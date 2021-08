2 val. nakties eidama JAV karinės oro bazės asfaltu afganė puola prie rankinio ginklo, pririšto prie amerikiečio kareivio kojos. Kai tarnybos nariai puolė ją tramdyti, ji rėkė ir daužėsi – teigė norinti nusižudyti. Tada ji susirietė ir pradėjo verkti.

Jos šeima buvo nužudyta per staigų Kabulo perversmą, ji pati vos spėjo pasprukti iš Talibano gniaužtų. Dabar mergina stovėjo vieniša už šimtų kilometrų nuo savo tėvynės.

„Prašau, prašau, prašau“, – maldavo ji, o ant ašarų įmirkusio veidu mirgėjo oranžinės ir geltonos šviesos iš perpildytų autobusų, vykdančių evakuaciją.

Nuo tada, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane, išvykstantis afganai užplūdo amerikiečių karines bazes tokiose vietose kaip Kataras, kur per pastarąsias dvi savaites atvyko dešimtys tūkstančių evakuotų žmonių, kad juos patikrintų JAV valdžios institucijos.

Tačiau kai tarptautinė evakuacija artėja prie pabaigos, dėmesys nukrypo į žmonių, kurių gyvenimai buvo paveikti staigaus ir nenumatyto masinio išvykimo, likimus. Vos per dvi savaites daugiau nei 5 tūkst. amerikiečių karių Kabule padėjo evakuoti daugiau nei 114 tūkst. žmonių.

Sukilėliams įžengus į Afganistano sostinę Kabulą, beviltiškos žmonių minios užlūdo tarptautį oro uostą, kur nelaimėliai stengėsi patekti į bet kurį iš Afganistano skrendantį lėktuvą. Nusileidus Katare, kuris atliko svarbų vaidmenį evakuacijos procese, kai kurie afganistaniečiai po išlaipinimo verkė atsiklaupę ant kelių, manydami, kad atvyko į JAV.

Tačiau ši viltis užgeso iškart po to, kai jie buvo nugabenti į pabėgėlių perskirstymo centrą dideliame orlaivio angare, kuriam vadovauja amerikiečių kariuomenė – tai pirmasis jų žvilgsnis į ilgą, varginančią kelionę į JAV.

Afganų antplūdis jau sukėlė daugybę teisinių, biurokratinių ir logistinių problemų. Daugeliui afganų, patekusių į skrydžius, gali būti neleista persikelti į JAV. Tie, kuriems gresia didžiulis pavojus, padės perkėlimo organizacijos Jungtinėse Valstijose, kurioms pavesta patenkinti neatidėliotinus naujai atvykusių pabėgėlių poreikius, tokius kaip būstas, medicininė priežiūra ir maistas. Šios organizacijos paprastai tvarko tik nuolatinį naujokų srautą.

Perskirstymo centruose jaustą palengvėjimą pabėgus nuo Talibano dabar keičia sunkumai palikus tėvynę ir pradėjus gyvenimą iš naujo. Išvykimo metu bendrai žmonių patirtas gedulas dėl to, kas kažkada buvo Afganistanas, virto baime dėl to, koks jų gyvenimas taps už gimtinės ribų.

„Galvoju apie savo šeimą ir jų situaciją, man psichiškai nėra gerai, – apgailestavo 28 -erių Zahra, praėjusią savaitę išvykusi evakuacijos skrydžiu į Kataro sostinę Dohą. – Mes nežinome, kas ten Amerikoje atsitiks: ar susirasime darbą, ar įsikursime geroje vietoje, ar patys gyvensime geriau?

Nuo tada, kai ji atvyko į Dohą, Zahra vis prisimina Talibano sargybinio įspėjimą: kai tik ji išvažiuos, jai niekada nebus leista grįžti.

Apie pabėgimą iš Afganistano ji svarstė beveik savaitę, stebėdama, kaip provincijos sostinės greitai žlunga. Tada, praėjus dviem dienoms po to, kai sukilėliai įžengė į Kabulą, ji su mama, broliais ir seserimis bei jų šeimomis nuskubėjo į oro uostą.

Jie ilgiau nei valandą maldavo talibų sargybinių praleisti iki oro uosto vartų, koks galiausiai pavyko prasibrauti pro jų apsaugą. Tačiau miniai už nugaros veržiantis į priekį, ji išgirdo, kaip Talibanas šaudo ginklais į orą, ir pajuto, kaip mamos ranka išslydo iš delno . Atsisukusi ji pamatė, kaip talibų sargybiniai muša už nugaros esančią grupę, o mama ir visa kita jos šeima dalis pasinėrė į minią.

Tik Zahra, jos svainis ir jo vaikai pateko pro vartus. Praėjusią savaitę jie prisijungė prie tūkstančių kitų afganų, kurie pasipylė į „Al Udeid“ oro bazės perskirstymo centrą.

Lėktuvo angare pavargę vaikai išsibarstė ant žalių armijos lovelių. Tik dalis angaro buvo gerai vėdinama, tad oras čia buvo tvankus lauke kaitinant maždaug 46 laipsnių temperatūrai. Plastikiniai buteliai ir žmonių atliekos buvo nusėtos vonios kambariuose. Didžiulėse palapinėse su fluorescencinėmis lempomis virš galvų patiesti čiužiniai dengė visas grindis, o šimtai žmonių bandė įsikurti. Už palapinių vaikams buvo įrengta laikina žaidimų aikštelė.

