Advokatas: įkalintas buvęs Sakartvelo lyderis yra „kankinimų“ auka

Provakarietiškas opozicijos lyderis, 2004–2013 m. vadovavęs nedidelei Kaukazo valstybei, buvo įkalintas spalį, po kelių dienų, kai slapta grįžo iš savanoriškos tremties Ukrainoje. Tada 54 metų M. Saakašvilis 50 dienų atsisakė maisto, protestuodamas dėl įkalinimo už piktnaudžiavimą tarnyba, apkaltinamąjį nuosprendį pasmerkęs kaip politiškai motyvuotą. Nepriklausomi gydytojai tuo metu teigė, kad jo sveikata rimtai nukentėjo dėl netinkamo elgesio areštinėje ir bado streiko. „Nesuteikimas M. Saakašviliui tinkamų medicinos paslaugų pagal tarptautinę teisę yra ilgalaikio kankinimo forma“, – per Tbilisio miesto teismo posėdį sakė jo advokatas Nika Gvaramia.

M. Saakašvilis teisiamas neteisėtai kirtęs sieną į Sakartvelą iš Ukrainos, kur 2017 metais įgijo pilietybę ir ėjo kelerias pareigas vyriausybėje. Jis gali būti įkalintas iki penkerių metų, jei bus pripažintas kaltas šioje atidžiai stebimoje byloje, kuri didina politinę įtampą buvusioje sovietinėje valstybėje.

Pats M. Saakašvilis per posėdį atrodė išblyškęs, jo kadaise juodi plaukai visiškai pražilę. Vienu metu jis paprašė medikų pagalbos ir, padedamas apsaugininkų, trumpam išėjo iš teismo salės. Jis sakė, kad šiuo metu yra „tokio pat svorio, kaip per patį kritiškiausią bado streiko laikotarpį“ ir kad per pastarąsias kelias dienas prarado 12 kilogramų. „Sekmadienį nebegalėjau valdyti kojų ir nebegalėjau paeiti“, – sakė jis ir pridūrė, jog kenčia skausmus, negali valgyti, jį kankina nuolatinis nuovargis ir prastas miegas. „Nebūčiau galėjęs dalyvauti posėdyje, jei ne stipraus analgetiko injekcija“, – teisme sakė jis.

M. Saakašvilis aktyviai dalyvavo Ukrainos politikoje, kai ten persikėlė 2013 m. pasibaigus jo antrajai ir paskutinei prezidento kadencijai. 2020 metais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė M. Saakašvilį savo vyresniuoju patarėju reformų klausimais. Anksčiau jis ėjo Ukrainos strateginio Odesos regiono gubernatoriaus pareigas, kur daugiausia dėmesio skyrė kovai su korupcija.

2008 m. M. Saakašvilis susidūrė su Rusijos įsiveržimu į jo maždaug 4 mln. gyventojų šalį prie Juodosios jūros – šis karas žymėjo įtampos su Maskva dėl provakarietiškos Tbilisio orientacijos kulminaciją.

„Amnesty International“ vadina Sakartvelo vyriausybės elgesį su M. Saakašviliu „ne tik atrankiniu teisingumu, bet ir akivaizdžiu politiniu kerštu“.