Per Izraelio pajėgų operaciją Vakarų Krante žuvo du palestiniečiai, 36 buvo sužeisti

Sveikatos reikalų ministerija Ramaloje trečiadienį pranešė, kad nuo Izraelio pajėgų šūvių nukentėjo 36 žmonės. Mažiausiai keturių būklė yra kritiška. Izraelio kariuomenė pranešė tik tiek, kad priešpiet būta reido.

Detalesnės informacijos kol kas nėra. Nablusas laikomas radikalių palestiniečių bastionu. Anot palestiniečių pranešimų, Izraelio pajėgos per reidą mieste apsupo vieną namą. Tada įvyko susirėmimas su radikaliais palestiniečiais. Liudininkai pasakojo apie sprogimus ir šūvius mieste.

Saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių teritorijose jau seniai yra labai įtempta. Nuo metų pradžios per palestiniečių išpuolius žuvo devyni izraeliečiai ir ukrainietė. Per tą patį laikotarpį žuvo 51 palestinietis – per susirėmimus su Izraelio kariais ar buvo nušauti po išpuolių. Be to, vis pranešama apie žydų naujakurių smurtą prieš palestiniečius, Izraelio aktyvistus ar karius.

Izraelis 1967 metais užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Ten šiandien gyvena daugiau kaip 600 000 Izraelio naujakurių. Palestiniečiai siekia, kad šiose teritorijose gyvuotų nepriklausoma Palestinos valstybė su sostine Rytų Jeruzale.