Persitempę amerikiečių kariškiai visą parą dirbo, kad užtikrintų medicininę priežiūrą, maistą ir vandenį netikėtam atvykėlių potvyniui.

Vyriausiasis Pentagono atstovas spaudai Johnas F. Kirby antradienį sakė: „Mes pirmieji pripažinsime, kad sąlygos „Al Udeide“ galėjo būti geresnės.“

Siekdama palengvinti Dohos tranzito mazgo įtampą, JAV kariuomenė pradėjo siųsti afganus į Amerikos bazes Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Bahreine. Dohoje, siekiant pagerinti sąlygas, buvo pridėta daugiau nei 100 papildomų tualetų, taip pat valymo ir maitinimo paslaugos.

Praleidę valandas ar, kai kuriais atvejais dienas, Al Udeide, daugelis evakuotų afganų buvo perkelti į stovyklą As Sayliyah, buvusią armijos bazę priemiestyje už Dohos.

Stovykla buvo skirta kelis mėnesius trunkančiam afganų, dirbančių su JAV vyriausybe ir prašiusių specialių imigracinių vizų, patikrinimui – grupei, kurios prieš kelis mėnesius nebuvo tikimasi daugiau nei kelių tūkstančių.

Vietoj to, per pirmąsias pašėlusias Talibano pergalės dienas, kai sklandė gandai apie amerikiečių lėktuvus, gabenančius afganus tiesiai į JAV, tūkstančiai žmonių be pasų, vizų ar tapatybės kortelių užplūdo Kabulo oro uostą ir buvo patalpinti į Dohą skrendančius lėktuvus.

„Tai buvo panikos aplinka, Talibanas buvo įsiveržęs į oro uostą, todėl mes čia atvykome“, – aiškino Kabulo oro uosto policijos pareigūnas Gabas, kuris buvo tarp tų, kurie skrido į Dohą.

Kitą dieną po Kabulo okupacijos, jis atvyko į savo įprastą vietą oro uoste, kuris jautėsi kaip vaiduoklių miestas: saugumo pajėgos ir oro linijų įgulos paliko savo postus. Jau vidurdienį oro uostas skendėjo chaose, kai žmonės užlūdo oro uostą.

Gulis įsitraukė į siautulį ir bandė patekti į vieną iš keturių komercinių lėktuvų. Net tada, kai amerikiečiai išjungė oro kondicionierių ir visiems pranešė, kad lėktuvas sugedo, niekas nesitraukė.

Dabar, įsitraukęs į gyvenimą „As Sayliyah“ stovykloje, jis sakė, kad greitas sprendimas išvykti dabar atsisuko prieš jį. Jo žmona ir trys vaikai liko Kabule.

„Naktimis aš negaliu užmigti, – sakė jis. – Buvau saugumo pajėgų narys, o kas, jei bus nusitaikyta į mano šeimą? Kas juos maitina?“

Jis pridūrė: „Aš čia vienas, o jie – Afganistane, kur padėtis baisi.“

Niekas nežino, kiek laiko Gulas ir kiti turės laukti pabėgelių stovykloje.

Šimtai afganų turi dalintis vos keliais elektros lizdais telefonams krauti, žmonės ieško cigarečių ant žemės, rūkydami net ir mažus tabako gabalėlius. Kiekvieną dieną, apie 5 val., prie maisto salės išsipučia eilė, kaitinant beprotiškam karščiui žmonės laukia daugiau nei valandą, kol jiems bus duota pavalgyti.

Stovinti eilė puikiai atspindi chaotišką išvažiavimą iš Kabulo: čia yra parduotuvių savininkų, kurių parduotuvės buvo šalia oro uosto, saugumo pareigūnų, kurie paliko savo postus ir Afganistano oro linijų bendrovės „Kam Air“ darbuotojų, vis dar su senomis uniformomis.

31 metų Mirwaisas atvyko į oro bazę Katare dar praėjusią savaitę. Buvęs JAV pajėgų ir tarptautinių organizacijų vertėjas slapstėsi ir nusprendė išvykti, kai jo ieškantys sukilėliai aplankė motinos namus.

„Jei būčiau likęs Afganistane, dabar būčiau miręs“, – sakė jis. Tačiau su kiekviena stovyklos diena, pridūrė jis, didėja viltis, kad jis ne tik išgyvens, bet ir pradės geresnį gyvenimą.

Po kelias dienas trukusių beviltiškų skambučių artimiesiems ir pasirūpinti savo žmonos ir 10 mėnesių vaiko evakuacija, Mirwaisas teigė, kad nebesitiki susitikimo su jais už Afganistano ribų. Vis dėlto jis tvirtai nusprendęs: į Talibano gniaužtus grįžti neketina ir skris į JAV.

„Aš neturiu paso, jokių dokumentų, – sakė jis. – Bet jei aš negaliu vykti į JAV, kas man nutiks? Kaip aš išlaikysiu savo šeimą?“

Parengta pagal „The New York Times“ inf.