Vienoje vyks ESBO derybos dėl įtampos prie Ukrainos ir Rusijos sienos

Vakarai kaltina Maskvą pastarosiomis savaitėmis sutelkus prie sienos su Ukraina sutelkus tankų, artilerijos ir apie 100 tūkst. karių. NATO sako, kad Rusija galimai ruošiasi įsiveržti į kaimyninę šalį.

Tačiau Maskva tvirtina, kad kariuomenės manevrai yra atsakas į didėjantį NATO dalyvavimą jos įtakos zonoje. Rusija taip pat kategoriškai reikalauja, kad Vakarų šalių karinis aljansas nebūtų plečiamas jos sienų link.

Maskva ir Vašingtonas jau pabrėžė savo požiūrio į saugumą Europoje „fundamentalius“ skirtumus per šią savaitę vykusias įtemptas derybas Ženevoje ir Briuselyje.

Be to, Jungtinės Valstijos pripažino, kad per Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) derybas Vienoje jokio proveržio nesitikima.

„Nemanau, kad šią savaitę bus kokių nors konkrečių rezultatų. Iš principo, mūsų pagrindinis tikslas – užmegzti dialogą“, – sakė JAV ambasadorius prie ESBO Michaelas Carpenteris.

„Taip, mūsų pozicijos yra visiškai priešingos, bet tai nereiškia, kad nėra jokių elementų ir sričių, dėl kurių negalėtume sutarti“, – diplomatas sakė nepriklausomai Rusijos televizijai „Dožd“.

Pasak jo, sunkiausia bus „nuspręsti, kokiais pavidalais apskritai įmanoma gilinti dialogą šiuo klausimu tolesniais mėnesiais ar net metais“.