijoje stebimų žmonių prisipažino priklausantis Talibanui, bet jis taip pat padėjo vykdyti evakuaciją „vienu nepaprastai įtemptu momentu ir turbūt išgelbėjo gyvybių“, antradienį sakė vyriausybės atstovas Gabrielis Attalis.

Britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as sakė, kad šalies saugumo sistemos įrodė esančios veiksmingos.

„Nesijaudinčiau taip, kaip apie šį asmenį rašoma kai kuriose žiniasklaidos antraštėse“, – antradienį sakė jis televizijai „Sky News“.

Patikrinimai atvykstant

Po to, kai prieš devynias dienas Talibanas užgrobė valdžią Afganistane, iš šalies per Kabulo oro uostą pabėgo maždaug 50 tūkst. užsieniečių ir afganistaniečių, skelbia JAV vyriausybė.

Dauguma afganistaniečių baiminasi, kad islamistai vėl įves brutalų šariato režimą, panašų į gyvavusį per jų ankstesnį valdymą 1996–2001 metais, arba keršys už bendradarbiavimą su JAV palaikoma vyriausybe pastaruosius du dešimtmečius.

Pabėgėlių tikrinimo strategijos įvairiose šalyse skiriasi.

Kaip paaiškino G. Darmaninas, Prancūzija visus evakuotuosius skraidina į karinę bazę Abu Dabyje, kur atliekamas pirmasis patikrinimų etapas. Po to, afganams atvykus į Prancūzijos teritoriją, procesą perima vidaus saugumo agentūra DGSI.

Belgija ir Vokietija naujų atvykėlių saugumo patikras atlieka šiems pasiekus minimas šalis.

Vokietijos vidaus reikalų ministerijos atstovas sakė, kad šių patikrinimų metu šalyje buvo nustatyta „mažiau nei 10 žmonių“, turinčių teistumą.

Internetinis leidinys „Focus“ pranešė, kad buvo nustatyti trys žmonės, kurie anksčiau buvo išsiųsti iš šalies dėl nusikaltimų, įskaitant su narkotikais susijusius pažeidimus ir išžaginimus.